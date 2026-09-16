-Χαίρετε, όπως έχετε καταλάβει έχουμε μπει στον φθινοπωρινό αστερισμό των δημοσκοπήσεων οι οποίες χονδρικά όλες (οι σοβαρές) δείχνουν περίπου τα ίδια νούμερα. Καμιά μονάδα πάνω και η ΝΔ και ο Τσίπρας μετά τις εμφανίσεις στη ΔΕΘ, περίπου στα ίδια ο Ανδρουλάκης και εκεί κάτι στο 3%-3,5% ο Σαμαράς. Η έκπληξη που «πειράζει» τα νούμερα στα δεξιά και ακροδεξιά της ΝΔ ονομάζεται Ηλίας Κασιδιάρης. Ο ελεύθερος πλέον από χθες ακροδεξιός πολιτικός παίρνει από παντού, Σαμαρά, Καρυστιανού, Νίκη, Σπαρτιάτες, Βελόπουλο και ό,τι υπάρχει στα δεξιά πέραν του κυβερνώντος κόμματος και μπορεί και να πιάνει το 6%, μη σας πω και παραπάνω. Μετά τη χθεσινή αποφυλάκιση και την υποδοχή από τους οπαδούς του, το πρακτικό ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Κασιδιάρης. Όπως είπε και έξω από τον Δομοκό η δικηγόρος του, το λογικό είναι να συνεργαστεί με κάποιο κόμμα που θα έχει εκπροσώπηση στη Βουλή, ακόμα και αν δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Και να το κάνει ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος, για να μην τίθεται ζήτημα σκιώδους ηγεσίας ή ασυμβατότητας με τις προβλέψεις του νόμου ότι δεν μπορεί να ιδρύσει και να συμμετέχει σε κόμμα μέχρι το 2033, οπότε και ολοκληρώνονται τα 13 χρόνια της ποινής του. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή υπάρχουν δύο κομματίδια: ο Ελληνικός Παλμός του Νίκου Παπαδόπουλου της ΝΙΚΗΣ και το ΠΑΡΟΝ ενός Γαυγιωτάκη που είχε εκλεγεί στο Ηράκλειο με τους Σπαρτιάτες. Πάντως, φαίνεται ότι το σύστημα Κασιδιάρη πηγαίνει προς τη δημιουργία ενός νέου σχηματισμού που μπορεί να εμφανιστεί σε λίγες εβδομάδες και να συσπειρώσει διάφορους ανεξάρτητους βουλευτές που θα προέρχονται από τους Σπαρτιάτες και τη ΝΙΚΗ. Κατά πληροφορίες, κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την αρχιτεκτονική είναι ο Γιάννης Δημητροκάλλης, άνθρωπος με στενή διασύνδεση με την οικογένεια Κασιδιάρη, καθώς είχε (έχει;) ως μετακλητό και τον αδερφό του άλλοτε πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής.
ΕΛ.Α.Σ: Αλλαγές εν κινήσει…
-Πριν ξαναπάω στα κυβερνητικά να σας μεταφέρω ένα κλίμα
, μία εικόνα από ένα ενδιαφέρον θέμα από το κόμμα του αγαπημένου μας Αλέξη
, του οποίου όπως σας είναι γνωστό έχουμε και αδυναμία και σχετικά καλή πληροφόρηση. Λοιπόν ο ηγέτης επειδή αν μη τι άλλο διαθέτει μύτη και αίσθηση για τα επικοινωνιακά, μάλλον κατάλαβε ότι η μπαρουφολογία
για τους φόρους πλούτου με βάση την παγκόσμια (μήπως και διαπλανητική) βάση οικονομικών δεδομένων κ.λπ. έκανε ζημιά. Και με δεδομένο ότι ούτε ο Λιάκος, ούτε ο Χουλιαράκης,
οι βασικοί σύμβουλοί του στα οικονομικά, δεν μπορούν να βγουν να μιλήσουν αφού εργάζονται σε τραπεζικά ιδρύματα, μάλλον θα ψάξουν να βρουν κανένα κανονικό στέλεχος της αγοράς
που τουλάχιστον γνωρίζει τα βασικά. Γιατί… ούτε αυτός ο Παππάς του φτούρησε…
Η σύσκεψη για τις τιμές και οι επαφές Πιερρ
-Πάντως, η πεζή πραγματικότητα είναι ότι στο Μ.Μ υπάρχει έντονος προβληματισμός για τις διεθνείς τιμές
, γι' αυτό και σήμερα το απόγευμα, μετά την παρουσία Μητσοτάκη στη Βουλή, θα πάνε από εκεί ο Πιερρ, ο Πετραλιάς
και ο Παπασταύρου
για να κάνουν μια συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι. Την εξέλιξη της διεθνούς κατάστασης συζήτησε αναλυτικά χθες ο Πιερρακάκης
και στις επαφές που είχε με τον Καγκελάριο Μερτς
στο Βερολίνο και τον ομόλογό του Λαρς Κλίνγκμπαϊλ
. Συζήτησαν βεβαίως και άλλα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό
, ενώ ο Μερτς μου λένε ότι τον συνεχάρη για τη συνέντευξη που έδωσε χθες στην οικονομική Handelsblatt
. Επίσης, ο Πιερρ έκανε ομιλία στο Hertie School of Governance και το βράδυ μίλησε και σε κλειστό δείπνο του German Council of Foreign Affairs. Η ελληνική πραγματικότητα πάντως "τραβάει" από το μανίκι, καθώς ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει μεγάλη ανησυχία
.
