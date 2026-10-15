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Mε την ενεργειακή κρίση να παραμένει ένα από τα κορυφαία προβλήματα ενόψει και του δύσκολου χειμώνα, τα βλέμματα βρίσκονται στις Βρυξέλλες και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπου τα περισσότερα κράτη-μέλη δίνουν μάχη, για να αποσπαστεί η πολυπόθητη δημοσιονομική ευελιξία από πλευράς Κομισιόν, που θα επέτρεπε περισσότερες παρεμβάσεις προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα ανακοινωθέντα μέτρα δεν έχουν σταθεί αρκετά για να ανακουφίσουν τους καταναλωτές, με τις τιμές βενζίνης και ντίζελ να παραμένουν «καρφωμένες» πάνω από τα 2,10 ευρώ στις περισσότερες χώρες.

Και τα χθεσινά μηνύματα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), δεν φαίνονται αρκετά ενθαρρυντικά για τη συνέχεια…

Στη μηνιαία έκθεσή του για την αγορά πετρελαίου, Oil Market Report, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι ακόμη και η αναμενόμενη ανάκαμψη της παραγωγής των διυλιστηρίων προς το τέλος του έτους δεν θα επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. Και προσθέτει, πως η παγκόσμια αγορά ντίζελ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη περίοδο ελλείψεων που δεν αναμένεται να τερματιστεί πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η ένταση στην αγορά αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις διεθνείς εμπορικές ροές. Σύμφωνα με τον IEA, οι παγκόσμιες εξαγωγές ντίζελ μειώθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 700.000 βαρέλια ημερησίως σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, αν και οι υψηλές τιμές έχουν οδηγήσει σε υποχώρηση της συνολικής ζήτησης πετρελαίου, η κατανάλωση ντίζελ εμφανίζεται περισσότερο ανθεκτική. Ο Οργανισμός εξηγεί ότι η ζήτηση ντίζελ είναι σχετικά ανελαστική ως προς τις τιμές, καθώς το καύσιμο χρησιμοποιείται ευρέως στις μεταφορές, στη βιομηχανία και σε άλλες βασικές οικονομικές δραστηριότητες.

Επιπλέον, κυβερνητικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό του κόστους για τους καταναλωτές έχουν συμβάλει στη διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά επίπεδα.

Η στενότητα στην προσφορά έχει ήδη οδηγήσει τις διεθνείς τιμές του ντίζελ σε πρωτοφανή επίπεδα. Σύμφωνα με τον IEA, οι χονδρικές τιμές ξεπέρασαν τα 200 δολάρια το βαρέλι στη Σιγκαπούρη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Την ίδια περίοδο, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες οι τιμές έφτασαν σε ιστορικά υψηλά, κοντά στα 220 δολάρια το βαρέλι.

Και ο οργανισμός προειδοποιεί, ότι το κύμα ανατιμήσεων ενδέχεται να μην έχει ολοκληρωθεί…

Ντίζελ: Κολλημένες πάνω από τα 2,10 οι τιμές

Σε εβδομαδιαίο επίπεδο, παρά τα επιμέρους πακέτα και μέτρα στήριξης της κάθε κυβέρνησης, οι τιμές του ντίζελ υποχώρησαν ελάχιστα. Υπενθυμίζεται, ότι με βάση τα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin που δημοσιεύει η Κομισιόν, την προηγούμενη εβδομάδα η μέση τιμή στην ΕΕ κυμαινόταν στα 2,146 ευρώ το λίτρο, ενώ με βάση τα σημερινά στοιχεία με ημερομηνία αναφοράς την 12η Οκτωβρίου ο μέσος όρος της ΕΕ υποχώρησε ελαφρώς στα 2,136 ευρώ το λίτρο.

Αντίστοιχα για την Ελλάδα η προηγούμενη τιμή κυμαινόταν στα 2,166 ευρώ, ενώ αυτή την εβδομάδα υποχώρησε στα 2,118 ευρώ. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο τοποθετεί την μέση τιμή ντίζελ/λίτρο στην Ελλάδα και το χθεσινό δελτίο του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα ίδια τα στοιχεία, επιβεβαιώνουν τα όσα λένε εδώ και καιρό οι αναλυτές, ότι δηλαδή μια στιβαρή αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία, θα αργήσει να φανεί.

Γιατί δεν πείθουν οι «ενεργειακές συμφωνίες» του Τραμπ

Την προηγούμενη εβδομάδα, με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και την ακρίβεια στα καύσιμα που του στερεί δημοτικότητα, μέσα σε περίπου δύο μέρες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μια συμφωνία για το ντίζελ με τη Ρωσία, που έφερε ρήγμα στις σχέσεις των ΗΠΑ με την ΕΕ και την Ουκρανία, ενώ ανακοίνωσε… αυτοβούλως ενεργειακή εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο μεν Ζελένσκι δήλωσε άγνοια μιλώντας στο Axios και ο δε Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι βρίσκονται σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ, αλλά λεπτομέρειες μιας τυχόν συμφωνίας για ενεργειακή εκεχειρία θα προσδιοριστούν εν καιρώ.

