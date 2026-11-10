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Πρόστιμα συνολικού ύψους 676.320 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή κατά το χρονικό διάστημα από τις 27 Οκτωβρίου έως και τις 10 Νοεμβρίου, για παραβάσεις της νομοθεσίας στην αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, από το συνολικό ποσό 400.000 ευρώ αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και 136.820 ευρώ υπερβάσεις του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους στην κατηγορία του κρέατος.

Αναλυτικότερα, επιβλήθηκαν τα εξής πρόστιμα:

300.000 ευρώ στην επιχείρηση LIDL ΕΛΛΑΣ για παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.

100.000 ευρώ στην επιχείρηση doValue Greece για αθέμιτες και επιθετικές εμπορικές πρακτικές, κατά παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή.

103.161 ευρώ στην επιχείρηση ΜΠΙΚΑΣ ΑΕ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους στην κατηγορία του κρέατος.

33.659 ευρώ σε δεύτερη επιχείρηση για την ίδια παράβαση. Και στις δύο περιπτώσεις, οι υπερβάσεις αφορούν την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως και τις 3 Απριλίου 2026.

112.250 ευρώ για παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία της αγοράς.

27.250 ευρώ για παραβάσεις σχετικές με απομιμητικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για τα απομιμητικά προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν συνολικά 3.746 τεμάχια.