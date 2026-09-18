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Αύξηση της καθαρής κερδοφορίας, παρά την υποχώρηση του αποτελέσματος από την αμιγώς ασφαλιστική δραστηριότητα, κατέγραψε το 2025 η Interamerican, σε μια χρονιά κατά την οποία η παραγωγή ασφαλίστρων ενισχύθηκε κατά 15%, με βασικό μοχλό τον κλάδο αυτοκινήτου. Η αύξηση των αποζημιώσεων και του κόστους αντασφάλισης περιόρισε την απόδοση των ασφαλιστικών εργασιών, με το επενδυτικό και χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα να στηρίζει την τελική κερδοφορία.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, τα καθαρά κέρδη της ασφαλιστικής αυξήθηκαν κατά 23,6%, στα 19,3 εκατ. ευρώ, από 15,6 εκατ. ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 21,46 εκατ. ευρώ, από 18,83 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο εταιρείας και θυγατρικών, βάσει της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που συντάχθηκε για σκοπούς ενοποίησης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 35,9 εκατ. ευρώ, έναντι 24,3 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση της τελικής γραμμής δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη πορεία του ασφαλιστικού αποτελέσματος. Αντιθέτως, αυτό μειώθηκε κατά 18,7%, στα 17,56 εκατ. ευρώ, από 21,60 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας τις πιέσεις που προκάλεσαν η αύξηση των ζημιών, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και το υψηλότερο κόστος αντασφάλισης.

Οι ασφαλιστικές εργασίες

Τα έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 12,3%, στα 479,84 εκατ. ευρώ, από 427,30 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες κινήθηκαν ελαφρώς ταχύτερα, καθώς ενισχύθηκαν κατά 12,6%, στα 395,28 εκατ. ευρώ.

Το ασφαλιστικό αποτέλεσμα πριν από την αντασφάλιση αυξήθηκε στα 84,56 εκατ. ευρώ, από 76,17 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το καθαρό αποτέλεσμα από τα συμβόλαια αντασφάλισης ήταν αρνητικό κατά 67 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικού αποτελέσματος 54,57 εκατ. ευρώ το 2024, περιορίζοντας την τελική απόδοση της ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Αντίβαρο αποτέλεσε το καθαρό ασφαλιστικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο ανήλθε σε 23,93 εκατ. ευρώ, από 8,26 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση αναφέρει παράλληλα ότι το αποτέλεσμα από την επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 18,2 εκατ. ευρώ, έναντι 17,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, μέγεθος που είχε γνωστοποιηθεί την άνοιξη μέσω της έκθεσης φερεγγυότητας, αυξήθηκε στα 540 εκατ. ευρώ, από 471 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 53 εκατ. ευρώ προήλθαν από τις ασφαλίσεις ζωής και τα 487 εκατ. ευρώ από τις ασφαλίσεις κατά ζημιών και υγείας.

Η ώθηση του αυτοκινήτου

Κύριος μοχλός ανάπτυξης ήταν ο κλάδος αυτοκινήτου, όπου τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 29%. Τα έσοδα από ασφαλιστικές υπηρεσίες του κλάδου ανήλθαν σε 191,18 εκατ. ευρώ, από 167,82 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή άνοδος της δραστηριότητας συνοδεύτηκε, όμως, από σημαντική αύξηση του κόστους των ζημιών. Οι πραγματοποιηθείσες ζημιές και τα άμεσα συναφή έξοδα στον κλάδο αυτοκινήτου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 41%, στα 117,62 εκατ. ευρώ, από 83,32 εκατ. ευρώ.

Πιέσεις καταγράφηκαν και στην Υγεία. Η διοίκηση επισημαίνει ότι ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες υγείας και η αυξημένη συχνότητα των περιστατικών συνέχισαν να ανεβάζουν το κόστος αποζημιώσεων. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων η Interamerican χρησιμοποίησε, για τα μακροχρόνια προγράμματα Υγείας, παραδοχές μελλοντικών ετήσιων αναπροσαρμογών οι οποίες, μαζί με την επίδραση της ηλικίας, βρίσκονται κατά μέσο όρο κοντά στο 7,23%.

