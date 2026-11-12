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Η αναταραχή που συγκλονίζει τη Nvidia, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του συνιδρυτή και επί 33 χρόνια επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ, δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική κρίση στη Silicon Valley. Οι επιπτώσεις της φτάνουν μέχρι τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ελβετίας, τον κρατικό πλούτο της Νορβηγίας, τα συνταξιοδοτικά ταμεία της Καλιφόρνιας και τις αποταμιεύσεις εκατομμυρίων ιδιωτών, οι οποίοι έχουν αποκτήσει άμεση ή έμμεση έκθεση στον αμερικανικό κολοσσό που αποτέλεσε το απόλυτο σύμβολο της νέας εποχής της ΑΙ.

Ακριβώς για τον ρόλο της αυτό και την κυρίαρχη θέση της στα μικροτσίπ AI, η Nvidia διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις επενδυτικού κεφαλαίου παγκοσμίως. Περίπου τα δύο τρίτα των μετοχών της ελέγχονται από θεσμικούς επενδυτές, ενώ οι συμμετοχές των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων αποτιμώνται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία μετοχικής σύνθεσης του Μαΐου 2026, οι θεσμικοί επενδυτές κατείχαν περίπου 66,53% του μετοχικού κεφαλαίου, οι εσωτερικοί μέτοχοι και τα στελέχη της 4,02%, ενώ το υπόλοιπο 29,45% αποδιδόταν σε άλλες εταιρείες και ιδιώτες επενδυτές. Νεότερες συγκεντρωτικές καταγραφές τοποθετούν τη θεσμική συμμετοχή κοντά στο 70%.

Η συγκέντρωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις σημερινές εξελίξεις, την παραίτηση Χουάνγκ, τον διορισμό προσωρινής ηγεσίας στο πρόσωπο της οικονομικής διευθύντριας Κολέτ Κρες και την τοποθέτηση του Χάρβεϊ Τζόουνς ως προέδρου του διοικητικού συμβουλίου.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν σφοδρή, με τη μετοχή να υποχωρεί περισσότερο από 12% πριν σταθεροποιηθεί γύρω στο -5% και να απειλείται η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας με απώλειες περίπου 500 δισ. δολαρίων.

Η κεντρική τράπεζα της Ελβετίας με 13 δισ. δολάρια στη Nvidia

Μία από τις πιο απροσδόκητες περιπτώσεις επενδυτών που βρίσκονται εκτεθειμένοι στην κρίση είναι η Swiss National Bank (SNB), ήτοι η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις προς τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η SNB κατείχε στα τέλη Ιουνίου περίπου 65,1 εκατομμύρια μετοχές της Nvidia, με τη συμμετοχή της να αποτιμάται σε περίπου 13 δισ. δολάρια.

Η Nvidia αποτελούσε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση της ελβετικής κεντρικής τράπεζας σε αμερικανικές μετοχές, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 7% ενός χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας 191 δισ. δολαρίων.

Η παρουσία μιας κεντρικής τράπεζας σε τόσο μεγάλη κλίμακα στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ημιαγωγών συνδέεται με την ιδιαίτερη διαχείριση των ελβετικών συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Η SNB έχει συσσωρεύσει τεράστια αποθέματα ξένων νομισμάτων μέσα από πολυετείς παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος και έχει επενδύσει σημαντικό μέρος τους σε διεθνείς μετοχές.

Η έκθεσή της δεν περιορίζεται στη Nvidia. Οι συμμετοχές της σε επτά μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ των οποίων οι Microsoft, Alphabet και Amazon, είχαν συνολική αξία σχεδόν 50 δισ. δολαρίων στα τέλη Ιουνίου. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικό μέρος του αμερικανικού μετοχικού χαρτοφυλακίου της ελβετικής κεντρικής τράπεζας επηρεάζεται από τις επιδόσεις των ίδιων εταιρειών που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και οι οποίες τώρα κλονίζονται από το σκάνδαλο Χουάνγκ.

Η Νορβηγία έχει τοποθετήσει 62 δισ. δολάρια στον αμερικανικό κολοσσό

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επένδυση του Government Pension Fund Global, του μεγαλύτερου κρατικού επενδυτικού ταμείου στον κόσμο, το οποίο διαχειρίζεται η Norges Bank Investment Management.