Το μόνο βέβαιο στην όλη ιστορία, είναι ότι τα σφυροκοπήματα σε ενεργειακές υποδομές συνεχίζονται εκατέρωθεν.

Και η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίας πάντως για το ντίζελ, δεν φαίνεται να πείθει τους αναλυτές.

Mε βάση τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου, η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, ενώ θα ακολουθήσουν επιπλέον 500.000 τόνοι κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και ακόμη 1 εκατ. τόνοι αμέσως μετά.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Guardian, που βασίστηκαν σε στοιχεία της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας (ΕΙΑ), η αρχική ποσότητα των 300.000 τόνων αντιστοιχεί περίπου στα τρία τέταρτα της ημερήσιας κατανάλωσης ντίζελ στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι ποσότητες που προβλέπει η συμφωνία, σε συνδυασμό με τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσουν οι προμήθειες στις ΗΠΑ, είναι πολύ μικρές και φτάνουν πολύ αργά για να επηρεάσουν τις σημερινές υψηλές τιμές του ντίζελ.

Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία που παρουσίασαν αναλυτές στους Financial Times. Ακόμη και αν η Ρωσία εξήγαγε 500.000 τόνους ντίζελ τον επόμενο μήνα -όπως προβλέπεται στο deal Πούτιν – Τραμπ, η ποσότητα αυτή θα κάλυπτε λιγότερο από το 4% της παγκόσμιας ζήτησης για το συγκεκριμένο καύσιμο.

Το σημαντικότερο ερώτημα για τις δυνατότητες της ρωσικής προσφοράς αφορά τα 3 εκατ. τόνους ντίζελ που, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα διατεθούν σε μη προσδιορισμένο χρονικό διάστημα, «ανάλογα με την κατάσταση» των διυλιστηρίων.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο θα καταστεί εφικτό μόνο όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης των διυλιστηρίων και η παραγωγή επανέλθει σε κανονικά επίπεδα, καθώς η συγκεκριμένη ποσότητα προσεγγίζει τους ιστορικούς μηνιαίους όγκους εξαγωγών της Ρωσίας. Και εάν τα πλήγματα συνεχιστούν με τον σημερινό ρυθμό, η εξαγωγή τέτοιων ποσοτήτων χωρίς να πληγεί η εγχώρια αγορά θα καταστεί αδύνατη.

Οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και τα «θέλω» της Ελλάδας στη Σύνοδο Κορυφής

Με βάση τη χθεσινή εξειδίκευση που έκανε η ηγεσία του ΥΠΕΝ, η συνολική μείωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανέρχεται στα 40 λεπτά (20 λεπτά κρατική επιδότηση και 20 λεπτά έκπτωση από τα διυλιστήρια), ενώ το επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% για ολόκληρη τη χειμερινή περίοδο 2026-2027.

Οι μειώσεις στα υπόλοιπα καύσιμα διαμορφώνονται στα 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 10 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Στο ντίζελ, τα 15 λεπτά προέρχονται από το κράτος και τα 5 από τα διυλιστήρια. Στην αμόλυβδη, η κρατική επιδότηση είναι 10 λεπτά, χωρίς να ανακοινώνεται πρόσθετη έκπτωση από τα διυλιστήρια. Η επιδότηση της βενζίνης ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου. Το κόστος των τριών παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα υπολογίζεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Με τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες να βρίσκεται σε εξέλιξη και την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε ότι το ενεργειακό κόστος τροφοδοτεί μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό και υπογράμμισε ότι οι εθνικές παρεμβάσεις δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος που επηρεάζει όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες.

«Θα ζητήσουμε, και θα ζητήσω προσωπικά, να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες», δήλωσε, θέτοντας ως προτεραιότητα τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η ελληνική παρέμβαση αποσκοπεί στο να αναλάβει η Κομισιόν την επεξεργασία νέων προτάσεων, πέραν όσων έχουν ήδη κατατεθεί, ώστε τα κράτη-μέλη να διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες αντιμετώπισης των συνεπειών της ακρίβειας.

Ο Πρωθυπουργός, πάντως, απέφυγε να καλλιεργήσει προσδοκίες για άμεση συμφωνία. «Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο», ξεκαθάρισε, επιμένοντας στην ανάγκη πρόσθετης ευρωπαϊκής ευελιξίας.

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