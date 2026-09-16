-Χαίρετε, όπως έχετε καταλάβει έχουμε μπει στον φθινοπωρινό αστερισμό των δημοσκοπήσεων οι οποίες χονδρικά όλες (οι σοβαρές) δείχνουν περίπου τα ίδια νούμερα. Καμιά μονάδα πάνω και η ΝΔ και ο Τσίπρας μετά τις εμφανίσεις στη ΔΕΘ, περίπου στα ίδια ο Ανδρουλάκης και εκεί κάτι στο 3%-3,5% ο Σαμαράς. Η έκπληξη που «πειράζει» τα νούμερα στα δεξιά και ακροδεξιά της ΝΔ ονομάζεται Ηλίας Κασιδιάρης. Ο ελεύθερος πλέον από χθες ακροδεξιός πολιτικός παίρνει από παντού, Σαμαρά, Καρυστιανού, Νίκη, Σπαρτιάτες, Βελόπουλο και ό,τι υπάρχει στα δεξιά πέραν του κυβερνώντος κόμματος και μπορεί και να πιάνει το 6%, μη σας πω και παραπάνω. Μετά τη χθεσινή αποφυλάκιση και την υποδοχή από τους οπαδούς του, το πρακτικό ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Όπως είπε και έξω από τον Δομοκό η δικηγόρος του, το λογικό είναι να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα που θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή, ακόμα και αν δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Και να το κάνει ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος, για να μην τίθεται ζήτημα σκιώδους ηγεσίας ή ασυμβατότητας με τις προβλέψεις του νόμου ότι δεν μπορεί να ιδρύσει και να συμμετέχει σε κόμμα μέχρι το 2033, οπότε και ολοκληρώνονται τα 13 χρόνια της ποινής του. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχουν δύο κομματίδια: ο Ελληνικός Παλμός του Νίκου Παπαδόπουλου της ΝΙΚΗΣ και το ΠΑΡΟΝ ενός Γαυγιωτάκη που είχε εκλεγεί στο Ηράκλειο με τους Σπαρτιάτες. Πάντως, φαίνεται ότι το σύστημα Κασιδιάρη πηγαίνει προς τη δημιουργία ενός νέου σχηματισμού που μπορεί να εμφανιστεί σε λίγες εβδομάδες και να συσπειρώσει διάφορους ανεξάρτητους βουλευτές που θα προέρχονται από τους Σπαρτιάτες και τη ΝΙΚΗ. Κατά πληροφορίες, κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την αρχιτεκτονική είναι ο Γιάννης Δημητροκάλλης, άνθρωπος με στενή διασύνδεση με την οικογένεια Κασιδιάρη, καθώς είχε (έχει;) ως μετακλητό και τον αδερφό του άλλοτε πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής.

ΕΛ.Α.Σ: Αλλαγές εν κινήσει…

Η σύσκεψη για τις τιμές και οι επαφές Πιερρ

Η επιστράτευση του Φλωρίδη

Αναπληρωτές εκπρόσωποι

Ο Μητσοτάκης στην ΕΡΤ

Άμεσα τα έργα στο Πόρτο Γερμενό

Με enterprise value στα 100 εκατ. ευρώ το deal της FG Europe

Γραμμή 4: Στην Εισαγγελία το πόρισμα, νέα πίεση για την Κυψέλη

Λόγω αναβάθμισης παρατείνεται 10 λεπτά η συνεδρίαση στο ΧΑ

Ακτοπλοΐα: 208.000 ευρώ κόστος καυσίμων για το δρομολόγιο Πειραιάς-Ρόδος

To νέο logistics center του ομίλου HIG

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα 280 εκατ. στο ταμείο και ο δανεισμός των παραχωρήσεων