Η επιστράτευση του Φλωρίδη
-Σας είχα γράψει πριν από εβδομάδες για την προοπτική ο Φλωρίδης να είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στην Α' Θεσσαλονίκης
. Εν τέλει ο υπουργός Δικαιοσύνης πήρε το φύλλο πορείας, συναντήθηκε χθες για μια περίπου ώρα με τον Μητσοτάκη στο Μαξίμου
, καθώς η λογική του Κ.Μ είναι να δυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται το ψηφοδέλτιο
. Γι' αυτή την περιφέρεια δεδομένα θα παίξει δυνατά η Αφροδίτη Νέστορα
που έχει διαφορετικό πέρασμα μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της και τον θάνατο της μητέρας της, ενώ ακούγεται και ο επίτιμος Α/ΓΕΣ Φράγκος Φραγκούλης
που έχει κάνει ραντεβού με τον Κ.Μ. Επίσης, οι τοπικοί της Θεσσαλονίκης περιμένουν να δουν τι μέλλει γενέσθαι με τον Μαργαρίτη Σχοινά
, ο οποίος κινείται μεν, αλλά με ευρύτερο ορίζοντα και πιθανότερο προορισμό το Επικρατείας - εκτός αν οι βουλές του Κυρίου αλλάξουν.
Αναπληρωτές εκπρόσωποι
-Έχουμε πει ότι ο γραμματέας της ΝΔ Κυρανάκης δρομολογεί έναν σημαντικό κομματικό ανασχηματισμό
. Η αρχή θα γίνει ίσως και την επόμενη εβδομάδα με τον ορισμό δύο αναπληρωτών εκπροσώπων Τύπου
, λογικά ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Το σχήμα ίσχυε και το 2016, όταν βγήκε πρόεδρος ο Μητσοτάκης, με δύο πρώτους αναπληρωτές τον Κυρανάκη και τη Ζαχαράκη. Ακολουθούν οι ανακοινώσεις για περίπου 100 ονόματα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ
και μετά αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση των γραμματειών του κόμματος.
Ο Μητσοτάκης στην ΕΡΤ
-Την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ
και την ολοκλήρωση του κύκλου όλων των εμφανίσεων θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
, ο οποίος θα μιλήσει το απόγευμα της Πέμπτης
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ERTNEWS
με τον Παναγιώτη Στάθη. Μου λένε ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στο Ραδιομέγαρο για επίσκεψη και θα κάνει προεγγραφή της συνέντευξης μια ώρα πριν την προβολή του δελτίου στις 18:00
.
Άμεσα τα έργα στο Πόρτο Γερμενό
-Από τη σύσκεψη στο Μαξίμου στα συνεργεία του Πόρτο Γερμενού
πέρασε μέσα σε λίγες εβδομάδες το σχέδιο αποκατάστασης για τη Δυτική Αττική. Και αυτό είναι το πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει η κυβέρνηση μετά τη φωτιά του Ιουλίου. Ο Σταύρος Παπασταύρου
βρέθηκε στο πεδίο μαζί με βουλευτές, δημάρχους και τη Δασική Υπηρεσία, ενώ τέσσερις Δασικοί Συνεταιρισμοί έχουν ήδη πιάσει δουλειά
σε περισσότερα από 4.000 στρέμματα και 10 ρέματα
. Έχει μάλιστα τη σημασία του ότι ο δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
είπε πως το έργο ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί, ενώ και ο δήμαρχος Μεγαρέων
χαρακτήρισε «ανέλπιστο»
ότι οι παρεμβάσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη
από τις 15 Σεπτεμβρίου.
Με enterprise value στα 100 εκατ. ευρώ το deal της FG Europe
-Σε σχέση με την πρόσφατη πώληση της FG Europe του Γ. Φειδάκη στον σουηδικό όμιλο Beijer Ref
, οι πληροφορίες της στήλης είναι ότι το deal έγινε με enterprise value στα 100 εκατ. ευρώ
. Η συγκεκριμένη αποτίμηση είναι λίγο πάνω από 5 φορές τα ΕBITDA του 2025 και 4,5 φορές τα ΕBITDA της τρέχουσας χρήσης όπως αναμένεται να διαμορφωθούν. Ο Γ. Φειδάκης ήθελε να πουλήσει την FG Europe και ήταν σε διαπραγματεύσεις
με τους Σουηδούς εδώ και 4 χρόνια. Η Beijer Ref απέκτησε το 75% των μετοχών της εταιρείας,
με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά και του υπολοίπου 25%
.
