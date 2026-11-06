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Την έναρξη σημαντικών τεχνικών και μελετητικών εργασιών ανακοίνωσε η ΟΝΥΞ Τουριστική, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου για την ανάπτυξη του έργου «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής».

Ειδικότερα, στα πλαίσια της μίσθωσης δικαιώματος έρευνας τμήματος του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Σάνης-Αφύτου, στον Δήμο Κασσάνδρας, Π.Ε. Χαλκιδικής εκτάσεως περίπου 7 χλμ και κατόπιν της ολοκληρώσεως του συνόλου των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, η Εταιρεία ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών ανόρυξης της βασικής γεωθερμικής ερευνητικής – παραγωγικής γεώτρησης ανοιχτού τύπου, εντός κληροτεμαχίου ιδιοκτησίας της.

Στο ίδιο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, ανακοινώνεται η έναρξη εργασιών σχεδιασμού, χάραξης και διάστρωσης οδικού δικτύου ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των εργοταξιακών αναγκών.

Στο σκέλος του ενεργειακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, η Εταιρεία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι κατόπιν λήψης και αξιολόγησης σχετικής προσφοράς υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία «ALTEREN (ΑΛΤΕΡΕΝ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ», δραστηριοποιούμενη ήδη από το έτος 2001 στην εκπόνηση μελετών, επιβλέψεων, αξιολογήσεων και επιθεωρήσεων, καθώς και στη διοίκηση ενεργειακών και λοιπών συναφών έργων, με αντικείμενο μεταξύ άλλων την εκπόνηση Ενεργειακού Γενικού Σχεδίου (Energy MasterPlan) και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ).

Η «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» συνεχίζει με συνέπεια τον σχεδιασμό του έργου, με γνώμονα την ανάπτυξη των υποδομών, την αξιοποίηση σύγχρονων ενεργειακών δυνατοτήτων και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στον συνολικό επενδυτικό σχεδιασμό της στη Σάνη Χαλκιδικής.