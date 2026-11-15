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Ριζικές αλλαγές στην ηγεσία της Nvidia ζητεί ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, στον απόηχο της απομάκρυνσης του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, και των καταγγελιών για παράνομη διοχέτευση προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα.

Μιλώντας στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News, ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός χρειάζεται «δραστική αναδιάρθρωση» της διοίκησής του, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι ο επόμενος επικεφαλής θα πρέπει να προέλθει από την αγορά και όχι από το εσωτερικό της εταιρείας.

«Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι, καθώς το διοικητικό συμβούλιο αναζητεί νέο επικεφαλής, θα πρέπει να στραφεί σε κάποιον εκτός της εταιρείας», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «χρειαζόταν μια δραστική ανατροπή».

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για τη Nvidia, μετά από σειρά καταγγελιών σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία φέρεται να διευκόλυνε την πώληση προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης σε κινεζικές οντότητες, παρά τους περιορισμούς που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές ευαίσθητης τεχνολογίας.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών έθεσε ευθέως ζήτημα εταιρικής κουλτούρας και ευθύνης της διοίκησης, ζητώντας να διερευνηθεί εάν η Nvidia αγνόησε σκόπιμα προειδοποιητικές ενδείξεις για τη δράση εταιρειών-βιτρίνα, πολλές από τις οποίες είχαν έδρα τη Σιγκαπούρη και φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι για τη μεταφορά μικροτσίπ στην Κίνα.

«Θέλω να επανέρχομαι συνεχώς στο ερώτημα ποια ήταν η κουλτούρα της Nvidia και εάν προωθούσαν αυτές τις φαινομενικά παράνομες πωλήσεις προκειμένου να ενισχύσουν τα έσοδα και τα κέρδη τους», ανέφερε ο Μπέσεντ.

Μάλιστα, ο υπουργός Οικονομικών έθεσε και σαφές χρονικό περιθώριο για την παροχή εξηγήσεων, υπογραμμίζοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει απαντήσεις τόσο από το διοικητικό συμβούλιο όσο και από τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους της εταιρείας.

«Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε απαντήσεις μέσα στις επόμενες 10 ημέρες από το διοικητικό συμβούλιο και τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους», τόνισε.

Οι τοποθετήσεις Μπέσεντ εντείνουν την πίεση προς τη Nvidia, καθώς η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με την πρόκληση της αναζήτησης νέας ηγεσίας, αλλά και με σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις εμπορικές πρακτικές της και τη συμμόρφωσή της με τους αμερικανικούς περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας.