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Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, συμμετέχει στην Πανελλήνια Έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2026», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του παρουσία και τη διαχρονική του σύνδεση με την επιχειρηματική και αναπτυξιακή δυναμική της Πελοποννήσου.

Με σημαντικό παραγωγικό και εμπορικό αποτύπωμα στην ευρύτερη περιοχή, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποτελεί ενεργό μέρος του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Μέσα από τη δραστηριότητά του στο έτοιμο σκυρόδεμα και τα αδρανή υλικά, καθώς και στη διάθεση τσιμέντου και με ισχυρή παρουσία σε περιοχές όπως η Κορινθία, η Αχαΐα, η Αργολίδα και η Μεσσηνία, ο Όμιλος βρίσκεται σταθερά δίπλα στους επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου, συμβάλλοντας στην υλοποίηση έργων που δημιουργούν αξία και υποστηρίζουν την τοπική ανάπτυξη.

Η συμμετοχή στην έκθεση «ΚΟΡΙΝΘΙΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2026» αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία για τον Όμιλο να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, να ενισχύσει τον διάλογο με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και να παρουσιάσει το όραμά του για το μέλλον των κατασκευών.

Στο περίπτερο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη δραστηριότητά του, καθώς και τις σύγχρονες λύσεις και πρωτοβουλίες με τις οποίες συμβάλλει στον μετασχηματισμό του κατασκευαστικού κλάδου. Με οδηγούς την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία, ο Όμιλος επενδύει σταθερά σε λύσεις και τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και δημιουργούν νέα αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τις τοπικές κοινωνίες.

Από 1 έως 4 Οκτωβρίου, το Περίπτερο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ υποδέχεται τους επισκέπτες της έκθεσης. Καταρτισμένα στελέχη του Ομίλου θα βρίσκονται εκεί για να παρουσιάσουν τη δραστηριότητά του και τις καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις με τις οποίες χτίζει το μέλλον των κατασκευών.

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