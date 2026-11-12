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Οι συλλέκτες μπορεί να έχουν περισσότερες επιλογές αξιολόγησης από ποτέ, αλλά πολλοί εξακολουθούν να απευθύνονται στην Professional Sports Authenticator (PSA) — ακόμη και τώρα που ο ηγέτης της συγκεκριμένης αγοράς προσπαθεί να διεκπεραιώσει εκατομμύρια συλλεκτικές κάρτες.

Η ζήτηση για αξιολόγηση — μια διαδικασία επαλήθευσης της γνησιότητας και της κατάστασης μιας κάρτας — έχει αυξηθεί, καθώς οι συλλέκτες αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο τις συλλεκτικές και παλιές αθλητικές κάρτες ως εναλλακτικές επενδύσεις.

Η PSA ανέφερε ένα συσσωρευμένο όγκο 7,2 εκατομμυρίων αντικειμένων στις 20 Οκτωβρίου, μειωμένο από τα 12,4 εκατομμύρια του Ιουλίου.

Παρ’ όλα αυτά, ορισμένοι πωλητές προτιμούν να περιμένουν μια ετικέτα της PSA παρά να στείλουν τις κάρτες τους σε ανταγωνιστή, όπως δήλωσαν αναλυτές στο CNBC.

Οι κάρτες που έχουν βαθμολογηθεί από την PSA συνήθως πωλούνται σε υψηλότερες τιμές από ό,τι οι αντίστοιχες βαθμολογίες των ανταγωνιστών, δίνοντας στους συλλέκτες και τους επενδυτές ένα κίνητρο να επιλέξουν την PSA με την ελπίδα για μεγαλύτερη απόδοση.

Μια κάρτα Pokémon Charizard της σειράς Base Set του 1999, βαθμολογημένη ως PSA 9, πωλήθηκε για περίπου 3.440 δολάρια στο eBay στις 29 Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με περίπου 1.890 δολάρια για ένα αντίτυπο βαθμολογημένο ως CGC 9 που πωλήθηκε την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την ανάλυση της CNBC.

Αυτό το χάσμα τιμών ενισχύει το προβάδισμα της PSA και δίνει στις αποφάσεις της σχετικά με τις χρεώσεις και τις υπηρεσίες υποβολής σημαντική επιρροή στην αγορά μεταπώλησης.

Οι εταιρείες αξιολόγησης επαληθεύουν την αυθεντικότητα μιας κάρτας, αξιολογούν την κατάστασή της και τη σφραγίζουν σε μια προστατευτική πλαστική θήκη, γνωστή ως «slab». Η PSA χρησιμοποιεί μια κλίμακα 10 βαθμών, με την υψηλότερη βαθμολογία της, το «Gem Mint 10», να προορίζεται για κάρτες που περιγράφει ως «ουσιαστικά τέλειες».

Όπως η πιστοληπτική αξιολόγηση στις αγορές ομολόγων, η βαθμολογία μιας κάρτας παρέχει σε αγοραστές και πωλητές ένα κοινό σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση της κατάστασής της.

Αυτό μπορεί να μειώσει τις τριβές στις συναλλαγές, παρέχοντας και στις δύο πλευρές ένα σημείο αναφοράς βασισμένο σε προηγούμενες πωλήσεις της ίδιας κάρτας με την ίδια βαθμολογία.

Αυτή η δυνατότητα έχει συμβάλει στο άνοιγμα της αγοράς των συλλεκτικών καρτών σε ευρύτερη παγκόσμια συμμετοχή και έχει διευκολύνει τις διασυνοριακές συναλλαγές, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας Oxley Grading, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υποβολής καρτών προς αξιολόγηση.

Η PSA εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κλάδο συλλεκτικών αντικειμένων. Η μητρική της εταιρεία, η Collectors, κατέχει επίσης τις ανταγωνιστικές μάρκες βαθμολόγησης Beckett και SGC, την πλατφόρμα δεδομένων τιμών Card Ladder, το PSA Vault καθώς και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το PSA Vault συνδέει την αποθήκευση με την πώληση μέσω εξωτερικών αγορών, συμπεριλαμβανομένου του eBay.

Οι τρεις μάρκες βαθμολόγησης καρτών της Collectors αντιπροσώπευαν περίπου το 71% του όγκου αξιολόγησης τον Αύγουστο μεταξύ των μεγάλων εταιρειών που παρακολουθεί ο αναλυτής του κλάδου GemRate. Η PSA από μόνη της αντιπροσώπευε περίπου το 65%, ενώ η CGC, αντιπροσώπευε περίπου το 28%. Η κυριαρχία της Collectors έχει επίσης προκαλέσει νομικό έλεγχο.

Η PSA, από την πλευρά της, έχει αναγνωρίσει ότι οι πελάτες περιμένουν πάρα πολύ καιρό. Σε πρόσφατη ενημέρωση, η εταιρεία ανέφερε ότι οι υποβολές τον Απρίλιο και τον Μάιο ήταν 2,5 φορές μεγαλύτερες από τον όγκο που είχε παραληφθεί τους ίδιους μήνες ένα χρόνο νωρίτερα. Επίσης, ανακοίνωσε συντομότερους εκτιμώμενους χρόνους επεξεργασίας για τις υπηρεσίες Standard και Priority, ενώ διευκρίνισε ότι οι νέες υποβολές για την υπηρεσία Value θα επεξεργάζονται μετά τις υπάρχουσες παραγγελίες.

Η κυριαρχία των κορυφαίων οργανισμών αξιολόγησης ενδέχεται να αφήνει στους συλλέκτες ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης.

Η προτίμηση των συλλεκτών για την αξία μεταπώλησης της PSA μπορεί να κάνει τη μετάβαση σε άλλους οργανισμούς αξιολόγησης λιγότερο ελκυστική, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Oxley Grading, προσθέτοντας: «Το προβάδισμα της PSA προέρχεται από τη ζήτηση μεταπώλησης και τη ρευστότητα, ενώ οι άλλοι οργανισμοί εξακολουθούν να τα χτίζουν αυτά».

Οι πελάτες στο εξωτερικό ενδέχεται να έχουν λιγότερες πρακτικές επιλογές βαθμολόγησης, καθώς πολλοί από τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης εδρεύουν στις ΗΠΑ, δήλωσε στo CNBC η Άμπερ Τσουά, διευθύντρια λειτουργιών της πλατφόρμας συναλλαγών καρτών TCG Marketplace.

Τα παράπονα που ακούει πιο συχνά αφορούν τις μακρές αναμονές και την απογοήτευση όταν οι κάρτες λαμβάνουν χαμηλότερες βαθμολογίες από ό,τι περίμεναν οι πελάτες.

Η αμφισβήτηση μιας βαθμολογίας μπορεί να απαιτήσει έναν ακόμη κύκλο αποστολής και αναμονής, αποθαρρύνοντας ορισμένους συλλέκτες από το να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα, πρόσθεσε.

Οι όροι της PSA επιτρέπουν στους πελάτες να ζητήσουν επανεξέταση επί πληρωμή των αμφισβητούμενων βαθμολογιών, με τους πελάτες να αναλαμβάνουν το κόστος της βαθμολόγησης και τα ισχύοντα έξοδα αποστολής. Η εταιρεία προσφέρει επίσης σημειώσεις ελαττωμάτων για τις επιλέξιμες υποβολές, προκειμένου να παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού μιας βαθμολογίας.