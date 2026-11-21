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Στα επίπεδα των 6 εκατ. ευρώ κινείται, σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, η προσφορά με την οποία η Aplekton Holdings, με έδρα την Κύπρο και συμφερόντων της οικογένειας του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο. Το ποσό φέρεται να είναι περίπου διπλάσιο από εκείνο που προσέφερε ο δεύτερος διεκδικητής, ενώ στόχος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου είναι η υπογραφή της σύμβασης το αργότερο στις αρχές του 2027, εφόσον δεν προκύψουν νέες εμπλοκές.

Η χθεσινή ανακήρυξη της Aplekton Holdings ανοίγει τον δρόμο για την αξιοποίηση της ολυμπιακής εγκατάστασης των 1.027 στρεμμάτων, δίπλα στον Ιππόδρομο Μαρκόπουλου, όπου η οικογένεια Μελισσανίδη έχει ήδη επιχειρηματική παρουσία (στη κεντρ. φωτ. όλη η περιοχή του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου).

Το τίμημα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η προσφορά της Aplekton Holdings υπερβαίνει την αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή, η οποία τοποθετείται κοντά στα 5 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Elia Corporation, που συνδέεται με τον κ. Γιάννη Μυτιληναίο, φέρεται να προσέφερε περίπου τα μισά χρήματα. Στον διαγωνισμό συμμετείχε και η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας, η οποία ωστόσο δεν προκρίθηκε στη δεύτερη φάση.

Για τον κ. Μελισσανίδη πρόκειται για τη δεύτερη επικράτηση σε διαγωνισμό για το ίδιο ακίνητο. Το 2023 είχε αναδειχθεί πλειοδότης, με προσφορά περίπου 6,5 εκατ. ευρώ, αλλά η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε έπειτα από εμπλοκές που συνδέονταν με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της έκτασης.

Ο Ιππόδρομος

Η νέα εξέλιξη αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της γειτνίασης με τον Ιππόδρομο Μαρκόπουλου, έκτασης περίπου 1.070 στρεμμάτων, ο οποίος τον Απρίλιο του 2025 κατακυρώθηκε μέσω πλειστηριασμού στην Ovetana Trading Co Ltd έναντι 19,29 εκατ. ευρώ. Με την εταιρεία συνδέονται ο κ. Γιώργος Μελισσανίδης, γιος του κ. Δημήτρη Μελισσανίδη, καθώς και ο κ. Γιάννης Μυτιληναίος, ο οποίος εμφανίζεται και στην πλευρά του δεύτερου διεκδικητή για το Ιππικό Κέντρο.

Η παρουσία της οικογένειας Μελισσανίδη και στις δύο γειτονικές εκτάσεις, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.100 στρεμμάτων, δημιουργεί περιθώρια για συμπληρωματικές δραστηριότητες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σχέδιο κοινής αξιοποίησης. Στην περίπτωση του Ιππικού Κέντρου πρόκειται για παραχώρηση δικαιώματος επιφανείας διάρκειας 99 ετών και όχι για μεταβίβαση της κυριότητας.

Οι περιορισμοί

Το ζήτημα των χρήσεων γης παραμένει καθοριστικό για την αξία του Ιππικού Κέντρου, καθώς η έκταση βρίσκεται εντός αρχαιολογικής ζώνης, με σημαντικούς περιορισμούς στην ανάπτυξή της. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον διαγωνισμό προβλέπεται ειδική ρήτρα που υποχρεώνει τον επενδυτή να καταβάλει πρόσθετο τίμημα εφόσον στο μέλλον αλλάξουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης. Έτσι, εάν διευρυνθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης του ακινήτου, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα δικαιούται επιπλέον αντάλλαγμα.

Με βάση τον νόμο 3342/2005 για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση, πέρα από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιππασίας, επιτρέπεται η κατασκευή γηπέδου γκολφ, ξενοδοχείου, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας και αναβατών, καταστημάτων πώλησης ειδών σχετικών με την ιππασία, χώρων εκθέσεων, εστίασης και δημοπρασιών, ελικοδρομίου, καθώς και πάρκου για τρίαθλο και ψυχαγωγική ιππασία. Προβλέπονται επίσης βοηθητικές εγκαταστάσεις εισόδου και χώροι στάθμευσης, ενώ από την παραχώρηση εξαιρείται η υφιστάμενη κτηνιατρική κλινική.

Οι προβλεπόμενες χρήσεις, πάντως, δεν επιτρέπουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη εμπορικών ή τουριστικών δραστηριοτήτων. Το καθεστώς προστασίας της περιοχής και οι περιορισμοί που το συνοδεύουν αποτέλεσαν βασικό εμπόδιο στην προηγούμενη προσπάθεια παραχώρησης, ενώ καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη και μια μελλοντική διεύρυνση των χρήσεων γης.

Οι υπογραφές

Η διαδικασία περνά πλέον στο επόμενο στάδιο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα πρέπει να καταβληθούν χρήματα από την πλευρά της Aplekton Holdings, ώστε να ακολουθήσει ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, οι υπογραφές αναμένονται το αργότερο στις αρχές του 2027.

Η ολοκλήρωση της παραχώρησης θα επιτρέψει παράλληλα στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο να απαλλαγεί από μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ετήσιο κόστος διατήρησης των εγκαταστάσεων, που κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, φτάνει περίπου τις 600.000 ευρώ, ποσό που εξακολουθεί να επιβαρύνει το Ταμείο όσο παραμένει σε εκκρεμότητα η αξιοποίησή τους.