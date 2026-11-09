Η Nvidia ξεκίνησε έρευνα για τη σχέση του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ, με επιχειρηματία την οποία οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν χαρακτηρίσει Κινέζα κατάσκοπο.

«Οι σημερινές ειδήσεις δεν θα επιβραδύνουν τη NVIDIA. Ο Τζένσεν παραμένει προσηλωμένος στη συνέχιση της ηγεσίας της NVIDIA ως διευθύνων σύμβουλος, χωρίς καμία διακοπή», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της στο CNBC.

Ακολουθεί το εσωτερικό email που απέστειλε ο Χουάνγκ στους εργαζομένους, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του CNBC, καθώς και η ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia σχετικά με την έρευνα.

Η επιστολή του Τζένσεν Χουάνγκ προς τους εργαζομένους

Από: Τζένσεν Χουάνγκ

Προς: Εργαζομένους

Θέμα: Ένα μήνυμα προς την εταιρεία μας

8 Νοεμβρίου 2026

Προς τους συναδέλφους μου στη NVIDIA,

Οφείλω μια συγγνώμη στην οικογένειά μου και σε όλους εσάς.

Απάτησα τη σύζυγό μου. Οι πράξεις μου πλήγωσαν εκείνη και τα παιδιά μας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτό που έκανα. Λυπάμαι βαθύτατα.

Σε όλη μου τη ζωή, η οικογένειά μου μού έχει προσφέρει αγάπη και στήριξη. Της αξίζουν η ειλικρίνεια και η αφοσίωσή μου. Αντί γι’ αυτό, την απογοήτευσα και έβλαψα τη ζωή που χτίσαμε μαζί. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα έκανα και για τον πόνο που προκάλεσα και αποδέχομαι την κριτική που συνεπάγονται οι πράξεις μου.

Προς τη σύζυγο και την οικογένειά μου: Σας αγαπώ. Γνωρίζω ότι μια συγγνώμη δεν μπορεί να αναιρέσει όσα έχω κάνει. Ελπίζω ότι η οικογένειά μας θα καταφέρει να επουλώσει τις πληγές της και ότι, με τον καιρό, θα μπορέσω να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας.

Προς τους συναδέλφους μου στη NVIDIA, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τους οποίους συνεργάζομαι εδώ και δεκαετίες, καθώς και προς το διοικητικό μας συμβούλιο, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας σε όλο τον κόσμο: Αξίζετε κάτι καλύτερο από εμένα.

Το να ηγούμαι της NVIDIA είναι το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου. Η ευθύνη μου είναι να σας υπηρετώ και να είμαι άξιος της εμπιστοσύνης σας. Δεν ανταποκρίθηκα σε αυτή την ευθύνη. Παραμένω απολύτως αφοσιωμένος στη NVIDIA και θα εργαστώ για να κερδίσω ξανά την εμπιστοσύνη σας.

Όσον αφορά τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που έχουν διατυπωθεί σε δημοσιεύματα, το διοικητικό συμβούλιο της NVIDIA έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα. Υποστηρίζω την έρευνα και θα συνεργαστώ πλήρως.

Αγαπώ τη χώρα μας και την εταιρεία μας. Είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω τη NVIDIA και να στηρίξω την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι υπερήφανος και ευγνώμων που είμαι Αμερικανός.

Η οικογένειά μου δεν φέρει καμία ευθύνη για τις επιλογές μου. Την ευθύνη τη φέρω εγώ. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της.

— Τζένσεν

Η ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia

Το διοικητικό συμβούλιο της NVIDIA ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα, υπό το φως πρόσφατων δημοσιευμάτων σύμφωνα με τα οποία ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, αποτέλεσε στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Μια επιτροπή αποτελούμενη από ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με τη συνδρομή εξωτερικών ανεξάρτητων νομικών συμβούλων, θα επιβλέπει την έρευνα.

Το διοικητικό συμβούλιο θέτει ως προτεραιότητα την εθνική και οικονομική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι υψίστης σημασίας για τα συμφέροντα της NVIDIA και των μετόχων της.

Παρότι το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια ή ότι αποκαλύφθηκαν απόρρητες πληροφορίες της NVIDIA, η έρευνά του θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ο Τζένσεν υποστηρίζει πλήρως τη διαδικασία ελέγχου και έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με αυτήν.

Το διοικητικό συμβούλιο εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και στη διοικητική του ομάδα και θα παράσχει περαιτέρω ενημέρωση, όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.