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Η «στροφή» των ελληνικών ομίλων της πληροφορικής προς το εξωτερικό σε σχέση με την αναζήτηση στόχων προς εξαγορά, φαίνεται να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, όσο περνά ο καιρός και ξεκινά η υλοποίηση νέων πλάνων εκ μέρους ορισμένων από αυτούς.

Στη «μεγάλη λίστα» προστέθηκε ήδη και η υπό μετάταξη στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens Dotsoft. Η εισηγμένη, η οποία επιδιώκει την εκ νέου διεύρυνση και ενίσχυση της μετοχικής της σύνθεσης, βάζει στα «ραντάρ» της τουλάχιστον ένα πιθανό τέτοιο deal στην Ευρώπη στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της, όπως αποκάλυψε το newmoney, ενώ προχωρά ταυτόχρονα και σε επαφές με άλλες εταιρείες ελληνικών κυρίως συμφερόντων.

Σε «εκκρεμότητα» έχουν την υλοποίηση αντίστοιχων εξαγορών εκτός συνόρων άλλοι δύο ελληνικοί εισηγμένοι όμιλοι, η Profile και η QnR, που κατέγραψαν πρόσφατα στο ενεργητικό τους συμφωνίες στο Ηνωμένο Βασίλειο η πρώτη, για την απόκτηση του 100% της Contemi -ως leader στο λογισμικό για τον χρηματοοικονομικό τομέα- και την Πολωνία η δεύτερη, για το πλειοψηφικό 51% της E-XIM IT, μέλους στο NewConnect, την εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου της Βαρσοβίας.

Τώρα, η μεν Profile φέρεται να συνεχίζει τις επαφές της για ένα ακόμη διεθνές deal, είτε σε γερμανόφωνες αγορές είτε σε ισπανόφωνες, η δε QnR εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως και σε αυτές της Μέσης Ανατολής.

Στην «κούρσα» των εξαγορών έχει εισέλθει και η Ίλυδα. Μάλιστα, η διοίκησή της δεν αποκλείει κάποια επένδυση στην περιοχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου η «μικρή» -αλλά ανερχόμενη- του ταμπλό έχει συνάψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την εταιρεία Ravera E-Invoicing Services FZCO, με έδρα το Ντουμπάι (ΗΑΕ).

Ενεργοί ως προς το ενδεχόμενο νέων εξαγορών τους (και) στο εξωτερικό παραμένουν και άλλοι, μεγάλοι «παίκτες» του εγχώριου κλάδου της πληροφορικής, όπως οι Real Consulting, Performance Technologies, Uni Systems κ.ά.

Η Real Consulting άλλωστε πριν από τη συμφωνία για την ελληνική OTS είχε κάνει σερί εξαγορών στην Ευρώπη, σε Γερμανία, Κύπρο, Ρουμανία. Η Performance Technologies «ανοίχτηκε» σε ξένες αγορές μέσω και της επένδυσής της στην ιρλανδική Continuous Software (με γραφεία σε Δουβλίνο, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Ριάντ, Τορόντο).

Η Uni Systems, με έσοδα που προέρχονται σταθερά κατά 50% περίπου από το εξωτερικό, διατηρεί 6 θυγατρικές σε ευρωπαϊκές χώρες και έχει επενδύσει, ανάμεσα σε άλλα, στην Compellio, μια deep tech εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο.

Τα ίδια ισχύουν, δε, και για τους πρωταγωνιστές στον κλάδο του επιχειρηματικού λογισμικού, τις Epsilon Net και Entersoftone, οι οποίες στρέφουν τα «μόνιτορ» τους, πλην της Ελλάδας, και σε αγορές των Βαλκανίων.

Μετά από το σερί των 50-60 εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά συντριπτικό ποσοστό τους στην Ελλάδα από ομίλους πληροφορικής στα 5-6 χρόνια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της οικονομίας, τα «ραντάρ» του κλάδου γυρίζουν σε μεγαλύτερο πλέον βαθμό με κατεύθυνση προς… έξω από τα σύνορα, σε μια προσπάθεια να «λοκάρουν» νέους στόχους.

Με τις ισορροπίες της αγοράς να αλλάζουν σταδιακά ενόψει της μετά το RRF εποχής, οι Έλληνες της πληροφορικής εστιάζουν τη στόχευσή τους -περισσότερο από ότι έπρατταν στο παρελθόν- προς τον ιδιωτικό τομέα και προς την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Μια άλλη «παράλληλη» ισχυρή τάση αυτής της περιόδου που χαρακτηρίζει τη νέα στρατηγική των ομίλων του κλάδου είναι ότι πολλοί προσανατολίζονται προς την επιλογή της εξασφάλισης ευρύτερων προσβάσεων στις Βρυξέλλες, καθώς συμπεριλαμβάνουν στα πλάνα τους τη διεκδίκηση έργων για την Ε.Ε., έργων ευρωπαϊκού δημοσίου γενικότερα, έργα άμυνας για το ΝΑΤΟ και άλλους φορείς, αλλα και από agencies τα οποία λειτουργούν με δικούς τους προϋπολογισμούς.