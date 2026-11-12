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Μια ακόμη αποκάλυψη έρχεται να προστεθεί στο σκάνδαλο που συγκλονίζει τη Nvidia, καθώς ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση και με δεύτερη εργαζόμενη του τεχνολογικού κολοσσού, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της υπόθεσης και μίλησαν στο Reuters.

Η νέα πληροφορία έρχεται μετά τις αποκαλύψεις για δύο ακόμη εξωσυζυγικές σχέσεις, οι οποίες οδήγησαν στην παραίτησή του την Πέμπτη (12/11). Πρόκειται για την Άλις Χουάνγκ, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποπτεύονται ότι είναι κατάσκοπος της Κίνας, και την Κίμπερλι Πάουελ, αντιπρόεδρο της Nvidia στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το Reuters δεν αποκαλύπτει την ταυτότητα της δεύτερης εργαζόμενης, ενώ οι προσπάθειες επικοινωνίας μαζί της δεν απέδωσαν καρπούς.

Η Nvidia αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Πάουελ, ο Τζένσεν Χουάνγκ και εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας δεν απάντησαν στα σχετικά αιτήματα για σχόλιο. Ούτε η Άλις Χουάνγκ κατέστη δυνατό να εντοπιστεί για να τοποθετηθεί επί της υπόθεσης.

Η παραδοχή της εξωσυζυγικής σχέσης και η παραίτηση

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, 63 ετών και παντρεμένος, είχε παραδεχθεί στις 8 Νοεμβρίου ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, μετά τα δημοσιεύματα για τη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, χωρίς ωστόσο να την κατονομάσει.

Η πίεση προς τον επικεφαλής της Nvidia να αποχωρήσει εντάθηκε μετά τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις, οδηγώντας τελικά στην παραίτησή του.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia όρισε την οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναζήτησης μόνιμου αντικαταστάτη. Για τη θέση εξετάζονται τόσο στελέχη της εταιρείας όσο και εξωτερικοί υποψήφιοι.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το διοικητικό συμβούλιο είχε ξεκινήσει έρευνα για το ενδεχόμενο ο Χουάνγκ να είχε αποτελέσει στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Την έρευνα ανέλαβαν ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

Εκείνη την περίοδο, πάντως, το διοικητικό συμβούλιο είχε εκφράσει την εμπιστοσύνη του προς τον Χουάνγκ.

Οι επιπτώσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και η κατάρρευση της μετοχής

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη Nvidia ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, στη διαμόρφωση του οποίου ο ίδιος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.

Αξιοποιώντας την ισχυρή χρηματοοικονομική της θέση, η Nvidia έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, μέσω σύνθετων χρηματοδοτικών συμφωνιών που διευκολύνουν την αγορά των μικροτσίπ της.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η εταιρεία έχει χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις υπολογιστικού νέφους και ερευνητικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.

Η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της Nvidia αποτυπώνεται και στη Wall Street. Η μετοχή υποχώρησε κατά 5,5% την Πέμπτη, με αυξημένο όγκο συναλλαγών, ενώ από το υψηλό που είχε καταγράψει στις αρχές Οκτωβρίου έχει χάσει περισσότερο από το 30% της αξίας της.