Γραμμή 4: Στην Εισαγγελία το πόρισμα, νέα πίεση για την Κυψέλη
-Ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ελληνικό Μετρό
ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας
, προαναγγέλλοντας τη διαβίβαση στην Εισαγγελία Αθηνών του πορίσματος των εμπειρογνωμόνων για τις ζημιές και τις καθιζήσεις σε κτήρια της Κυψέλης
. Ζητεί πλήρη στατικό έλεγχο, δίκαιη αποκατάσταση των κατοίκων και πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια του προβλήματος και τους όρους ασφαλούς επανεκκίνησης του μετροπόντικα. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος διαβεβαιώνει ότι δεν προκύπτει, από τις έως τώρα αυτοψίες και τις καθημερινές μετρήσεις στις ρωγμές, λόγος εκκένωσης κάποιου κτηρίου
. Οι καταγραφές των ζημιών ολοκληρώθηκαν και οι εξατομικευμένες μελέτες τρωτότητας βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ ο ανάδοχος θα καλύψει το σύνολο του κόστους αποκατάστασης
, ακόμη και παρεμβάσεις σε φέροντα στοιχεία όπου απαιτηθούν. Μόνο που η απάντησή του, όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος θα έμενε στα συγκεκριμένα σπίτια, ήταν ένα καθαρό «όχι»
- και η αντίφαση, αν και ειλικρινής, δύσκολα καθησυχάζει τους κατοίκους. Στο μεταξύ, η παραίτηση του προέδρου της «Ελληνικό Μετρό», Χρήστου Καραδήμα
, έδωσε αφορμή για ευφάνταστους συνειρμούς με την κρίση της Κυψέλης, αλλά η εξήγηση βρίσκεται αλλού. Από αυτή τη στήλη είχαμε εγκαίρως γράψει
ότι η αλλαγή θα ερχόταν από τη μετακίνηση στην Εγνατία Οδό του διευθύνοντος συμβούλου της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτη Παπανικόλα
. Ο Χ. Καραδήμας αναμένεται να τον διαδεχθεί ως διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού
, με απόφαση της γαλλικής Vinci που είναι επικεφαλής του έργου. Η επιλογή δεν είναι τυχαία καθώς είχε υπηρετήσει και στο παρελθόν σε διευθυντική θέση στη συγκεκριμένη παραχώρηση. Σε ό,τι αφορά τα της στάσης του δημάρχου, να θυμίσουμε ότι ο Χ. Δούκας δεν είναι η πρώτη φορά που κοντράρει την Ελληνικό Μετρό
. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε εκφράσει έντονη αντίθεση στην τεχνική περιβαλλοντική μελέτη για τον σταθμό «Ευαγγελισμός»
, επειδή προέβλεπε εκτεταμένη κατάληψη του Πάρκου Ριζάρη
για το εργοτάξιο -άρα και επιβάρυνση/κοπή πρασίνου- καθώς και μονοδρόμηση της Ριζάρη. Ο δήμος είχε καταθέσει και επίσημη ένσταση τον Ιούνιο του 2025. Η Ελληνικό μετρό έχει εκπονήσει νέα ΤΕΠΕΜ
, την οποία πρόκειται να καταθέσει προς έγκριση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Λόγω αναβάθμισης παρατείνεται 10 λεπτά η συνεδρίαση στο ΧΑ
-Δέκα λεπτά επιπλέον διαπραγμάτευσης
θα έχουν τα Μέλη του Euronext Athens την Τετάρτη, την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα που το ελληνικό χρηματιστήριο θα ζήσει τη μεγαλύτερη «δημοπρασία δεικτών» της ιστορίας του
. Με ενημέρωση προς τα χρηματιστηριακά γραφεία, το Χρηματιστήριο αποφάσισε δύο έκτακτες ρυθμίσεις: παράταση της φάσης συναλλαγών στην τιμή κλεισίματος (At The Close) έως τις 17:30 αντί 17:20
, και αντίστοιχη παράταση της περιόδου καταχώρησης προσυμφωνημένων συναλλαγών. Ο πυρετός συσκέψεων σε υπουργείο Οικονομικών και διοίκηση Χρηματιστηρίου, για τον οποίο γράφαμε χθες, κατέληξε σε μία πρακτική απόφαση, περισσότερος χρόνος για να χωρέσουν οι εντολές. Το μέγεθος του κύματος έχει ήδη μετρηθεί σε γενική πρόβα. Στις 31 Αυγούστου, ημέρα του rebalancing FTSE, ο τζίρος ξεπέρασε τα €800 εκατ.
Για τις 18 Σεπτεμβρίου, οι εκτιμήσεις ανεβαίνουν πολύ ψηλότερα. Oι εκτιμήσεις της JPMorgan για τις παθητικές εισροές μόνο από τον STOXX ξεπερνούν το $1,1 δισ.