Lavipharm: Το άλμα έρχεται με Durogesic και κάνναβη

Νέα ρεκόρ για τα ελληνικά διυλιστήρια

Ο ΟΛΠ σε άλλα λιμάνια αρμενίζει

Η καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου τριμήνου

Στα απόνερα της ΔΕΘ, ο Γ. Μυτιληναίος και οι Ιάπωνες

Τα «αστέρια» του Κολλάκη και το στοίχημα στα tankers

Γιατί οι fund managers αγάπησαν τις τράπεζες

Προοδευτική: Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται

Η Βρετανία πληρώνει 6%

-Πριν ξαναπάω στα κυβερνητικά, μία εικόνα από ένα ενδιαφέρον θέμα από το κόμμα του αγαπημένου μας, του οποίου όπως σας είναι γνωστό έχουμε και αδυναμία και σχετικά καλή πληροφόρηση. Λοιπόν ο ηγέτης επειδή αν μη τι άλλο διαθέτει μύτη και αίσθηση για τα επικοινωνιακά, μάλλον κατάλαβε ότι ηγια τους φόρους πλούτου με βάση την παγκόσμια (μήπως και διαπλανητική) βάση οικονομικών δεδομένων κ.λπ. έκανε ζημιά. Και με δεδομένο ότι ούτε οοι βασικοί σύμβουλοί του στα οικονομικά, δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν αφού εργάζονται σε τραπεζικά ιδρύματα, μάλλον θα ψάξουν να βρουνπου τουλάχιστον γνωρίζει τα βασικά. Γιατί… ούτε αυτός ο Παππάς του φτούρησε…-Πάντως, η πεζή πραγματικότητα είναι ότι στο, γι' αυτό και σήμερα το απόγευμα, μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη Βουλή, θα πάνε από εκεί οκαι ογια να κάνουν μια συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι. Την εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης συζήτησε αναλυτικά χθες οκαι στις επαφές που είχε με τονστο Βερολίνο και τον ομόλογό του. Συζήτησαν βεβαίως και άλλα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως τον, ενώ ο Μερτς μου λένε ότι τον συνεχάρη για τη συνέντευξη που έδωσε χθες στην οικονομική. Επίσης, ο Πιερρ έκανε ομιλία στο Hertie School of Governance και το βράδυ μίλησε και σε κλειστό δείπνο του German Council of Foreign Affairs. Η ελληνική πραγματικότητα πάντως "τραβάει" από το μανίκι, καθώς ειδικά-Σας είχα γράψει πριν από εβδομάδες για την προοπτική ο. Εν τέλει ο υπουργός Δικαιοσύνης πήρε το φύλλο πορείας,, καθώς η λογική του Κ.Μ είναι να δυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το. Γι' αυτή την περιφέρεια δεδομένα θα παίξει δυνατά ηπου έχει διαφορετικό πέρασμα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της και τον θάνατο της μητέρας της, ενώ ακούγεται και οπου έχει κάνει ραντεβού με τον Κ.Μ. Επίσης, οι τοπικοί της Θεσσαλονίκης περιμένουν να δουν τι μέλλει γενέσθαι με τον, ο οποίος κινείται μεν, αλλά με ευρύτερο ορίζοντα και πιθανότερο προορισμό το Επικρατείας - εκτός αν οι βουλές του Κυρίου αλλάξουν.-Έχουμε πει ότι ο. Η αρχή θα γίνει ίσως και την επόμενη εβδομάδα με τον, λογικά ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Το σχήμα ίσχυε και το 2016, όταν βγήκε πρόεδρος ο Μητσοτάκης, με δύο πρώτους αναπληρωτές τον Κυρανάκη και τη Ζαχαράκη. Ακολουθούν οικαι μετά αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση των γραμματειών του κόμματος.-Τηνκαι την ολοκλήρωση του κύκλου όλων των εμφανίσεων θα δώσει ο, ο οποίος θα μιλήσει τοστο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τουμε τον Παναγιώτη Στάθη. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στο Ραδιομέγαρο για επίσκεψη και θα κάνει προεγγραφή της συνέντευξης μια ώρα πριν την προβολή του δελτίου στις-Από τη σύσκεψη στο Μαξίμου στα συνεργεία τουπέρασε μέσα σε λίγες εβδομάδες το σχέδιο αποκατάστασης για τη Δυτική Αττική. Και αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η κυβέρνηση μετά τη φωτιά του Ιουλίου. Οβρέθηκε στο πεδίο μαζί με βουλευτές, δημάρχους και τη Δασική Υπηρεσία, ενώσε περισσότερα από. Έχει μάλιστα τη σημασία του ότι οείπε πως το έργο ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί, ενώ και οχαρακτήρισεότιαπό τις 15 Σεπτεμβρίου.-Σε σχέση με την πρόσφατη πώληση της, οι πληροφορίες της στήλης είναι ότι. Η συγκεκριμένη αποτίμηση είναι λίγο πάνω από 5 φορές τα ΕBITDA του 2025 και 4,5 φορές τα ΕBITDA της τρέχουσας χρήσης όπως αναμένεται να διαμορφωθούν. Ο Γ. Φειδάκης ήθελε να πουλήσει την FG Europe και ήταν σεμε τους Σουηδούς εδώ και 4 χρόνια. Ημε δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά και του υπολοίπου-Ανεβάζει τους τόνους απέναντι στηνο δήμαρχος Αθηναίων, προαναγγέλλοντας τη. Ζητεί πλήρη στατικό έλεγχο, δίκαιη αποκατάσταση των κατοίκων και πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια του προβλήματος και τους όρους ασφαλούς επανεκκίνησης του μετροπόντικα. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών. Οι καταγραφές των ζημιών ολοκληρώθηκαν και οι εξατομικευμένες μελέτες τρωτότητας βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ, ακόμη και παρεμβάσεις σε φέροντα στοιχεία όπου απαιτηθούν. Μόνο που η απάντησή του, όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος θα έμενε στα συγκεκριμένα σπίτια, ήταν ένα καθαρό- και η αντίφαση, αν και ειλικρινής, δύσκολα καθησυχάζει τους κατοίκους. Στο μεταξύ, η, έδωσε αφορμή για ευφάνταστους συνειρμούς με την κρίση της Κυψέλης, αλλά η εξήγηση βρίσκεται αλλού.ότι η αλλαγή θα ερχόταν από τη μετακίνηση στην Εγνατία Οδό του διευθύνοντος συμβούλου της Ολυμπίας Οδού,. Ο, με απόφαση της γαλλικής Vinci που είναι επικεφαλής του έργου. Η επιλογή δεν είναι τυχαία καθώς είχε υπηρετήσει και στο παρελθόν σε διευθυντική θέση στη συγκεκριμένη παραχώρηση. Σε ό,τι αφορά τα της στάσης του δημάρχου, να θυμίσουμε ότι ο Χ. Δούκας. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκφράσει έντονη αντίθεση στην τεχνική περιβαλλοντική μελέτη για τον, επειδή προέβλεπε εκτεταμένη κατάληψη τουγια το εργοτάξιο -άρα και επιβάρυνση/κοπή πρασίνου- καθώς και μονοδρόμηση της Ριζάρη. Ο δήμος είχε καταθέσει και επίσημη ένσταση τον Ιούνιο του 2025. Η, την οποία πρόκειται να καταθέσει προς έγκριση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.θα έχουν τα Μέλη του Euronext Athens την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα που το ελληνικό χρηματιστήριο θα ζήσει τη. Με ενημέρωση προς τα χρηματιστηριακά γραφεία, το Χρηματιστήριο αποφάσισε δύο έκτακτες ρυθμίσεις:, και αντίστοιχη παράταση της περιόδου καταχώρησης προσυμφωνημένων συναλλαγών. Ο πυρετός συσκέψεων σε υπουργείο Οικονομικών και διοίκηση Χρηματιστηρίου, για τον οποίο γράφαμε χθες, κατέληξε σε μία πρακτική απόφαση, περισσότερος χρόνος για να χωρέσουν οι εντολές. Το μέγεθος του κύματος έχει ήδη μετρηθεί σε γενική πρόβα. Στις 31 Αυγούστου, ημέρα του rebalancing FTSE,Για τις 18 Σεπτεμβρίου, οι εκτιμήσεις ανεβαίνουν πολύ ψηλότερα.