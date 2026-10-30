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Η Μουζάκης εξετάζει ακόμη και την πλήρη παύση της κλωστοϋφαντουργικής δραστηριότητας, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που έλαβε χώρα στις 29 Οκτωβρίου, ενέκρινε μείωση κεφαλαίου 3,72 εκατ. ευρώ και παρέπεμψε το ζήτημα της παραγωγής σε νέα συνεδρίαση.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Μουζάκης:

Η Εταιρεία ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 29η Οκτωβρίου 2026 στην έδρα της Εταιρείας, Λ. Κηφισού, αρ. 41 και ώρα 9:00 π.μ. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατέχουν συνολικά 21.921.227 μετοχές επί του συνόλου των 41.302.176 μετοχών της Εταιρείας, εκπροσωπώντας ποσοστό 53,0752% του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Εφόσον συγκεντρώνεται η απαραίτητη εκ του Καταστατικού απαρτία για τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση συζητά και λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό σωρευμένων ζημιών

Εισάγεται προς τη Γενική Συνέλευση το θέμα της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από ευρώ €0,50 σε ευρώ €0,41 με σκοπό τον συμψηφισμό σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων. Η εισαγόμενη ρύθμιση περί μείωσης μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί στην εξυγίανση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας και στην απεικόνιση της πραγματικής οικονομικής της θέσης, μέσω της λογιστικής εξάλειψης των υφιστάμενων ζημιών, χωρίς να επέλθει ποσοστιαία μεταβολή στη συμμετοχή των μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο.

Η εισαγόμενη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής θα διενεργηθεί με συμψηφισμό ζημιών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά ευρώ €3.453.008,58, δηλαδή με εκμηδενισμό των συσσωρευόμενων ζημιών όπως εμφανίζονται στη δημοσιευμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2026.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους και ως εκ τούτου, τροποποιείται το άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, στην παρ. 1 του οποίου προστίθεται περ. λ ως εξής:

«Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/10/2026 μειώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας κατά €3.717.195,84 (ευρώ τρία εκατομμύρια επτακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε και λεπτά ογδόντα τέσσερα) με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά €0,09 για κάθε μία μετοχή, με συμψηφισμό ζημιών και μείωση των «αποτελεσμάτων εις νέο» κατά €3.453.008,58 (ευρώ τρία εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες οκτώ και λεπτά πενήντα οκτώ).

Εφεξής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €16.933.892,16 (ευρώ δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο και λεπτά δεκαέξι) ολοσχερώς καταβλημένο και διαιρείται σε 41.302.176 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,41 (σαράντα ένα λεπτά) η κάθε μια όλες Ονομαστικές κοινές μετά ψήφου».

Θέμα 2ο: Επικαιροποίηση Πολιτικής Αποδοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισάγει προς έγκριση την επικαιροποίηση της Πολιτικής Αποδοχών, η οποία έχει νομίμως δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το εν λόγω θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τους Μετόχους.

Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της βιωσιμότητας της παραγωγικής και της εμπορικής δραστηριότητας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ενημερώνει του Μετόχους ότι όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις, η Εταιρεία διερευνά εναλλακτικές αναδιάρθρωσης της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητάς της, εξετάζοντας τις προοπτικές συνεργασίας με παράγοντες στο εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στους κ.κ. Μετόχους να ψηφίσουν υπέρ της περαιτέρω διερεύνησης και αξιολόγησης βιώσιμων εναλλακτικών μορφών λειτουργίας της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας. Εκφράζεται από το Βασικό Μέτοχο κ. Ελευθέριο-Ίωνα-Ερίκο Μουζάκη-Γκάγκνουμ η σκέψη περί πλήρους παύσεως της δραστηριότητας αυτής και κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των κ.κ. Μετόχων και ανταλλαγής απόψεων, αποφασίζεται το θέμα να επανεισαχθεί προς συζήτηση σε νέα Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί εντός του επόμενου εξαμήνου, προκειμένου να αξιολογηθούν τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει, ώστε οι Μέτοχοι να αποφασίσουν επί της περαιτέρω πορείας της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας της Εταιρείας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και να ληφθεί μία οριστική απόφαση.

Θέμα 4ο: Διάφορα Θέματα

Ουδέν θέμα τέθηκε προς έγκριση.