Τα κέρδη των τραπεζών δεν μετρούνται μόνο από τις μετοχές που θα αγοραστούν. Είναι και οι θυγατρικές τους που θα εκτελέσουν τις αγορές. Η Piraeus Securities διακινεί περίπου το 20% της ημερήσιας αξίας συναλλαγών
. Εθνική, Eurobank και Alpha (μαζί με το πλούσιο διεθνές πελατολόγιο της AXIA), από 7% έως 10% η καθεμία. Οι τέσσερις συστημικές βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα των Μελών από πλευρά συναλλαγών. Η συνολική αξία συναλλαγών του Αυγούστου έφτασε τα €5,7 δισ. Όλα δείχνουν πως οι συνεδριάσεις Τετάρτης, Πέμπτης και Παρασκευής θα ξεπεράσουν αυτό το νούμερο
. Σε τρεις ημέρες θα γίνουν όσες συναλλαγές γίνονται σε έναν μήνα και οι προμήθειες που τις συνοδεύουν θα γραφτούν στο τρίτο τρίμηνο, δίπλα στις ίδιες τράπεζες που θα βλέπουν τα δικά τους χαρτιά να αλλάζουν χέρια. Το Χρηματιστήριο έδωσε δέκα λεπτά. Οι τράπεζες θα εισπράξουν προμήθειες ενός μηνός.
Ακτοπλοΐα: 208.000 ευρώ κόστος καυσίμων για το δρομολόγιο Πειραιάς-Ρόδος
-Η εκτόξευση του ναυτιλιακού καυσίμου, MGO, στα 1.300 ευρώ τον τόνο, σχεδόν διπλάσια τιμή από τον Φεβρουάριο
, έχει ανατρέψει την οικονομική εξίσωση της ακτοπλοΐας. Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, μόνο τα καύσιμα για δρομολόγιο Πειραιάς–Ρόδος με επιστροφή κοστίζουν πλέον 208.000 ευρώ, περίπου 103.000 ευρώ περισσότερα μέσα σε επτά μήνες
. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Θα εστίαζα σε μια λεπτομέρεια, γιατί εκεί ίσως κρύβεται το επόμενο πρόβλημα. Στην ακτοπλοΐα υπάρχουν σήμερα δύο «μαξιλάρια»
. Οι προαγορές καυσίμων κυρίως από τις μεγάλες εταιρείες και οι κρατικές αποζημιώσεις περιορίζουν μέρος του πρόσθετου κόστους. Μόνο που κανένα μαξιλάρι δεν είναι ανεξάντλητο. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα δύσκολα ερωτήματα
. Τι γίνεται εάν το MGO παραμείνει στα 1.300 ευρώ τον τόνο όταν εξαντληθεί η προστασία των προαγορών; Και τι θα συμβεί όταν η κρατική στήριξη δεν αρκεί πλέον για να απορροφήσει την πίεση; Γιατί τότε ο λογαριασμός
θα πρέπει να πάει κάπου, στις εταιρείες, στον κρατικό προϋπολογισμό ή στον επιβάτη. Η ακτοπλοΐα δεν είναι μια δραστηριότητα που μπορεί απλώς να κόψει μια ζημιογόνο γραμμή και να τελειώσει εκεί η συζήτηση. Μεταφέρει νησιώτες, φορτηγά, τρόφιμα, φάρμακα και εμπορεύματα και κρατά τα νησιά συνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα.
To νέο logistics center του ομίλου HIG
-Προχωρούν οι διαδικασίες αδειοδότησης για τη νέα επένδυση που έχει δρομολογήσει στον Ασπρόπυργο η OB Real Estate
, Πρόκειται για την εταιρεία με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξανδρο Καραφυλλίδη και μητρική την ΟΒ Streem A.E., τον επενδυτικό βραχίονα της HIG Capital για τα logistics στην Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη
, ο οποίος έχει εντάξει κάτω από την ομπρέλα του διαφορετικές εταιρικές οντότητες με ένα ευρύ πλέγμα επενδύσεων στον πολλά υποσχόμενο κλάδο των logistics. H εταιρεία, έχοντας εκκινήσει τις διαδικασίες αξιοποίησης του επενδυτικού ακινήτου που κατέχει στον Ασπρόπυργο για την κατασκευή αποθηκών συνολικής έκτασης σχεδόν 60.000 τμ.
προχωρά τώρα με τη διαδικασία έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Το έργο που έχει ορίζοντα από το 2028 αφορά ειδικότερα τώρα την «ανέγερση δύο ισογείων κέντρων αποθήκευσης και διανομής (κτήριο Α και κτήριο Β) στη θέση Κύριλλο στον δήμο Ασπροπύργου
. Στη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων επισημαίνεται ότι ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής είναι 580 ημέρες για την ολοκλήρωση
, ενώ σε αυτή τη φάση, με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα, η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 23 Οκτωβρίου 2026. Για την υλοποίηση του έργου, η στήλη υπενθυμίζει ότι έχουν εξασφαλιστεί κεφάλαια μέσω της χρηματοδότησης συνολικού ποσού έως 655 εκατ. ευρώ που εξασφάλισε η μητρική εταιρεία OB Streem A.E.
, και υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 2025. Το νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα αναπτυχθεί σε τρεις συνεχόμενες εκτάσεις
με συνολική επιφάνεια 109 στρεμμάτων με τη συνολική δόμηση να αντιστοιχεί σε 58.555 τ.μ.
