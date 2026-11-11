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Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Fendt, τον παγκόσμιο ηγέτη στον κλάδο της γεωργίας, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική εισαγωγή και τη διανομή όλης της σειράς αγροτικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών καθώς και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Με περισσότερα από 104 χρόνια ηγετικής παρουσίας στον κλάδο της αυτοκίνησης και του mobility, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στην αντιπροσώπευση και διανομή κορυφαίων διεθνών, διαχρονικών και αξιόπιστων μαρκών, καθώς και στην ανάπτυξη δικτύων συνεργατών και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πελάτες και τους συνεργάτες του, επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Για περισσότερα από 90 χρόνια, η Fendt πρωτοπορεί στην τεχνολογική εξέλιξη, θέτοντας σημαντικά ορόσημα στον τομέα της αγροτικής τεχνολογίας. Με μια ιστορία αδιάκοπης προόδου, η Fendt ενσωματώνει από την ίδρυσή της την εξέλιξη, έχοντας ως θεμέλιο την παράδοση. Με σύνθημα «Οι ηγέτες επιλέγουν τη Fendt», η μάρκα επενδύει με πάθος στην αριστεία και την καινοτομία προσφέροντας στους αγρότες λύσεις που μεταμορφώνουν τη γεωργία συμβάλλοντας στην επιτυχία τους, τονίζεται.

Από το 1997, η Fendt αποτελεί μέρος της AGCO, του παγκόσμιου αμερικανικού ομίλου και ηγέτη του αγροτικού τομέα. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη διατηρεί ιστορικούς δεσμούς με την AGCO καθώς είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας και διανομέας των αγροτικών μηχανημάτων της Massey Ferguson, επίσης μέλους της AGCO, για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα ενώ από το 2021, μέσω της Sigma CVM Romania S.R.L., ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη έχει αναλάβει την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή της Massey Ferguson και στη Ρουμανία.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη θα είναι υπεύθυνος στην Ελλάδα και την Κύπρο για τις πωλήσεις και την υποστήριξη after-sales όλης της σειράς προϊόντων Fendt που περιλαμβάνει τρακτέρ, θεριστικές-αλωνιστικές μηχανές, αυτοκινούμενες ενσιρωτικές μηχανές, χορτοκοπτικά, αναστροφείς χόρτου, συγκεντρωτές χόρτου (τσουγκράνες), χορτοδετικές μηχανές, σπαρτικές μηχανές καθώς και μηχανήματα φυτοπροστασίας.

Βασικός πυλώνας της στρατηγικής του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη είναι η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της μάρκας, προσφέροντας υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση που ανταποκρίνονται πλήρως στις επιθυμίες και απαιτήσεις των πελατών της Fendt, μέσω ενός σύγχρονου δικτύου συνεργατών με εγκαταστάσεις που πληρούν τα διεθνή πρότυπα της μάρκας και εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Georg Herbig, Director Sales, Fendt, Central & Eastern Europe

«Με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη αποκτούμε έναν συνεργάτη ο οποίος για περισσότερο από έναν αιώνα πρεσβεύει την αξιοπιστία, το επιχειρηματικό όραμα και την ουσιαστική προσήλωση στον πελάτη. Η Ελλάδα και η Κύπρος, με τους ποικίλους τομείς της αγροτικής τους παραγωγής, προσφέρουν σημαντικές προοπτικές για την πλήρη γκάμα τεχνολογικών λύσεων της Fendt. Για τους πελάτες μας, δεν έχει σημασία μόνο το μηχάνημα, αλλά κυρίως η υποστήριξη που το συνοδεύει: η άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, οι άρτια καταρτισμένοι τεχνικοί και η εξειδικευμένη τοπική συμβουλευτική υποστήριξη. Αυτά ακριβώς αντιπροσωπεύει ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Προσβλέπουμε σε μια επιτυχημένη κοινή πορεία στο μέλλον».

Αλέξανδρος Σαρακάκης, Chief Executive Officer, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη

«Η ανάληψη της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης και διανομής της Fendt στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου, αποτελεί μια στιγμή ορόσημο για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε μία νέα ολοκληρωμένη σειρά γεωργικών μηχανημάτων στους πελάτες μας αντιπροσωπεύοντας μία μάρκα υψηλής ποιότητας και διεθνών προτύπων. Έχουμε παράδοση στη συνεργασία μας με τον παγκόσμιο ηγέτη στον αγροτικό τομέα, την AGCO μέσω της εισαγωγής και διανομής της Massey Ferguson στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η ισχυρή κληρονομιά και η δυναμική ανάπτυξης της Fendt αποτελούν στοιχεία που συνάδουν απόλυτα με τη δική μας φιλοσοφία και την εμπειρία μας στην ανάπτυξη διεθνών brands. Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των αγροτών προσφέροντάς τους αξιόπιστα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν και να εξελίξουν την παραγωγή τους.»