Τα κέρδη των τραπεζών δεν μετρούνται μόνο από τις μετοχές που θα αγοραστούν. Είναι και οι θυγατρικές τους που θα εκτελέσουν τις αγορές. Η. Εθνική, Eurobank και Alpha (μαζί με το πλούσιο διεθνές πελατολόγιο της AXIA), από 7% έως 10% η καθεμία. Οι τέσσερις συστημικές βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των Μελών από πλευρά συναλλαγών. Η συνολική αξία συναλλαγών του Αυγούστου έφτασε τα €5,7 δισ. Όλα δείχνουν πως. Σε τρεις ημέρες θα γίνουν όσες συναλλαγές γίνονται σε έναν μήνα και οι προμήθειες που τις συνοδεύουν θα γραφτούν στο τρίτο τρίμηνο, δίπλα στις ίδιες τράπεζες που θα βλέπουν τα δικά τους χαρτιά να αλλάζουν χέρια.-Η, έχει ανατρέψει την οικονομική εξίσωση της ακτοπλοΐας. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης,. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Θα εστίαζα σε μια λεπτομέρεια, γιατί εκεί ίσως κρύβεται το επόμενο πρόβλημα. Στην ακτοπλοΐα υπάρχουν σήμερα. Οι προαγορές καυσίμων κυρίως από τις μεγάλες εταιρείες και οι κρατικές αποζημιώσεις περιορίζουν μέρος του πρόσθετου κόστους. Μόνο που κανένα μαξιλάρι δεν είναι ανεξάντλητο. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα. Τι γίνεται εάν το MGO παραμείνει στα 1.300 ευρώ τον τόνο όταν εξαντληθεί η προστασία των προαγορών; Και τι θα συμβεί όταν η κρατική στήριξη δεν αρκεί πλέον για να απορροφήσει την πίεση; Γιατί τότε οθα πρέπει να πάει κάπου, στις εταιρείες, στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον επιβάτη. Η ακτοπλοΐα δεν είναι μια δραστηριότητα που μπορεί απλώς να κόψει μια ζημιογόνο γραμμή και να τελειώσει εκεί η συζήτηση. Μεταφέρει νησιώτες, φορτηγά, τρόφιμα, φάρμακα και εμπορεύματα και κρατά τα νησιά συνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα.-Προχωρούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για τη, Πρόκειται για την εταιρεία με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξανδρο Καραφυλλίδη και μητρική την, ο οποίος έχει εντάξει κάτω από την ομπρέλα του διαφορετικές εταιρικές οντότητες με ένα ευρύ πλέγμα επενδύσεων στον πολλά υποσχόμενο κλάδο των logistics. H εταιρεία, έχοντας εκκινήσει τις διαδικασίες αξιοποίησης του επενδυτικού ακινήτου που κατέχει στον Ασπρόπυργο για τηνπροχωρά τώρα με τη διαδικασία έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Το έργο που έχει ορίζοντα από το 2028 αφορά ειδικότερα τώρα την. Στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επισημαίνεται ότι ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής είναι, ενώ σε αυτή τη φάση, με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα, η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 23 Οκτωβρίου 2026. Για την υλοποίηση του έργου, η στήλη υπενθυμίζει ότι, και υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 2025. Το νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα αναπτυχθεί σεμε συνολική επιφάνεια 109 στρεμμάτων με τη συνολική δόμηση να αντιστοιχεί σε, ενώ στο βόρειο τμήμα του ενός ακινήτων διέρχεται παράπλευρος της Αττικής Οδού. Όπως επισημαίνεται στη σχετική μελέτη «η θέση του έργου παίζει σημαντικό ρόλο. Η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου θεωρείται η Μέκκα των logistics και των υπηρεσιών 3PL.». Στη ΜΠΕ επίσης αναφέρεται ότι το υπομελέτη έργκαι κατατάσσεται στην κλίμακα της μέσης όχλησης. Επίσης, δεν καταλαμβάνει περιοχή που έχει οριστεί για οικιστική ή άλλη ανάπτυξη, διαφορετική από τη δραστηριότητα του έργου, δηλαδή την αποθήκευση και διανομή.-Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά σταστον δανεισμό.Ότι η μητρική εταιρεία δεν έχει καθαρό χρέος. Αντίθετα, έχει στα ταμεία της 280 εκατ. ευρώ, αν αφαιρέσουμε τα δάνεια των έργων παραχώρησης και υπολογίσουμε τα χρήματα από την πώληση μετοχών. Πώς όμως,ύψους 3,82 δισ.; Οπως εξηγούσαν από την εταιρεία, οι λογιστικοί κανόνες υποχρεώνουν τον Όμιλο να εμφανίζει όλα τα δάνεια των θυγατρικών του μαζί. Ωστόσο, πρόκειται για, δεδομένου ότι το 85% των δανείων αφορά τις παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόμων (Νέα Αττική Οδός και Εγνατία Οδός), τα οποία είναι(Non-Recourse). Με απλά λόγια, αν για οποιονδήποτε λόγο ένα έργο δεν πάει καλά, οι τράπεζες παίρνουν μόνο τα έσοδα του συγκεκριμένου έργου. Δεν μπορούν να ζητήσουν χρήματα από τη μητρική εταιρεία ούτε να δεσμεύσουν άλλα περιουσιακά της στοιχεία. Κι επίσης,: Οι δρόμοι έχουν εξασφαλισμένα διόδια και σταθερά έσοδα για δεκαετίες και με αυτόν τον τρόπο αποπληρώνονται αυτόνομα τα δάνεια.-Ισχυρά αποτελέσματα αναμένουν οι αναλυτές για το β΄ τρίμηνο και το α΄ εξάμηνο του 2026 από τη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις προοπτικές του δεύτερου εξαμήνου και του 2027. Το effect από την, δεν περιλαμβάνεται καθόλου στα μεγέθη του εξαμήνου, καθώς η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και οι πρώτες πωλήσεις να αναμένονται στις αρχές του δ΄ τριμήνου. Μαζί με τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη της φαρμακευτικής κάνναβης,στο β΄ εξάμηνο και το 2027. Η διοίκηση της Lavipharm έχει αναφέρει πωςπρος το τέλος του 2026 λόγω του Durogesic καθώς οι πωλήσεις του προϊόντος σε συγκεκριμένες μεγάλες διεθνείς αγορές αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο δίμηνο, ενώ έως τον Δεκέμβριο η Lavipharm προτίθεται να έχειυψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος που έχει επιλέξει. Έτσι, τα επικείμενα αποτελέσματα λειτουργούν περισσότερο ως προπομπός της επόμενης φάσης ανάπτυξης, μεγια την αισθητή ενίσχυση πωλήσεων και κερδοφορίας.-Πρόσκαιρη αποδείχθηκε η διόρθωση της Δευτέρας για τις μετοχές των δύο ελληνικών διυλιστηρίων, καθώς ηκινούμενες σε τροχιά νέων ρεκόρ. Ηκλείνοντας στα 67,6 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά προσέγγισε τα 68 ευρώ. Παράλληλα, ηαγγίζοντας το συγκεκριμένο επίπεδο σε επίπεδο κλεισίματος για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια και έχοντας πλέον ως επόμενο ορόσημο το ιστορικό ρεκόρ των 18,87 ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 1999. Βασικός καταλύτης για την ανοδική πορεία αμφότερων των μετοχών είναι η. Πρόσθετη ώθηση προσέφερε η νέα ανάλυση της Eurobank Equities, η οποία υπογραμμίζει την, εξαιτίας της στενότητας