Το κόστος ανάπτυξης

Η στρατηγική ανάπτυξης αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση των εξόδων πρόσκτησης, τα οποία έφθασαν τα 88,07 εκατ. ευρώ, από 68,98 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 27,7%. Η ίδια η εταιρεία συνδέει την αύξηση με τη διεύρυνση του όγκου των νέων συμβολαίων και την επέκταση στη Ρουμανία.

Η είσοδος στη ρουμανική αγορά πραγματοποιήθηκε το 2025 μέσω της Anytime, αρχικά με προϊόντα ασφάλισης αυτοκινήτου και πλήρως ψηφιακές διαδικασίες πώλησης και εξυπηρέτησης. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν απομονώνουν τα έσοδα ή το αποτέλεσμα της νέας δραστηριότητας, επιβεβαιώνουν όμως ότι η επέκταση έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στη διάρθρωση του κόστους.

Η ανάπτυξη στο εξωτερικό αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα της διοίκησης υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Καντώρο και δεν περιορίζεται στη Ρουμανία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου η Interamerican συμφώνησε, μέσω της Anytime, να εξαγοράσει το χαρτοφυλάκιο ασφαλίσεων αυτοκινήτου και περιουσίας της Gan Direct στην Κύπρο, ενισχύοντας την παρουσία της σε μια αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ήδη. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Όπως είχε εξηγήσει ο Γιάννης Καντώρος σε συνέντευξή του στο «business stories», η Ρουμανία αποτελεί την αφετηρία ενός ευρύτερου σχεδίου, με την Anytime να έχει φθάσει σε ρυθμό περίπου 300 νέων συμβολαίων την ημέρα. Ο σχεδιασμός προβλέπει επέκταση και σε άλλες αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η εταιρεία στο ψηφιακό μοντέλο ασφάλισης.

Ο μακροπρόθεσμος στόχος που έχει θέσει η Interamerican είναι έως το 2030 να διαθέτει 2 εκατομμύρια πελάτες και παραγωγή ασφαλίστρων άνω του 1 δισ. ευρώ, διεκδικώντας παράλληλα την πρώτη θέση στις ασφαλίσεις κατά ζημιών στην ελληνική αγορά.

Κεφάλαια και προσωπικό

Το ενεργητικό της Interamerican αυξήθηκε στα 1,24 δισ. ευρώ, από 1,18 δισ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 231,2 εκατ. ευρώ, από 211,5 εκατ. ευρώ. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα 923 εκατ. ευρώ και ο δείκτης φερεγγυότητας αυξήθηκε στο 135%, από 132%.

Η διεύρυνση της δραστηριότητας συνοδεύτηκε και από ενίσχυση της απασχόλησης. Στο τέλος του 2025 η εταιρεία απασχολούσε 708 εργαζομένους, έναντι 677 έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αυξήθηκαν στα 42,09 εκατ. ευρώ, από 39,37 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Interamerican ενισχύει την καθετοποιημένη παρουσία της στην Υγεία. Στα γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς οι οικονομικές καταστάσεις καταγράφουν ότι τον Μάρτιο του 2026 η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη δύο ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 920.000 ευρώ, προς το «Σύγχρονο Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Αλίμου».

Τα δάνεια έχουν πενταετή διάρκεια, ετήσιο επιτόκιο 4,2% και προβλέπουν αποπληρωμή του κεφαλαίου κατά τη λήξη. Οι καταστάσεις αναφέρουν ακόμη ότι τον Ιούνιο εγκρίθηκε η σύσταση της νέας θυγατρικής εταιρείας του πολυϊατρείου, με μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών γενικής ιατρικής.

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