, ενώ στο βόρειο τμήμα του ενός ακινήτων διέρχεται παράπλευρος της Αττικής Οδού. Όπως επισημαίνεται στη σχετική μελέτη «η θέση του έργου παίζει σημαντικό ρόλο. Η ευρύτερη περιοχή του Θριασίου θεωρείται η Μέκκα των logistics και των υπηρεσιών 3PL.». Στη ΜΠΕ επίσης αναφέρεται ότι το υπομελέτη έργο δεν αποτελεί ρυπογόνο δραστηριότητα
και κατατάσσεται στην κλίμακα της μέσης όχλησης. Επίσης, δεν καταλαμβάνει περιοχή που έχει οριστεί για οικιστική ή άλλη ανάπτυξη, διαφορετική από τη δραστηριότητα του έργου, δηλαδή την αποθήκευση και διανομή.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα 280 εκατ. στο ταμείο και ο δανεισμός των παραχωρήσεων
-Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
στον δανεισμό. Τι προκύπτει;
Ότι η μητρική εταιρεία δεν έχει καθαρό χρέος. Αντίθετα, έχει στα ταμεία της 280 εκατ. ευρώ, αν αφαιρέσουμε τα δάνεια των έργων παραχώρησης και υπολογίσουμε τα χρήματα από την πώληση μετοχών. Πώς όμως, προκύπτει το pro forma προσαρμοσμένο καθαρό χρέος
ύψους 3,82 δισ.; Οπως εξηγούσαν από την εταιρεία, οι λογιστικοί κανόνες υποχρεώνουν τον Όμιλο να εμφανίζει όλα τα δάνεια των θυγατρικών του μαζί. Ωστόσο, πρόκειται για αυτοχρηματοδοτούμενα δάνεια
, δεδομένου ότι το 85% των δανείων αφορά τις παραχωρήσεις των αυτοκινητοδρόμων (Νέα Αττική Οδός και Εγνατία Οδός), τα οποία είναι «χωρίς αναγωγή»
(Non-Recourse). Με απλά λόγια, αν για οποιονδήποτε λόγο ένα έργο δεν πάει καλά, οι τράπεζες παίρνουν μόνο τα έσοδα του συγκεκριμένου έργου. Δεν μπορούν να ζητήσουν χρήματα από τη μητρική εταιρεία ούτε να δεσμεύσουν άλλα περιουσιακά της στοιχεία. Κι επίσης, τα ίδια τα έργα πληρώνουν τα δάνειά τους
: Οι δρόμοι έχουν εξασφαλισμένα διόδια και σταθερά έσοδα για δεκαετίες και με αυτόν τον τρόπο αποπληρώνονται αυτόνομα τα δάνεια.
Lavipharm: Το άλμα έρχεται με Durogesic και κάνναβη
-Ισχυρά αποτελέσματα αναμένουν οι αναλυτές για το β΄ τρίμηνο και το α΄ εξάμηνο του 2026 από τη Lavipharm, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τη φαρμακευτική κάνναβη και τα αντισηπτικά
. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται στις προοπτικές του δεύτερου εξαμήνου και του 2027. Το effect από την εξαγορά των δικαιωμάτων του διαδερμικού Durogesic σε 24 χώρες από τη Janssen (J&J)
, δεν περιλαμβάνεται καθόλου στα μεγέθη του εξαμήνου, καθώς η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο και οι πρώτες πωλήσεις να αναμένονται στις αρχές του δ΄ τριμήνου. Μαζί με τη συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη της φαρμακευτικής κάνναβης, η αγορά περιμένει ισχυρή επιτάχυνση των πωλήσεων
στο β΄ εξάμηνο και το 2027. Η διοίκηση της Lavipharm έχει αναφέρει πως ετοιμάζεται να δεχθεί ένα τεράστιο όγκο πωλήσεων
προς το τέλος του 2026 λόγω του Durogesic καθώς οι πωλήσεις του προϊόντος σε συγκεκριμένες μεγάλες διεθνείς αγορές αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο δίμηνο, ενώ έως τον Δεκέμβριο η Lavipharm προτίθεται να έχει παρουσία σε όλες τις αγορές
υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος που έχει επιλέξει. Έτσι, τα επικείμενα αποτελέσματα λειτουργούν περισσότερο ως προπομπός της επόμενης φάσης ανάπτυξης, με το Durogesic και την κάνναβη να αποτελούν τους βασικούς καταλύτες
για την αισθητή ενίσχυση πωλήσεων και κερδοφορίας.
