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Σε φάση υλοποίησης περνά η τουριστική επένδυση της ΟΝΥΞ Τουριστική στη Σάνη Χαλκιδικής, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη του έργου «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα», παράλληλα με την έναρξη εκταμιεύσεων από χρηματοδότηση ύψους 7,8 εκατ. ευρώ της CrediaBank.

Το ποσό αφορά σε ενδιάμεση χρηματοδότηση (δάνειο-γέφυρα) για την κάλυψη δαπανών που συνδέονται με την αδειοδότηση και τη χωροθέτηση της επένδυσης, η οποία έχει ενταχθεί σε εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη πιστοποίηση προόδου των εργασιών από την τεχνική σύμβουλο Resolute Hellas, σηματοδοτώντας την έναρξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας και των σχετικών πληρωμών προς προμηθευτές.

Η ανακοίνωση της ΟΝΥΞ Τουριστική

Η Εταιρεία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει την έναρξη των εκταμιεύσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης Πίστωσης με Αλληλόχρεο Λογαριασμό που έχει συνάψει με την «CrediaBank», ύψους 7.800.000,00€.

Η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά σε κεφάλαιο κίνησης ως ενδιάμεση χρηματοδότηση (Δάνειο Γέφυρα – Bridge Finance) για την κάλυψη εντεταγμένων στο εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο του ΤΑΑ δαπανών, απαραίτητων για την έκδοση της άδειας υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις Στρατηγικές Επενδύσεις (ΕΣΧΑΣΕ) και τη χωροθέτηση αυτού.

Παράλληλα, στα πλαίσια του Κοινού Ομολογιακού Δανείου, η Εταιρεία προέβη μαζί με την «CrediaBank» στην υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου με την εταιρεία «RESOLUTE HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», η οποία διαθέτει εξειδικευμένη και πολυετή εμπειρία στην τεχνική πιστοποίηση και αξιολόγηση της κατασκευής έργων, με αντικείμενο τη πιστοποίηση του εκάστοτε σταδίου των εργασιών και της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού του έργου, με σκοπό να διασφαλιστεί και να πιστοποιηθεί η πρόοδος και ολοκλήρωση κατασκευής του έργου βάσει των όσων προβλέπονται στα συμβατικά κείμενα του Δανείου καθώς και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΤΑΑ.

Στο ανωτέρω πλαίσιο η Εταιρεία «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου/έργου με τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» με την ολοκλήρωση της «Πρώτης (1ης) Πιστοποίησης του Τεχνικού Συμβούλου, για την πρόοδο εργασιών του Έργου» σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκαν πληρωμές προμηθευτών διαφόρων ειδικοτήτων για την έναρξη των προβλεπόμενων εργασιών τους.

Η έναρξη των εργασιών και η ροή της χρηματοδότησης σηματοδοτούν την είσοδο του έργου σε φάση ουσιαστικής κατασκευαστικής εξέλιξης, για την πορεία της οποίας η Εταιρεία θα ενημερώνει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.