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Μια επιχειρηματική ιδέα που θα μπορούσε να μοιάζει με αστείο εξελίσσεται σε μια απροσδόκητη εμπορική επιτυχία στην Κίνα. Ο 32χρονος Ζανγκ Σιαοτσάο αποφάσισε να μετατρέψει το απλό ξύσιμο της πλάτης σε επαγγελματική υπηρεσία χαλάρωσης, δημιουργώντας δύο καταστήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, πραγματοποιούν συνολικό μηνιαίο τζίρο περίπου 100.000 γουάν, δηλαδή 13.400 ευρώ.

Η ιδέα γεννήθηκε όταν παρακολούθησε ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο μια γυναίκα έξυνε την πλάτη του συζύγου της. Εκείνο που του κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον δεν ήταν τόσο το ίδιο το βίντεο όσο τα σχόλια που το συνόδευαν. Αρκετοί χρήστες έγραφαν ότι θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για να απολαύσουν μια αντίστοιχη εμπειρία.

Ο Ζανγκ αναγνώρισε αμέσως την αίσθηση που περιέγραφαν. Ως παιδί, συνήθιζε να αποκοιμιέται ενώ ο πατέρας του τού έξυνε απαλά την πλάτη. Η ανάμνηση αυτή, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον που διαπίστωσε στο διαδίκτυο, τον οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει μια επιχείρηση βασισμένη σε μια τόσο απλή καθημερινή συνήθεια.

Από τις επαγγελματικές αποτυχίες σε μια απρόσμενη ευκαιρία

Η διαδρομή του 32χρονου προς την επιχειρηματική επιτυχία δεν ήταν εύκολη. Σύμφωνα με το Oddity Central, πριν ανοίξει το πρώτο του κατάστημα στην περιοχή Μπαοάν της Σεντζέν, είχε αντιμετωπίσει διαδοχικές επαγγελματικές δυσκολίες.

Μετά την αποφοίτησή του από ένα πανεπιστήμιο χωρίς ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα, άλλαξε επτά δουλειές μέσα σε μόλις έναν χρόνο, αναζητώντας μια σταθερή επαγγελματική κατεύθυνση.

Στη συνέχεια επιχείρησε να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά, δημιουργώντας δύο διαφορετικές εταιρείες, οι οποίες όμως δεν κατάφεραν να επιβιώσουν και έκλεισαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παρά τις αποτυχίες, αποφάσισε να επενδύσει σε μια αγορά που ουσιαστικά δεν υπήρχε ως οργανωμένη υπηρεσία.

Το πρώτο κατάστημα άνοιξε τον Μάιο και η ανταπόκριση ήταν τέτοια ώστε λίγο αργότερα ακολούθησε δεύτερο. Σήμερα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, η δραστηριότητα είναι ήδη κερδοφόρα, ενώ οι συνολικές μηνιαίες εισπράξεις των δύο καταστημάτων φτάνουν περίπου τις 13.400 ευρώ.

Η υπηρεσία των 40 ευρώ την ώρα που προσελκύει πελάτες

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Οι πελάτες ξαπλώνουν μπρούμυτα και οι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν να τους ξύσουν απαλά την πλάτη και άλλα σημεία του σώματος, χρησιμοποιώντας ειδικά πλαστικά τεχνητά νύχια με μυτερές άκρες.

Η χρέωση ανέρχεται σε 300 γουάν ανά ώρα, περίπου 40 ευρώ, ποσό που οι πελάτες καταβάλλουν για μια εμπειρία την οποία η επιχείρηση προωθεί ως μέσο χαλάρωσης.

Καθώς δεν υπήρχε κάποιο αντίστοιχο οργανωμένο μοντέλο υπηρεσιών από το οποίο θα μπορούσε να αντλήσει τεχνογνωσία, ο Ζανγκ χρειάστηκε να πειραματιστεί με διαφορετικές τεχνικές.

Όπως αναφέρει, μελέτησε διάφορους τρόπους ξυσίματος και ανέπτυξε δικές του μεθόδους, επιχειρώντας να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τους πελάτες.

Η υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης μέσα στην απαιτητική καθημερινότητα των μεγάλων κινεζικών πόλεων.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ορισμένοι πελάτες θεωρούν την εμπειρία ακόμη πιο χαλαρωτική από ένα παραδοσιακό μασάζ, ενώ αρκετοί επιστρέφουν τακτικά στα καταστήματά του.

Το σχέδιο για 100 καταστήματα σε ολόκληρη την Κίνα

Η θετική ανταπόκριση έχει ήδη οδηγήσει τον Ζανγκ να καταστρώσει σχέδια για μια πολύ μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στόχος του είναι να δημιουργήσει 100 νέα καταστήματα σε διαφορετικές περιοχές της Κίνας, μετατρέποντας την πρωτότυπη υπηρεσία σε ένα ευρύτερο δίκτυο.

Μάλιστα, οι φιλοδοξίες του δεν περιορίζονται στην εμπορική επέκταση. Επιθυμεί να συμβάλει στην καθιέρωση του ξυσίματος ως αναγνωρισμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, με συγκεκριμένες τεχνικές και εξειδικευμένο προσωπικό.

«Οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις έχουν γενικά υψηλά επίπεδα άγχους και η ζήτηση για αυτού του είδους την υπηρεσία είναι μεγάλη», δήλωσε στην εφημερίδα Sinchew Daily.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρηση έχει ήδη αποκτήσει σημαντικό αριθμό σταθερών πελατών, οι οποίοι αναζητούν έναν εναλλακτικό τρόπο χαλάρωσης.

Ο Ζανγκ εκτιμά ότι η υπηρεσία μπορεί να συμβάλει στη μείωση του στρες και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου, αν και πρόκειται για ισχυρισμούς του επιχειρηματία και όχι για τεκμηριωμένα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Η περίπτωση του 32χρονου δείχνει πώς μια καθημερινή συνήθεια, που μέχρι πρόσφατα δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί εμπορικό προϊόν, μπορεί να αποκτήσει οικονομική αξία όταν συνδυαστεί με την αναγνώριση μιας καταναλωτικής ανάγκης.