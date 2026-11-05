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Στις 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της έκθεσης Euronaval, η Naval Group υπέγραψε δέκα συμβάσεις με ελληνικές εταιρείες και δύο Μνημόνια Συνεργασίας (MoUs) που αφορούν καινοτόμα έργα έρευνας και ανάπτυξης (R&D), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του dark room.

Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των συνεργασιών της Naval Group με την Ελλάδα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP), καθιερώνοντας τις εταιρείες αυτές ως στρατηγικούς εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group.

Οι συμβάσεις αυτές, που υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της Euronaval, επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Naval Group για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας της με την ελληνική βιομηχανία και τα ελληνικά πανεπιστήμια.

Αναβάθμιση της ελληνικής βιομηχανικής συμμετοχής στο πρόγραμμα FDI

Πέντε από τις συμβάσεις αυτές αφορούν την κατασκευή των φρεγατών FDI:

SALAMIS (Ναυπηγεία Σαλαμίνας) : Κατασκευή νέων τμημάτων (blocks) φρεγατών FDI στη Σαλαμίνα.

: Κατασκευή νέων τμημάτων (blocks) φρεγατών FDI στη Σαλαμίνα. METLEN : Κατασκευή θυρών τορπιλών στον Βόλο.

: Κατασκευή θυρών τορπιλών στον Βόλο. KAFKAS : Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων έκτακτης διακοπής λειτουργίας και ηλεκτρολογικών πινάκων στη Θεσσαλονίκη.

: Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων έκτακτης διακοπής λειτουργίας και ηλεκτρολογικών πινάκων στη Θεσσαλονίκη. KASSIDIARIS : Κατασκευή πινάκων ελέγχου του συστήματος πρόωσης στον Πειραιά.

: Κατασκευή πινάκων ελέγχου του συστήματος πρόωσης στον Πειραιά. B&T COMPOSITES: Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον τομέα των σύνθετων υλικών, που σχετίζονται με πρωτότυπα χαμηλής πίεσης, στη Φλώρινα.

Πέντε ακόμη συμβάσεις αφορούν υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης:

FOTINAKIS : Εργασίες συγκόλλησης και εκπόνηση τεχνικών μελετών.

: Εργασίες συγκόλλησης και εκπόνηση τεχνικών μελετών. GELASAKIS : Παροχή υπηρεσιών τοπικού ναυτιλιακού πράκτορα.

: Παροχή υπηρεσιών τοπικού ναυτιλιακού πράκτορα. HERMES : Παροχή κινητών γερανών για τη διαχείριση βαρέος εξοπλισμού.

: Παροχή κινητών γερανών για τη διαχείριση βαρέος εξοπλισμού. IKRIOMA SKORDILAKIS : Παροχή μεταλλικών ικριωμάτων.

: Παροχή μεταλλικών ικριωμάτων. MARITA HELLAS: Παροχή λύσεων ασφάλειας και πυρόσβεσης.

Στην εκδήλωση υπογραφής των συμφωνιών εκπροσωπήθηκε επίσης η PPC INSPECTRA, με την οποία η Naval Group είχε υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας τον Ιούλιο του 2026 για την παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών δοκιμών, επιθεώρησης και πιστοποίησης. Η παρουσία της ανέδειξε τη στενή σχέση που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ των δύο εταιρειών, στο πλαίσιο της οποίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι πρώτες αναθέσεις εργασιών, καθώς και τη δέσμευσή τους για μελλοντική συνεργασία.

Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας

Για την ενίσχυση της συνεργασίας σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, υπογράφηκαν τα ακόλουθα Μνημόνια Συνεργασίας:

FEAC : Για τις πολεμικές επιχειρήσεις στον βυθό της θάλασσας, την απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, την τεχνολογία ψηφιακών διδύμων (digital twins) και την ανάλυση υπογραφών.

: Για τις πολεμικές επιχειρήσεις στον βυθό της θάλασσας, την απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, την τεχνολογία ψηφιακών διδύμων (digital twins) και την ανάλυση υπογραφών. SOTIRIA Technology: Για την αξιοποίηση της υψηλής τεχνογνωσίας της στους θαλάσσιους αισθητήρες, τα μαγνητόμετρα και τον πόλεμο στον βυθό της θάλασσας.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο Ελληνικό Περίπτερο, ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την υπογραφή των πρώτων συμβάσεων μεταξύ της Naval Group και των Ελλήνων βιομηχανικών συνεργατών μας. Μπορώ να επιβεβαιώσω προσωπικά την ισχυρή δέσμευση των ελληνικών εταιρειών, την προσήλωσή τους στην παράδοση εξοπλισμού που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και την αποφασιστικότητά τους να τηρούν τις συμβατικές προθεσμίες. Οι συνεργασίες αυτές είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος FDI», δήλωσε ο Pierre-Éric Pommellet, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Naval Group.

Σήμερα, περισσότερες από 75 ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα του προγράμματος FDI του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ 50 εταιρείες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφοδιαστικής υποστήριξης των πλοίων κατά την επιχειρησιακή τους χρήση, στο πλαίσιο σημαντικού αριθμού συμβάσεων.

Η ενσωμάτωση αυτή πραγματοποιείται σε συντονισμό με τη θυγατρική Naval Group Hellas, η ανάπτυξη της οποίας συμβάλλει στη διεύρυνση της συνεργασίας με την ελληνική βιομηχανία, με στόχο την παροχή προηγμένων λύσεων στο Πολεμικό Ναυτικό. Με το 60% του προσωπικού της να αποτελείται από Έλληνες εργαζομένους, η Naval Group Hellas διατηρεί στενή συνεργασία με τους βιομηχανικούς εταίρους της, συμβάλλοντας από κοινού στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού.

Στις 30 Οκτωβρίου 2026, η Naval Group παρέδωσε στο Πολεμικό Ναυτικό τη δεύτερη φρεγάτα FDI, τον «Νέαρχο». Η τρίτη φρεγάτα, ο «Φορμίων», θα παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2026.