Νέα ρεκόρ για τα ελληνικά διυλιστήρια
-Πρόσκαιρη αποδείχθηκε η διόρθωση της Δευτέρας για τις μετοχές των δύο ελληνικών διυλιστηρίων, καθώς η Motor Oil και η HELLENiQ ENERGY επανήλθαν άμεσα σε θετικό έδαφος,
κινούμενες σε τροχιά νέων ρεκόρ. Η Motor Oil σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό
κλείνοντας στα 67,6 ευρώ, ενώ ενδοσυνεδριακά προσέγγισε τα 68 ευρώ. Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY έκλεισε στα 18 ευρώ,
αγγίζοντας το συγκεκριμένο επίπεδο σε επίπεδο κλεισίματος για πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια και έχοντας πλέον ως επόμενο ορόσημο το ιστορικό ρεκόρ των 18,87 ευρώ από τον Σεπτέμβριο του 1999. Βασικός καταλύτης για την ανοδική πορεία αμφότερων των μετοχών είναι η διατήρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου (Brent και WTI) πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
. Πρόσθετη ώθηση προσέφερε η νέα ανάλυση της Eurobank Equities, η οποία υπογραμμίζει την εντυπωσιακή ενίσχυση των περιθωρίων διύλισης κατά τους θερινούς μήνες
, εξαιτίας της στενότητας στην προσφορά μεσαίων αποσταγμάτων (ντίζελ και κηροζίνη). Τα περιθώρια διύλισης για το τρίτο τρίμηνο του 2026 εκτιμώνται σε επίπεδα άνω των 30 δολαρίων ανά βαρέλι
. Ως αποτέλεσμα, η Eurobank Equities προχώρησε σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για την κερδοφορία του 2026, υπολογίζοντας τα προσαρμοσμένα EBITDA της Motor Oil στα 2,52 δισ. ευρώ και της HELLENiQ ENERGY στα 2,27 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 80% σε σχέση με τις προβλέψεις του Ιουνίου
. Ωστόσο, παρά την αύξηση των τιμών στόχων στα 73,9 ευρώ για τη Motor Oil και στα 17,5 ευρώ για τη HELLENiQ ENERGY
, η χρηματιστηριακή υιοθετεί πιο επιλεκτική στάση. Άλλαξε τη σύσταση για τη HELLENiQ ENERGY σε «hold», ενώ διατηρεί τη σύσταση «buy» για τη Motor Oil
, καθώς η μετοχή προσφέρει συνολική αναμενόμενη απόδοση άνω του 15%.
Ο ΟΛΠ σε άλλα λιμάνια αρμενίζει
-Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η κίνηση στο Λιμάνι του Πειραιά τον Αύγουστο ήταν εκπληκτικά καλή
. Όσον αφορά τα εμπορευματοκιβώτια τον Αύγουστο διακινήθηκαν 372.000 TEU σε έναν μήνα
. Το οκτάμηνο ανεβαίνει στα 2.718.800 TEU και το πρόσημο της χρονιάς γυρίζει σε θετικό
. Από περίπου −2% στο επτάμηνο, σε οριακά θετικό (+0,1%) στις 31 Αυγούστου. Ο ένας μήνας έσβησε τη μιζέρια των επτά.
H μετοχή του ΟΛΠ ξαναπέρασε το 1 δισ. κεφαλαιοποίησης +10,5% πάνω από τα προ τριμήνου επίπεδα
. Το conference call για τα αποτελέσματα εξαμήνου είναι προγραμματισμένο για την 1η Οκτωβρίου, η αγορά περιμένει τι καινούργιο θα πει η διοίκηση μετά τη μείωση της κερδοφορίας του πρώτου τριμήνου και -κυρίως- μετά την περιβόητη «αθώα» ξαφνική διεύρυνση του καταστατικού για την «ανάπτυξη και διαχείριση λιμενικών υποδομών εκτός του Πειραιά, τη διαχείριση άλλων λιμένων εντός και εκτός Ελλάδας, υπηρεσίες logistics και την επένδυση κεφαλαίων με συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό»
. Στην Ακτή Μιαούλη, είναι πολλοί αυτοί που «βλέπουν» την πρόθεση της Cosco να συμμετάσχει στον επικείμενο διεθνή διαγωνισμό για το λιμάνι της Ελευσίνας
(το ΕθΑΤ, σε συνεργασία με την Πολιτεία, καταρτίζει τα τεύχη δημοπράτησης) ενώ AKTOR–ONEX έχουν αποφασίσει να κατέβουν μαζί
. Αυτό το σενάριο έχει μια μικρή αδυναμία. Η Ελευσίνα ανοίγει για να μην έχει ο Πειραιάς (δηλαδή η Cosco), το μονοπώλιο στην Αττική. Ένας ΟΛΠ υποψήφιος στην Ελευσίνα θα περιέπλεκε πολύ τη διαδικασία και το συνολικό σχέδιο.
Η καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου τριμήνου
-Με την ευκαιρία να πούμε πως χθες η μετοχή του ΟΛΠ, έκανε άλμα 5,7%,
επιτυγχάνοντας την καλύτερη ημερήσια επίδοση του τελευταίου τριμήνου. Η μετοχή έκλεισε στα 44,4 ευρώ
, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε τα 45,35 ευρώ
, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του περασμένου Ιουλίου. Παρά τη δυναμική κίνηση, η μετοχή διατηρεί ακόμη απόσταση από το ιστορικό ρεκόρ των 49,7 ευρώ
που είχε επιτευχθεί τον περσινό Ιούνιο. Το χθεσινό ράλι συνοδεύθηκε από έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι συναλλαγές ξεπέρασαν τα 1,7 εκατ. ευρώ με τον όγκο να διαμορφώνεται κοντά στις 40.000 μετοχές
, επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο τζίρο σε βάθος 10 μηνών και συγκεκριμένα από τις 20 Νοεμβρίου 2025, όταν ο τζίρος είχε διαμορφωθεί στα 2 εκατ. ευρώ.
