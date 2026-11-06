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Η ΟΝΥΞ Τουριστική συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Νοεμβρίου για έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έως 46 εκατ. ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών και αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και αλλαγή εταιρικής έδρας.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στη Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9 (η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας καλεί τους μετόχους της σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Νοεμβρίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ..

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 30 Νοεμβρίου 2026, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, ήτοι στην έδρα της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 11.00 π.μ.. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα κατωτέρω. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (https://onyx-ventures.org/el/) εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των Ευρώ σαράντα έξι εκατομμυρίων (€46.000.000), με καταβολή μετρητών και έκδοση έως εκατόν ενενήντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (191.666.666) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,24), με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το σχέδιο πίσω από την ΑΜΚ

Στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως 46 εκατ. ευρώ, η εταιρεία ανακοίνωσε πως θα διαθέσει 31,3 εκατ. ευρώ στην επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής. Έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση 229,6 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και την CrediaBank.

Ακολουθεί η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου

Εισαγωγή

Η Εταιρεία, με βάση το επενδυτικό σχέδιό της, υλοποιεί το έργο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής», μία από τις μεγαλύτερες τουριστικές αναπτύξεις που σχεδιάζονται στη Βόρεια Ελλάδα. Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων, τουριστικών κατοικιών, κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, έργων υποδομής, διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου και κάθε συναφούς εγκατάστασης (συνολικά καλούμενο το «Επενδυτικό Σχέδιο»).

Ήδη τον περασμένο Μάιο, η Εταιρεία εξασφάλισε με τους ευνοϊκούς όρους των χρηματοδοτήσεων του προγράμματος Ελλάδα 2.0., κεφάλαια ύψους €229.572.568 από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (συγκεκριμένα, € 130.438.959 από το δάνειο του ΤΑΑ και € 99.133.609 από το δάνειο συγχρηματοδότησης της τράπεζας «CrediaBank»), για τη χρηματοδότηση του Επενδυτικού Σχεδίου, το οποίο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την υλοποίηση αυτού (η «Χρηματοδότηση ΤΑΑ»). Παράλληλα με την Χρηματοδότηση ΤΑΑ, η Εταιρεία θα πρέπει να χρηματοδοτήσει με ίδια κεφάλαια μέρος του προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου (η «Ίδια Συμμετοχή»).

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, της χρηματοδότησης μέρους της Ίδιας Συμμετοχής, η Εταιρεία επιδιώκει την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού € 46.000.000,00 μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου. Πέραν της Ίδιας Συμμετοχής, μέρος του προς άντληση ποσού η Εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας, και, περαιτέρω, για την αγορά πρόσθετων ακινήτων προς ανάπτυξη με σκοπούς συναφείς με το Επενδυτικό Σχέδιο και ως κεφάλαιο κίνησης (μέρος του οποίου έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρεία από τους Βασικούς Μετόχους – όπως ορίζονται κατωτέρω – με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου), κατά τα κατωτέρω αναλυτικά αναφερόμενα.

Εν όψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που συγκαλείται για την 30η .11.2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, οδός Αχελώου αριθμός 9, την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των Ευρώ σαράντα έξι εκατομμυρίων (€46.000.000,00) (η «Αύξηση») μέσω έκδοσης έως εκατόν ενενήντα ένα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι (191.666.666) νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€0,24) (οι «Νέες Μετοχές»), με δυνατότητα μερικής κάλυψης, κατά το άρθρο 28 του ν. 4548/2018. Ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών θα ισούται με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αντληθέντος μέσω της Αύξησης ποσού δια της τιμής διάθεσης, όπως αυτή θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (η «Τιμή Διάθεσης»), θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει σχετικής εξουσιοδότησης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.2 του Ν. 4548/2018. Η Αύξηση θα γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, και οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν στην Τιμή Διάθεσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, που δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις παρ. 4(α) και (β) του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ)1129/2017 (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση»), καθώς και στους Βασικούς Μετόχους, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. Ο ακριβής τρόπος διάθεσης των Νέων Μετοχών μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι Νέες Μετοχές συνολικής αξίας (με βάση την Τιμή Διάθεσης, όπως αυτή θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο) Ευρώ πέντε εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (€5.845.270) προτείνεται να διατεθούν στους υφιστάμενους βασικούς μετόχους της Εταιρείας κκ. Λεωνίδα Ζησιάδη και Φωκίωνα Ζησιάδη (ή/και σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτούς) (οι «Βασικοί Μέτοχοι»), οι οποίοι έχουν καταβάλει το ποσό αυτό στην Εταιρεία, σε χρόνο προγενέστερο, για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Επενδυτικό σχέδιο της Εταιρείας που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της αύξησης, χρονοδιάγραμμα πραγματοποίησής του και επιμέρους ανάλυση του προορισμού των κεφαλαίων

Από την Αύξηση θα αντληθούν κεφάλαια έως €46.000.000,00 (νοουμένου ότι, από το ποσό αυτό, € 5.845.270 έχει ήδη καταβληθεί σε χρόνο προγενέστερο από τους Βασικούς Μετόχους), τα οποία η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ως εξής:

α) Ποσό €31.305.350,00 θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση μέρους της Ίδιας Συμμετοχής (το υπόλοιπο καλύπτεται από την ακίνητη περιουσία της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους της Χρηματοδότησης ΤΑΑ), για την υλοποίηση του Επενδυτικού Σχεδίου,

β) Ποσό €1.500.000,00 θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρείας,

γ) Ποσό €3.300.000,00 θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αγοράς ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή του υπό ανάπτυξη έργου,

δ) Ποσό €1.000.000,00 θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Αύξησης,

ε) Το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία ως κεφάλαιο κίνησης.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί μικρότερο ποσό για τις υπό (β), (γ) ή/και (δ) ανωτέρω χρήσεις, τυχόν υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία ως κεφάλαιο κίνησης, προσαυξάνοντας το ποσό της υπό (ε) χρήσης.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της Αύξησης, τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τις παραπάνω χρήσεις κατά τη σειρά που αναφέρεται ανωτέρω, και μέχρις εξαντλήσεως των εκεί προβλεπομένων ποσών προβλεπομένου ποσού (με την επιφύλαξη τυχόν προσαύξησης του υπό (ε) ποσού, κατά τα ανωτέρω).

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν αναμένεται να διατεθούν εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης (νοουμένου ότι ποσό € 5.845.270 έχει ήδη καταβληθεί σε χρόνο προγενέστερο από τους Βασικούς Μετόχους και έχει χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία ως κεφάλαιο κίνησης), με την επιφύλαξη τυχόν ανάγκης παράτασης της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου ή/και τυχόν καθυστερήσεων της Χρηματοδότησης ΤΑΑ . Η χρήση των κεφαλαίων της Αύξησης θα εξειδικευτεί περαιτέρω κατά το χρόνο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων της Αύξησης, συμπεριλαμβανομένης της Τιμής Διάθεσης.

Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών και αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας

Μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών η Εταιρεία σκοπεύει να αντλήσει κεφάλαια έως του ποσού των €46.000.000 με στόχο να χρηματοδοτήσει τις παραπάνω περιγραφόμενες ενέργειες, ιδίως δε, για τους σκοπούς του Επενδυτικού Σχεδίου. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να ορίσει την Τιμή Διάθεσης. Σε κάθε, δε, περίπτωση η Τιμή Διάθεσης θα προσδιοριστεί κατόπιν διενέργειας διαδικασίας pre-marketing που θα ανατεθεί σε εξειδικευμένους συμβούλους, προκειμένου, μέσω της διαδικασίας αυτής να διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη αποτύπωση της επενδυτικής ζήτησης επί της μετοχής της Εταιρείας, και κατ’ επέκταση, της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών, με αποκλειστικό γνώμονα το εταιρικό συμφέρον, και, περαιτέρω, σε συνάρτηση με την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής κατά το χρόνο διενέργειας της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, κατά τη συνήθη πρακτική σε αντίστοιχες συναλλαγές.

Περαιτέρω, για τη βέλτιστη άντληση κεφαλαίων και την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης, είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας ο τρόπος διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με καταβολή μετρητών να είναι κατάλληλος ώστε να εξουδετερώνει τους κινδύνους της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων, και, για το σκοπό αυτό, να ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων και να παρέχει στην Εταιρεία την αναγκαία ευελιξία για να προσελκύσει νέους επενδυτές που επιθυμούν να υποστηρίξουν το Επενδυτικό Σχέδιο της Εταιρείας και να καλύψουν Νέες Μετοχές.

Στο πλαίσιο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί ότι θα πρέπει να αποκλειστεί (καταργηθεί) το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας ώστε η διάθεση των Νέων Μετοχών και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους να δύναται να ολοκληρωθεί σε αποτελεσματικότερο χρονικό διάστημα. Αυτό περιορίζει την έκθεση στον κίνδυνο αγοράς (διακύμανση), που τυχόν προκληθεί από απρόβλεπτα γεγονότα, δεδομένου ότι η διαδικασία με άσκηση δικαιώματος προτίμησης απαιτεί συνολικά περί τις 3 εβδομάδες. Περαιτέρω εξυπηρετεί και το χρονοδιάγραμμα της Χρηματοδότησης ΤΑΑ (η οποία υπόκειται στα αυστηρά χρονικά ορόσημα του προγράμματος «Ελλάδα 2.0») και εν γένει της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου, καθώς με αυτόν τον τρόπο η Ιδιωτική Τοποθέτηση δύναται να ολοκληρωθεί και η Εταιρεία να αντλήσει τα αναγκαία κεφάλαια ακόμα και εντός ολίγων ημερών.

Συνεπώς, για όλους τους παραπάνω λόγους, εισηγούμαστε ομόφωνα τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης στην παρούσα Αύξηση, που θεωρείται συμφέρων για την Εταιρεία για τους λόγους που προεκτέθηκαν και αποτελεί απαραίτητο, κατάλληλο, εύλογο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο για την ταχεία και επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η Αύξηση, η Ιδιωτική Τοποθέτηση και ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης έχουν την ομόφωνη στήριξη της διοίκησης της Εταιρείας και σας καλούμε να την υπερψηφίσετε.