Το ταμείο πλούτου της Νορβηγίας κατείχε στα τέλη Ιουνίου το 1,28% του μετοχικού κεφαλαίου της Nvidia, με την επένδυση του να αποτιμάται σε περίπου 62 δισ. δολάρια.

Τα επίσημα στοιχεία του ταμείου καταγράφουν τη συμμετοχή σε 612 δισ. νορβηγικές κορώνες, καθιστώντας έτσι τη Nvidia τη μεγαλύτερη μεμονωμένη μετοχική επένδυσή του. Θυμίζουμε πως το ταμείο διαθέτει επενδύσεις σε περίπου 7.100 εταιρείες παγκοσμίως!

Η περίπτωση της Νορβηγίας δείχνει πώς ο εθνικός πλούτος μιας χώρας, που έχει δημιουργηθεί από τα έσοδα των ορυκτών καυσίμων, συνδέεται πλέον σε σημαντικό βαθμό με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Vanguard και BlackRock: Οι μεγαλύτεροι θεσμικοί μέτοχοι

Στην κορυφή της μετοχικής βάσης της Nvidia βρίσκει κανείς και γνωστούς κολοσσούς της διεθνούς κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων.

Σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία,, το Vanguard Group ελέγχει μέσω διαφορετικών επενδυτικών οντοτήτων συμμετοχές που αντιστοιχούν περίπου στο 9,09% της Nvidia, ή περίπου 2,2 δισεκατομμύρια μετοχές.

Η BlackRock ακολουθεί με περίπου 8,04%, που αντιστοιχεί σε σχεδόν 1,94 δισεκατομμύρια μετοχές.

Σημαντική συμμετοχή διατηρεί επίσης η State Street Investment Management, με ποσοστό περίπου 4,18% και 1,01 δισ. μετοχές, ενώ η Fidelity, μέσω της FMR, εμφανίζεται με περίπου 3,88%, ή 938 εκατομμύρια μετοχές.

Η Geode Capital Management συγκαταλέγεται επίσης στους μεγαλύτερους μετόχους, με ποσοστό περίπου 2,51% και περισσότερες από 600 εκατομμύρια μετοχές, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συγκεντρωτικές καταγραφές.

Σημειωτέον, πάντως, πως τα ποσοστά αυτά αφορούν στοιχεία διαφορετικών περιόδων του 2026 και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενιαία αποτύπωση της μετοχικής σύνθεσης που ισχύει σήμερα. Ενδεικτικά, στην επίσημη δήλωση της Nvidia τον Μάρτιο του 2026 καταγράφονταν συμμετοχές 7,43% για τη BlackRock και 7,31% για τη Vanguard Capital Management.

Σε κάθε περίπτωση το βέβαιο είναι ότι η συνολική οικονομική έκθεση των μεγάλων διαχειριστών είναι τεράστια. Αν και υπάρχει μια κρίσιμη διαφοροποίηση: οι συγκεκριμένοι οργανισμοί διαχειρίζονται σε μεγάλο βαθμό κεφάλαια τρίτων, μέσα από αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά προγράμματα και ETFs.

Επομένως, οι χρηματιστηριακές απώλειες δεν επιβαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους τους διαχειριστές, αλλά μεταφέρονται στους τελικούς επενδυτές των προϊόντων τους.

Τα συνταξιοδοτικά ταμεία της Καλιφόρνιας με δισεκατομμύρια στη Nvidia

Η σημασία της Nvidia για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτυπώνεται και στις συμμετοχές μεγάλων συνταξιοδοτικών οργανισμών, κάτι που φανερώνει το ντόμινο των επιπτώσεων για τα απλά νοικοκυριά.

Το California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία των ΗΠΑ, κατείχε τον Ιούνιο του 2026 48,99 εκατομμύρια μετοχές Nvidia, συνολικής αξίας περίπου 9,8 δισ. δολαρίων.

Η Nvidia αποτελούσε τη μεγαλύτερη μεμονωμένη μετοχική επένδυση του ταμείου, ξεπερνώντας την Apple, με συμμετοχή αξίας 9,43 δισ. δολαρίων και τη Microsoft, με 6,74 δισ. δολάρια, σύμφωνα με την επίσημη ετήσια οικονομική έκθεση του οργανισμού.