Στα απόνερα της ΔΕΘ, ο Γ. Μυτιληναίος και οι Ιάπωνες
-Στα απόνερα της ΔΕΘ, μία συνάντηση με έντονο ναυτιλιακό άρωμα αξίζει περισσότερη προσοχή
. Ο Ιάπωνας πρέσβης Koichi Ito και ο Taro Kono βρέθηκαν με τον ιδρυτή της M/MARITIME, Γιάννη Μυτιληναίο
. Και εδώ έχει σημασία ποιος είναι ο Kono. Πρόκειται για ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη του κυβερνώντος LDP, με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή και θητείες, μεταξύ άλλων, στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, ενώ προεδρεύει της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ιαπωνίας–Ελλάδας
. Η συζήτηση φυσικά πήγε στη θάλασσα. Ο Koichi Ito χαρακτήρισε την M/MARITIME σημαντικό εταίρο της ιαπωνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας
, ενώ ο Kono στάθηκε στην κοινή ταυτότητα Ελλάδας και Ιαπωνίας ως δύο παραδοσιακών ναυτικών εθνών. Ο Μυτιληναίος, από την πλευρά του, έχει έναν επιπλέον λόγο να κοιτάζει προς Ανατολάς. Οι σχέσεις του με τα ιαπωνικά ναυπηγεία μετρούν χρόνια και στη συγκεκριμένη αγορά η εμπιστοσύνη χτίζεται δύσκολα και εξαργυρώνεται σε βάθος χρόνου
. Η M/MARITIME διαχειρίζεται σήμερα 18 bulk carriers
, ενώ έχει αρχίσει να ανοίγει τη βεντάλια της δραστηριότητάς της, μπαίνοντας και στα containerships με δύο feeder των 2.800 TEU, με παραδόσεις από το 2028
. Παράλληλα, έχει συμφωνήσει τρεις μακροπρόθεσμες χρονοναυλώσεις νεότευκτων bulk carriers που θα παραδοθούν το 2029-2030
. Κρατήστε λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη τη φράση του Ιάπωνα πρέσβη περί «σημαντικού εταίρου»
. Γιατί όταν ένας Έλληνας πλοιοκτήτης έχει κερδίσει τέτοιο διαβατήριο εμπιστοσύνης στην Ιαπωνία και ταυτόχρονα διευρύνει το αποτύπωμά του στη ναυτιλία, στην αγορά αρχίζουν αναπόφευκτα να αναρωτιούνται ποια θα είναι η επόμενη κίνηση;
Τα «αστέρια» του Κολλάκη και το στοίχημα στα tankers
-Δύο «αστέρια» μέσα σε λίγες ημέρες για τον Παντελή (Λου) Κολλάκη και τη Chartworld Shipping
. Μετά την παραλαβή του νεότευκτου «Rhodes Star», χωρητικότητας 50.000 dwt, ακολούθησε η καθέλκυση του «Patmos Star», δείχνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει μεθοδικά την ανάπτυξή της στα δεξαμενόπλοια
. Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον πίσω από την είδηση. Η Chartworld διαθέτει ένα ιδιαίτερα διαφοροποιημένο ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο, με παρουσία σε bulk carriers, containerships, πλοία-ψυγεία και tankers. Οι τελευταίες κινήσεις, ωστόσο, δείχνουν ότι τα δεξαμενόπλοια αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό της
. Το «Rhodes Star», που ναυπηγήθηκε στη New Yangzi του κινεζικού ομίλου Yangzijiang, έχει ήδη ξεκινήσει το παρθενικό του ταξίδι, ενώ το «Patmos Star» είναι το επόμενο κομμάτι του παζλ. Και επειδή ο Λου Κολλάκης δεν συνηθίζει τις κινήσεις εντυπωσιασμού, το ερώτημα στην πιάτσα δεν είναι μόνο ποιο «Star» ακολουθεί. Είναι πόσο μεγαλύτερο κομμάτι του στόλου της Chartworld προορίζεται τελικά για τα tankers
.
Γιατί οι fund managers αγάπησαν τις τράπεζες
-Μία από τις ισχυρότερες δυναμικές των τελευταίων ετών εμφανίζει η επιχειρηματική τραπεζική στο Ηνωμένο Βασίλειο
, με αύξηση των χορηγήσεων κατά 9% σε σχέση με πέρυσι. Οι Lloyds και NatWest κατέγραψαν στο α΄ εξάμηνο του 2026 ετησιοποιημένη αύξηση 20% στις χρηματοδοτήσεις επιχειρηματικής και επενδυτικής τραπεζικής
, επίπεδα που είχαν να παρατηρηθούν από την περίοδο πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Σύμφωνα με αναλυτές η τάση θα εξελιχθεί σε πολυετή πιστωτικό κύκλο
, υποστηριζόμενη από την επαναμόχλευση των επιχειρήσεων, καθώς το εταιρικό χρέος αντιστοιχεί σήμερα στο 59% του ΑΕΠ, έναντι 80% πριν από την κρίση, 72% στην Ευρωζώνη και 103% στις ΗΠΑ
. Η επιστροφή προς τα προ πανδημίας επίπεδα του 70% δημιουργεί πρόσθετη δυνατότητα δανεισμού περίπου £300 δισ.