στην προσφορά μεσαίων αποσταγμάτων (ντίζελ και κηροζίνη). Τα περιθώρια διύλισης για το τρίτο τρίμηνο του 2026 εκτιμώνται σε. Ως αποτέλεσμα, η Eurobank Equities προχώρησε σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία του 2026, υπολογίζοντας. Ωστόσο, παρά την αύξηση των τιμών στόχων στα, η χρηματιστηριακή υιοθετεί πιο επιλεκτική στάση. Άλλαξε τη σύσταση για τη HELLENiQ ENERGY σε «hold», ενώ, καθώς η μετοχή προσφέρει συνολική αναμενόμενη απόδοση άνω του 15%.-Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι. Όσον αφορά τα εμπορευματοκιβώτια τον Αύγουστο. Το οκτάμηνο ανεβαίνει στα. Από περίπου −2% στο επτάμηνο, σε οριακά θετικό (+0,1%) στις 31 Αυγούστου.H μετοχή του ΟΛΠ ξαναπέρασε το. Το conference call για τα αποτελέσματα εξαμήνου είναι προγραμματισμένο για την 1η Οκτωβρίου, η αγορά περιμένει τι καινούργιο θα πει η διοίκηση μετά τη μείωση της κερδοφορίας του πρώτου τριμήνου και -κυρίως- μετά την περιβόητη «αθώα» ξαφνική διεύρυνση του καταστατικού για την. Στην Ακτή Μιαούλη, είναι πολλοί αυτοί που «βλέπουν» την(το ΕθΑΤ, σε συνεργασία με την Πολιτεία, καταρτίζει τα τεύχη δημοπράτησης) ενώ. Αυτό το σενάριο έχει μια μικρή αδυναμία. Η Ελευσίνα ανοίγει για να μην έχει ο Πειραιάς (δηλαδή η Cosco), το μονοπώλιο στην Αττική.-Με την ευκαιρία να πούμε πως χθες ηεπιτυγχάνοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου τριμήνου. Η μετοχή έκλεισε στα, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Παρά τη δυναμική κίνηση, η μετοχή διατηρεί ακόμη απόσταση από τοπου είχε επιτευχθεί τον περσινό Ιούνιο. Το χθεσινό ράλι συνοδεύθηκε από έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον., επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο τζίρο σε βάθος 10 μηνών και συγκεκριμένα από τις 20 Νοεμβρίου 2025, όταν ο τζίρος είχε διαμορφωθεί στα 2 εκατ. ευρώ.-Στα απόνερα της ΔΕΘ,. Ο Ιάπωνας πρέσβης. Και εδώ έχει σημασία ποιος είναι ο Kono. Πρόκειται για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη του κυβερνώντος LDP, με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή και θητείες, μεταξύ άλλων, στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, ενώ. Η συζήτηση φυσικά πήγε στη θάλασσα. Ο Koichi Ito χαρακτήρισε την, ενώ ο Kono στάθηκε στην κοινή ταυτότητα Ελλάδας και Ιαπωνίας ως δύο παραδοσιακών ναυτικών εθνών. Ο Μυτιληναίος, από την πλευρά του, έχει έναν επιπλέον λόγο να κοιτάζει προς Ανατολάς.. Η M/MARITIME διαχειρίζεται σήμερα, ενώ έχει αρχίσει να ανοίγει τη βεντάλια της δραστηριότητάς της, μπαίνοντας και στα containerships με. Παράλληλα, έχει συμφωνήσει. Κρατήστε λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη τη φράση του Ιάπωνα πρέσβη περί. Γιατί όταν ένας Έλληνας πλοιοκτήτης έχει κερδίσει τέτοιο διαβατήριο εμπιστοσύνης στην Ιαπωνία και ταυτόχρονα διευρύνει το αποτύπωμά του στη ναυτιλία, στην αγορά αρχίζουν αναπόφευκτα να αναρωτιούνται. Μετά την παραλαβή του νεότευκτου «Rhodes Star», χωρητικότητας 50.000 dwt, ακολούθησε η καθέλκυση του «Patmos Star», δείχνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει μεθοδικά την. