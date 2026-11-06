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Κίνδυνο προστίμου 100 ευρώ, αλλά και προβλήματα σε επιδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις και φορολογικές διαδικασίες, αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν ελέγξει τους νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμφανίζονται στο φορολογικό τους μητρώο.

Ο έλεγχος των καταχωρίσεων και την υποβολή διορθώσεων χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον έχουν διαπιστωθεί σφάλματα ή αναντιστοιχίες έληξε στις 2 Νοεμβρίου.

Η διαδικασία αφορά την αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους, την οποία πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ωστόσο, κατά τη μεταφορά των στοιχείων εντοπίστηκαν περιπτώσεις στις οποίες οι νέοι κωδικοί δεν αποτυπώνουν σωστά τις πραγματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων.

Μεταξύ των προβλημάτων περιλαμβάνονται λανθασμένες αντιστοιχίσεις, παράλειψη δευτερευουσών δραστηριοτήτων, καταχώριση μη συναφών κωδικών και διπλοεγγραφές.

Οι αναντιστοιχίες αυτές δεν αποτελούν απλώς μια τυπική εκκρεμότητα στο φορολογικό μητρώο.

Είναι πιθανό να προκαλέσουν δυσκολίες στη συμμετοχή επιχειρήσεων σε προγράμματα ΕΣΠΑ, στην πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, στην καταβολή επιδοτήσεων, αλλά και στη διαδικασία τιμολόγησης και διαβίβασης παραστατικών μέσω του myDATA.

Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των καταχωρισμένων δραστηριοτήτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων τους.

Αίτημα παράτασης έως τις 31 Δεκεμβρίου

Την παράταση της προθεσμίας για τη διόρθωση των ΚΑΔ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 έχει ζητήσει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Το αίτημα συνδέεται με τα προβλήματα που προέκυψαν από την αυτόματη διαδικασία αντιστοίχισης και την ανάγκη να δοθεί επαρκής χρόνος στις επιχειρήσεις και στους λογιστές-φοροτεχνικούς για τον απαραίτητο έλεγχο.

Στόχος είναι να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι να εντοπίσουν τυχόν λάθη και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις, χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα για αναντιστοιχίες που προέκυψαν κατά τη μεταφορά των κωδικών.

Μέχρι να υπάρξει απόφαση για ενδεχόμενη παράταση, η ισχύουσα προθεσμία παραμένει η σημερινή.

Πώς γίνεται ο έλεγχος των ΚΑΔ στο myAADE

Οι φορολογούμενοι μπορούν να διαπιστώσουν ποιοι ΚΑΔ έχουν καταχωριστεί στο μητρώο τους μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα myAADE.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν είναι:

Μητρώο & Επικοινωνία → Βεβαιώσεις Μητρώου → Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης

Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται οι κωδικοί δραστηριότητας όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την αυτόματη αντιστοίχιση.

Ο έλεγχος πρέπει να επικεντρωθεί στα εξής σημεία:

Κύριος ΚΑΔ: Επιβεβαίωση ότι αντιστοιχεί στην πραγματική βασική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Επιβεβαίωση ότι αντιστοιχεί στην πραγματική βασική δραστηριότητα της επιχείρησης. Δευτερεύοντες ΚΑΔ: Έλεγχος ότι έχουν συμπεριληφθεί όλες οι πρόσθετες δραστηριότητες που ασκούνται.

Έλεγχος ότι έχουν συμπεριληφθεί όλες οι πρόσθετες δραστηριότητες που ασκούνται. Έδρα και υποκαταστήματα: Εξακρίβωση της ορθότητας των κωδικών για κάθε εγκατάσταση, καθώς οι δραστηριότητες μπορεί να διαφέρουν.

Εξακρίβωση της ορθότητας των κωδικών για κάθε εγκατάσταση, καθώς οι δραστηριότητες μπορεί να διαφέρουν. Περιγραφές δραστηριοτήτων: Εντοπισμός λανθασμένων καταχωρίσεων, κωδικών που δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή δραστηριοτήτων που απουσιάζουν από το μητρώο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να αναζητήσουν την ενημέρωση που έχει αποσταλεί από την ΑΑΔΕ στην ενότητα «Τα Μηνύματά μου» του myAADE, καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στη φορολογική διοίκηση.

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η ΑΑΔΕ διαθέτει επίσημους πίνακες αντιστοίχισης ΚΑΔ 2008 και ΚΑΔ 2025, εναλλακτική παρουσίαση των πινάκων και σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport παρέχεται η δυνατότητα λήψης βεβαίωσης αντιστοίχισης των παλαιών κωδικών με τους νέους.

Διορθώσεις, μεταβολές και πρόστιμο 100 ευρώ

Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι κάποιος ΚΑΔ έχει αντιστοιχιστεί λανθασμένα, ότι απουσιάζει μια δραστηριότητα ή ότι παραμένει καταχωρισμένος κωδικός για δραστηριότητα που έχει σταματήσει, απαιτείται η υποβολή της αντίστοιχης δήλωσης.

Οι διορθώσεις πραγματοποιούνται μέσω της ενότητας «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου» στο myAADE, με επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας διόρθωσης, μεταβολής ή διακοπής δραστηριότητας.

Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ολοκλήρωση της αντιστοίχισης, προβλέπεται εναλλακτικά η υποβολή αιτήματος μέσω της υπηρεσίας «Τα Αιτήματά μου».

Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται το έντυπο Δ211, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά χρειάζονται.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση της προθεσμίας, καθώς για εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής ΚΑΔ προβλέπεται αυτοτελές πρόστιμο 100 ευρώ.

Η ολοκλήρωση του ελέγχου είναι σημαντική όχι μόνο για την αποφυγή της συγκεκριμένης επιβάρυνσης, αλλά και για την ορθή αποτύπωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο φορολογικό μητρώο.

Με δεδομένο ότι οι ΚΑΔ χρησιμοποιούνται σε πολλές φορολογικές και χρηματοδοτικές διαδικασίες, η έγκαιρη διόρθωση των στοιχείων μπορεί να αποτρέψει πρόσθετες διοικητικές εμπλοκές για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.