Εάν το 40% καλυφθεί από τις τράπεζες, τα υφιστάμενα εταιρικά δάνεια θα μπορούσαν να αυξηθούν περίπου 25%. Επιπλέον ο νέος επενδυτικός κύκλος που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία και AI και ισχυρότερη διάθεση ανάληψης ρίσκου στους κλάδους κοινής ωφέλειας, φαρμάκων και βιομηχανίας
μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά σε μια τάση μακροχρόνιας πιστωτικής επέκτασης. Παρότι η αλλαγή του μείγματος χορηγήσεων μπορεί να επιφέρει μικρή πίεση στο επιτοκιακό περιθώριο, η αύξηση των όγκων αναμένεται να υποστηρίξει την αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους
. Οι αναλυτές αναθεωρούν τις προβλέψεις της για την αύξηση των εταιρικών χορηγήσεων του κλάδου σε CAGR 8%-9% για την περίοδο 2025-2028
.
Προοδευτική: Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται
-Αλλαγή σελίδας στη μικρή εισηγμένη «Προοδευτική»
. Ο αγώνας που άρχισε τον Νοέμβριο του 2025 από τη Χρύσα Κούτλα δικαιώθηκε χθες
. Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του μετόχου Χαρίλαου Κουτουνίδη (7,22%), εκπροσωπούμενου από το γραφείο Γ. Τσάφου και Συνεργάτες, παρέστη το 47% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφάσισε ομόφωνα την απομάκρυνση της παλαιάς διοίκησης
. Το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζουν οι Αντώνης Πασπάτης, Αικατερίνη Σταματελιά, Σπύρος Δήμας, Χρήστος Λυμπερόπουλος, Ιωάννης Λέτσιος. Όλοι επιλογές της Χρύσας Κούτλα και του Χαρ. Κουτουνίδη
. Στις 17 Οκτωβρίου 2025 το ΔΣ αποφάσισε αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς την LDA Capital Ltd δηλαδή μετοχές αντί χρημάτων στο ξένο fund, χωρίς Γενική Συνέλευση. Τον Δεκέμβριο, η Κούτλα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα. Τον Φεβρουάριο ο Κουτουνίδης ζήτησε δικαστικά τη σύγκληση ΓΣ και το Πρωτοδικείο (απόφαση 3623/2026) την έκανε δεκτή
. Τον Απρίλιο η μειοψηφία κατάφερε να περάσει απόφαση ότι η ΑΜΚ ήταν άκυρη και η σύμβαση με την LDA ανενεργή
. Η ΓΣ για νέο ΔΣ ορίστηκε στις 2 Ιουλίου. Ματαιώθηκε όμως από το ίδιο το ΔΣ ακριβώς την παραμονή της σύγκλησης της, «για διεύρυνση της δεξαμενής υποψηφιοτήτων». Στο μεταξύ, η διοίκηση απειλούσε με αγωγές τα δημοσιεύματα, που προκάλεσαν ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Χρειάστηκαν δέκα μήνες, δύο δικαστικές αποφάσεις και τρεις συνελεύσεις για να ασκήσουν οι μέτοχοι το πιο στοιχειώδες δικαίωμά τους, να αλλάξουν μια αποτυχημένη διοίκηση.
Η Βρετανία πληρώνει 6%
-Το βρετανικό 30ετές κρατικό ομόλογο έφτασε το 5,95%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 1998
. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από ένα ψυχολογικό όριο που η Βρετανία δεν έχει δει σε μια ολόκληρη γενιά επενδυτών. Το 6% είναι το κόστος με το οποίο η 6η οικονομία του κόσμου δανείζεται για 30 χρόνια.
Πριν από 6 χρόνια το ίδιο ομόλογο απέδιδε γύρω στο 0,5%. Το 10ετές έφτασε το 5,3%, υψηλό από το 2008, και το 2ετές το 4,72%
, με την αγορά να προεξοφλεί όχι μειώσεις αλλά τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση από την Τράπεζα της Αγγλίας
. Η ενεργειακή ακρίβεια της Μέσης Ανατολής, ο επίμονος πληθωρισμός υπηρεσιών και η αβεβαιότητα γύρω από τον προϋπολογισμό της 28ης Οκτωβρίου τροφοδοτούν το ίδιο ρεύμα. Κάθε 25 μονάδες βάσης ανόδου στο κόστος δανεισμού προσθέτουν περίπου £2,5 δισ. στην ετήσια δαπάνη τόκων.
Στις 8 Σεπτεμβρίου το Δημόσιο «κλείδωσε» ήδη 30ετή δανεισμό στο 5,8168%
. Ήταν η ακριβότερη τιμή από την ίδρυση του DMO το 1998. Ο δημοσιονομικός χώρος του ΥπΟικ Χίλι, £23,6-26 δισ. την άνοιξη, έχει ήδη περικοπεί στα £13-13,8 δισ. και η Deutsche Bank θεωρεί «πάτωμα» τα £10 δισ.
Στο Λονδίνο γίνεται πλέον λόγος και για «έκτακτο προϋπολογισμό» με περικοπές δαπανών
. Τα σταθερά επιτόκια στεγαστικών δανείων τιμολογούνται πάνω στα swaps και τα swaps ακολουθούν τα gilts.