Ανάλογη εικόνα εμφανίζει το California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS), το συνταξιοδοτικό ταμείο των εκπαιδευτικών της Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με επενδυτική έκθεση του Νοεμβρίου 2026, η Nvidia αντιπροσώπευε 4,4% του χαρτοφυλακίου εισηγμένων μετοχών του ταμείου, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία.

Οι συγκεκριμένες συμμετοχές αποκαλύπτουν πώς η πορεία της Nvidia μπορεί να επηρεάζει τα επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία οργανισμών που χρηματοδοτούν τις συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ και όχι μόνο.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι μια χρηματιστηριακή πτώση μεταβάλλει αυτομάτως τις συνταξιοδοτικές παροχές. Αναδεικνύει, ωστόσο, την έκθεση των μακροπρόθεσμων συνταξιοδοτικών αποθεματικών στις διακυμάνσεις των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών.

Τα hedge funds που έχουν ποντάρει δισεκατομμύρια στην Nvidia

Πέρα από τους μεγάλους διαχειριστές παθητικών επενδύσεων, η Nvidia αποτελεί βασική τοποθέτηση εξειδικευμένων επενδυτικών σχημάτων και hedge funds, τα οποία μπορούν να διατηρούν πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση σε μία μετοχή.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Altimeter Capital, που συνδέεται με τον επενδυτή Μπραντ Γκέρστνερ. Σύμφωνα με τις καταγραφές των δηλωμένων συμμετοχών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η εταιρεία κατείχε περίπου 9,4 εκατομμύρια μετοχές Nvidia, αξίας 1,9 δισ. δολαρίων.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι η συγκεκριμένη συμμετοχή αντιπροσώπευε περίπου 19,2% του δηλωμένου αμερικανικού μετοχικού χαρτοφυλακίου της. Επομένως, σχεδόν ένα στα πέντε δολάρια αυτού του χαρτοφυλακίου ήταν τοποθετημένο σε μία εταιρεία.

Μεγάλες συμμετοχές διατηρούσαν επίσης η Baillie Gifford, με επένδυση αξίας περίπου 9,7 δισ. δολαρίων, η Sanders Capital, με περίπου 6,8 δισ. δολάρια, και η Tiger Global Management, που συνδέεται με τον επενδυτή Τσέις Κόουλμαν, με περίπου 2,2 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία επενδυτικών συμμετοχών για το δεύτερο τρίμηνο, η Nvidia αντιπροσώπευε περίπου 9,3% του δηλωμένου χαρτοφυλακίου της Tiger Global και περίπου 7,6% εκείνου της Baillie Gifford.

Οι θέσεις αυτές είναι ενδεικτικές του μεγέθους του επενδυτικού στοιχήματος που έχει δημιουργηθεί γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι δηλώσεις στις αμερικανικές εποπτικές αρχές αποτυπώνουν συγκεκριμένες συμμετοχές σε αμερικανικούς τίτλους και δεν περιλαμβάνουν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων ή όλες τις αντισταθμίσεις κινδύνου των funds. Συνεπώς, τα ποσοστά συγκέντρωσης δεν ταυτίζονται απαραίτητα με την καθαρή οικονομική έκθεσή τους.

Περισσότερα από 1.000 ETFs μεταφέρουν τον κίνδυνο στους αποταμιευτές

Η Nvidia δεν αποτελεί επενδυτικό στοίχημα μόνο για τους μεγάλους θεσμικούς παίκτες. Η συμμετοχή της σε κορυφαίους χρηματιστηριακούς δείκτες δημιουργεί ένα πολύ ευρύτερο δίκτυο έμμεσης έκθεσης.

Σύμφωνα με στοιχεία του ETF Trends που περιλαμβάνονται σε συγκεντρωτικές καταγραφές της αγοράς, περίπου 1.070 αμερικανικά ETFs διαθέτουν συμμετοχή στη Nvidia, ενώ σε 639 από αυτά η εταιρεία συγκαταλέγεται στις 15 μεγαλύτερες επενδύσεις.

Στα μεγάλα ETFs που παρακολουθούν τον S&P 500, όπως τα SPY, VOO και IVV, η στάθμιση της Nvidia έχει κινηθεί σε επίπεδα περίπου 7% έως 8,3%, ανάλογα με την ημερομηνία αναφοράς.

