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Στα 19 του, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη φορέσει τη φανέλα της Εθνικής, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα και κάνοντας την Ελλάδα υπερήφανη. Η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο όσα βρίσκονται πίσω από τις μεγάλες στιγμές: την καθημερινή δουλειά, την επιμονή και όλα εκείνα που δεν βλέπουμε σε ένα γκολ ή ένα πρωτοσέλιδο.

Πίσω από τη φανέλα

Στο ποδόσφαιρο, το αποτέλεσμα φαίνεται σε λίγα δευτερόλεπτα. Μια πάσα, μια σωστή κίνηση, ένα γκολ μπορούν να αλλάξουν την έκβαση ενός αγώνα. Η διαδρομή μέχρι εκεί, όμως, δεν χωρά σε ένα στιγμιότυπο. Πίσω από το παιδί-θαύμα υπάρχουν οι μέρες που ξεκινούν από τα χαράματα, οι ατέλειωτες ώρες στην προπόνηση, οι προσπάθειες που δεν βγαίνουν. Και πάλι από την αρχή.

Αυτές τις αθέατες στιγμές φέρνει στο προσκήνιο η νέα καμπάνια της Interamerican, με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί. «Θέλει και πολύ σκληρή δουλειά», την οποία θεωρεί ακόμη σημαντικότερη από το ίδιο το ταλέντο. Πίσω από τα 90 λεπτά υπάρχουν «πολλή σκέψη, πολύ σκληρή δουλειά», ενώ, όπως λέει ο ίδιος, «ψυχολογικά δεν είναι εύκολα αυτά».

Η δουλειά της επόμενης ημέρας

Μια επιτυχία θα τη χαρεί, αλλά την επόμενη ημέρα επιστρέφει στην προπόνηση και στον επόμενο αγώνα. Δεν προσπαθεί, άλλωστε, να προβλέψει το μέλλον ούτε να πιέζει τον εαυτό του με όσα «πρέπει» να πετύχει. «Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ είναι να τα δίνω όλα καθημερινά», λέει.

Μια απόφαση που ξεκινά από μικρή ηλικία

Η συνέπεια και η αφοσίωση στην προπόνηση υπήρχαν από πολύ μικρή ηλικία. «Με κρύο, με ζέστη, με βροχή, με αέρα, ποτέ μα ποτέ δεν είπε “δεν έχω όρεξη να πάω”», θυμάται η μητέρα του.

Στα 13 του χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα μακριά από την οικογένειά του, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική του πορεία στην Άντερλεχτ. Η ίδια θυμάται πόσο περήφανη ήταν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή την αλλαγή σε τόσο μικρή ηλικία, αλλά και τις φορές που, βλέποντας την προσπάθεια και την αφοσίωσή του, ήθελε να του πει «φτάνει, ξεκουράσου λίγο».

Σήμερα τον περιγράφει ως έναν πολύ ήρεμο νέο άνθρωπο, που δεν αφήνει όσα συμβαίνουν γύρω του να τον παρασύρουν.

Οι μικρές στιγμές που μετρούν

Η επιτυχία για εκείνον δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Μπορεί να είναι μια Κυριακή στο σπίτι με την οικογένειά του, να μιλήσουν, να δουν λίγο ποδόσφαιρο ή να πιουν έναν καφέ. «Αυτά για μένα είναι τα πιο ωραία στη ζωή».

Οι προπονήσεις και τα ταξίδια αφήνουν περιορισμένο χρόνο για την οικογένειά του, την οποία μπορεί να βλέπει ακόμη και μία φορά την εβδομάδα. Στον ελεύθερο χρόνο του παίζει PlayStation με τον κολλητό του, ενώ όταν η κουβέντα φτάνει στον Μέσι και σε όσα θα ήθελε να πάρει από το παιχνίδι του, η απάντηση είναι απλή: τα πάντα.

Πίσω από καθετί σπουδαίο

Το «σπουδαίο» δεν σημαίνει το ίδιο για όλους μας. Μπορεί να είναι κάτι που για τους άλλους περνά απαρατήρητο, αλλά για εμάς αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της ζωής μας. Ένας προσωπικός στόχος, μια σημαντική απόφαση, μια συνήθεια ή ο χρόνος που περνάμε με τους ανθρώπους μας.

Όλα όσα μας κινητοποιούν και μας φέρνουν πιο κοντά στο δικό μας κάτι. Αυτό που για τους άλλους ίσως μοιάζει μικρό, για εμάς όμως σημαίνει τα πάντα. Και κάπου εκεί βρίσκεται και η υπόσχεση της Interamerican: «Ό,τι για εσένα είναι σπουδαίο, για εμάς είναι τα πάντα».

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