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον πίσω από την είδηση. Η Chartworld διαθέτει ένα ιδιαίτερα διαφοροποιημένο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο, με παρουσία σε bulk carriers, containerships, πλοία-ψυγεία και tankers.. Το «Rhodes Star», που ναυπηγήθηκε στη New Yangzi του κινεζικού ομίλου Yangzijiang, έχει ήδη ξεκινήσει το παρθενικό του ταξίδι, ενώ το «Patmos Star» είναι το επόμενο κομμάτι του παζλ. Και επειδή ο Λου Κολλάκης δεν συνηθίζει τις κινήσεις εντυπωσιασμού, το ερώτημα στην πιάτσα δεν είναι μόνο ποιο «Star» ακολουθεί. Είναι-Μία από τις ισχυρότερες δυναμικές των τελευταίων ετών εμφανίζει η, με αύξηση των χορηγήσεων κατά 9% σε σχέση με πέρυσι. Οι Lloyds και NatWest κατέγραψαν στο α΄ εξάμηνο του 2026, επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα με αναλυτές η τάση θα εξελιχθεί σε, υποστηριζόμενη από την επαναμόχλευση των επιχειρήσεων, καθώς το εταιρικό χρέος αντιστοιχεί σήμερα στο. Η επιστροφή προς τα προ πανδημίας επίπεδα του 70% δημιουργείΕάν το 40% καλυφθεί από τις τράπεζες, τα υφιστάμενα εταιρικά δάνεια θα μπορούσαν να αυξηθούν περίπου 25%. Επιπλέον ο νέος επενδυτικός κύκλος που περιλαμβάνειμπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε μια τάση μακροχρόνιας πιστωτικής επέκτασης. Παρότι η αλλαγή του μείγματος χορηγήσεων μπορεί να επιφέρει μικρή πίεση στο επιτοκιακό περιθώριο,. Οι αναλυτές αναθεωρούν τις προβλέψεις της για την. Ο αγώνας που άρχισε τον Νοέμβριο του 2025 από τη. Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του μετόχου Χαρίλαου Κουτουνίδη (7,22%), εκπροσωπούμενου από το γραφείο Γ. Τσάφου και Συνεργάτες,. Το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζουν οι Αντώνης Πασπάτης, Αικατερίνη Σταματελιά, Σπύρος Δήμας, Χρήστος Λυμπερόπουλος, Ιωάννης Λέτσιος.. Στις 17 Οκτωβρίου 2025 το ΔΣ αποφάσισε αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς την LDA Capital Ltd δηλαδή μετοχές αντί χρημάτων στο ξένο fund, χωρίς Γενική Συνέλευση. Τον Δεκέμβριο, η Κούτλα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα. Τον Φεβρουάριο ο Κουτουνίδης ζήτησε δικαστικά τη σύγκληση ΓΣ και. Τον Απρίλιο η μειοψηφία κατάφερε να περάσει απόφαση ότι. Η ΓΣ για νέο ΔΣ ορίστηκε στις 2 Ιουλίου. Ματαιώθηκε όμως από το ίδιο το ΔΣ ακριβώς την παραμονή της σύγκλησης της, «για διεύρυνση της δεξαμενής υποψηφιοτήτων». Στο μεταξύ, η διοίκηση απειλούσε με αγωγές τα δημοσιεύματα, που προκάλεσαν ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.-Το. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από ένα ψυχολογικό όριο που η Βρετανία δεν έχει δει σε μια ολόκληρη γενιά επενδυτών.Πριν από 6 χρόνια το ίδιο ομόλογο απέδιδε γύρω στο 0,5%. Το, με την αγορά να προεξοφλεί όχι μειώσεις αλλά. Η ενεργειακή ακρίβεια της Μέσης Ανατολής, ο επίμονος πληθωρισμός υπηρεσιών και η αβεβαιότητα γύρω από τον προϋπολογισμό της 28ης Οκτωβρίου τροφοδοτούν το ίδιο ρεύμα.Στις 8 Σεπτεμβρίου το Δημόσιο «κλείδωσε» ήδη. Ήταν η ακριβότερη τιμή από την ίδρυση του DMO το 1998. Ο δημοσιονομικός χώρος του ΥπΟικ Χίλι, £23,6-26 δισ. την άνοιξη,Στο Λονδίνο γίνεται πλέον λόγος και για. Τα σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων τιμολογούνται πάνω στα swaps και τα swaps ακολουθούν τα gilts.