Σε εξειδικευμένα προϊόντα τεχνολογίας και ημιαγωγών, όπως τα VGT και SMH, η συγκέντρωση μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη, ξεπερνώντας το 18% ή και το 20%.

Η σημασία αυτών των ποσοστών είναι μεγάλη. Ένας ιδιώτης που επενδύει σε ένα ευρύ χρηματιστηριακό ETF ενδέχεται να αποκτά σημαντική έκθεση στη Nvidia χωρίς να έχει αγοράσει απευθείας ούτε μία μετοχή της. Οι διακυμάνσεις της εταιρείας επηρεάζουν, επομένως, την απόδοση ενός μεγάλου αριθμού επενδυτικών προϊόντων σε διαφορετικές αγορές.

Ακόμη και στην Ινδία, τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν μεγάλη έκθεση

Ενδεικτικό της γεωγραφικής εξάπλωσης του επενδυτικού κινδύνου είναι το παράδειγμα της Ινδίας, όπου σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων έχει αποκτήσει σημαντικές συμμετοχές στη Nvidia μέσω διεθνών χρηματιστηριακών δεικτών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Value Research, το Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF εμφάνιζε έκθεση στη Nvidia ίση με 13,08% της καθαρής αξίας ενεργητικού του.

Το Mirae Asset NYSE FANG+ ETF είχε αντίστοιχη έκθεση 10,29%, ενώ το Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF και το ICICI Pru NASDAQ 100 Index Fund εμφάνιζαν ποσοστό 8,02% το καθένα.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν ότι η Nvidia αποτελεί σημαντικό παράγοντα απόδοσης ακόμη και για επενδυτικά προϊόντα που απευθύνονται σε αποταμιευτές εκτός των ΗΠΑ.

Η επίπτωση μπορεί να αποτυπωθεί με ένα απλό παράδειγμα. Εάν η μετοχή της Nvidia υποχωρήσει κατά 1%, η αξία του χαρτοφυλακίου του Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF θα μπορούσε, με αμετάβλητους όλους τους υπόλοιπους παράγοντες, να μειωθεί κατά περίπου 0,13%, εξαιτίας και μόνο της συγκεκριμένης συμμετοχής.

Οι ιδιώτες μεγαλομέτοχοι: Από τον Τζένσεν Χουάνγκ μέχρι την Κολέτ Κρες

Σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Nvidia βρίσκεται, βέβαια, στα χέρια των ιδρυτών, των στελεχών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, παρά την αποχώρηση του από το τιμόνι της εταιρείας, παραμένει ο μεγαλύτερος μεμονωμένος εσωτερικός μέτοχος της.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση μετοχικής σύνθεσης της Nvidia, τον Μάρτιο του 2026 στον Χουάνγκ αποδίδονταν δικαιώματα πραγματικής κυριότητας επί 870,6 εκατομμυρίων μετοχών, που αντιστοιχούσαν στο 3,58% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η συμμετοχή αυτή περιλάμβανε μετοχές που κατέχονταν μέσω οικογενειακών trusts και άλλων σχημάτων και δεν ταυτιζόταν στο σύνολό της με άμεση προσωπική ιδιοκτησία.

Στους σημαντικότερους εσωτερικούς μετόχους περιλαμβάνονταν επίσης ο Μαρκ Στίβενς, με περίπου 34,07 εκατομμύρια μετοχές, και ο Τεντς Κοξ, με περίπου 30,56 εκατομμύρια.

Ο Χάρβεϊ Τζόουνς, που ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, εμφανιζόταν με περίπου 7 εκατομμύρια μετοχές.

Η Κολέτ Κρες, η οποία ανέλαβε προσωρινά τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου, εμφανιζόταν με περίπου 4,44 εκατομμύρια μετοχές.

Η συγκέντρωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω της διοικητικής αλλαγής, καθώς τα πρόσωπα που καλούνται να διαχειριστούν την κρίση διατηρούν ταυτόχρονα προσωπικό οικονομικό συμφέρον από τη μακροπρόθεσμη πορεία και ανάπτυξη της Nvidia.

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πρόκληση να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των αγορών χωρίς τον άνθρωπο που συνδέθηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον με την κυριαρχία της στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.