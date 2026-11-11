Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ανασυγκρότηση του διοικητικού της συμβουλίου ανακοίνωσε η Προοδευτική Α.Τ.Ε., μετά την παραίτηση του Αντώνιου Πασπάτη από τη θέση του προέδρου και εκτελεστικού μέλους στις 3 Νοεμβρίου, για σοβαρούς λόγους υγείας.

Κατά τη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου, το ΔΣ εξέλεξε ως νέα πρόεδρο και εκτελεστικό μέλος την Αικατερίνη Σταματελιά, ενώ τη θέση του παραιτηθέντος μέλους κατέλαβε ο Μιχαήλ Ηγουμένου, ως μη εκτελεστικό μέλος. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να ανακαλέσει τις εξουσίες που είχαν εκχωρηθεί στον Αντώνιο Πασπάτη και να τις μεταβιβάσει στη νέα πρόεδρο, εξαιρουμένων όσων ασκούνται συλλογικά.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η εταιρεία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17§1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των διατάξεων του ν.4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του άρθρου 82§1 του ν.4548/2018 και του άρθρου 23§1 του καταστατικού της εταιρείας, ότι την 03.11.2026 υποβλήθηκε παραίτηση του κου Αντώνιου Πασπάτη από την θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικού μέλους για σοβαρούς λόγους υγείας. Η εταιρεία, ευχαριστεί τον κ. Πασπάτη για την όποια συμβολή του κατά την διάρκεια της σύντομης θητείας του και του εύχεται ταχεία ανάρρωση.

Κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Αντωνίου Πασπάτη ως άνω το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 06.11.2026 συνεδρίασή του, εξέλεξε στην θέση του παραιτηθέντος μέλους τον κο Ηγουμένου Μιχαήλ του Δημητρίου και ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

1) Αικατερίνη Σταματελιά του Βασιλείου Αγγέλου, Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος,

2) Χρήστος Λυμπερόπουλος του Αθανασίου, μη εκτελεστικό μέλος,

3) Μιχαήλ Ηγουμένου του Δημητρίου, μη εκτελεστικό μέλος,

4) Σπυρίδων Δήμας του Χρήστου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και

5) Ιωάννης Λέτσιος του Δημητρίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Με την ίδια συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας ανακάλεσε την από 01.10.2026 απόφαση του σχετικά με την εκχώρηση του συνόλου των εξουσιών του πλην αυτών που ασκούνται συλλογικώς στον παραιτηθέντα κ. Αντώνιο Πασπάτη και εκχώρησε εκ νέου τις ίδιες εξουσίες στην νέα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος κα Αικατερίνη Σταματελιά.