Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.10.2026 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Ειδικότερα, η αξία τους ανήλθε σε €4.261,1 εκατ., έναντι €3.363,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση €897,4 εκατ. ή 26,7%. Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε €6.466,7 εκατ., από €5.492,4 εκατ. τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αύξηση €974,3 εκατ. ή 17,7%. Καθώς η αύξηση των εισαγωγών σε απόλυτες τιμές υπερέβη εκείνη των εξαγωγών, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε κατά €76,9 εκατ. ή 3,6%, φτάνοντας τα €2.205,6 εκατ., έναντι €2.128,7 εκατ. τον Αύγουστο του 2025.

Θετική εικόνα παρουσιάζουν και οι εμπορευματικές συναλλαγές εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε €2.668,4 εκατ. τον Αύγουστο του 2026, έναντι €2.371,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση €296,5 εκατ. ή 12,5%. Παράλληλα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε €4.571,1 εκατ., από €4.409,8 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο κατά €161,3 εκατ. ή 3,7%. Το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε στα €1.902,7 εκατ., από €2.037,9 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €135,2 εκατ. ή 6,6%.

Η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών αποτυπώνεται και στα στοιχεία του οκταμήνου Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, με την αξία τους να ανέρχεται σε €37.109,5 εκατ., έναντι €31.861,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας σημαντική αύξηση €5.248,2 εκατ. ή 16,5%. Την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €58.292,9 εκατ., από €53.878,5 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενισχυμένες κατά €4.414,4 εκατ. ή 8,2%. Θετική εξέλιξη αποτελεί ο περιορισμός του εμπορικού ελλείμματος, το οποίο υποχώρησε στα €21.183,4 εκατ., έναντι €22.017,2 εκατ. το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025, καταγράφοντας μείωση €833,8 εκατ. ή 3,8%.

Εξίσου θετική είναι η εικόνα του οκταμήνου Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, με τις ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται σε €26.382,8 εκατ., έναντι €24.520,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση €1.862,6 εκατ. ή 7,6%. Στο ίδιο διάστημα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €44.273,4 εκατ., από €43.414,6 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας άνοδο €858,8 εκατ. ή 2,0%. Αξιοσημείωτη είναι η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, καθώς το έλλειμμα περιορίστηκε κατά €1.003,8 εκατ. ή 5,3%, υποχωρώντας στα €17.890,6 εκατ., έναντι €18.894,4 εκατ. το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Επιπλέον, βελτίωση καταγράφεται στον βαθμό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 63,7% κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026, έναντι 59,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες. Θετική είναι η εικόνα και εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, με τον αντίστοιχο δείκτη να ενισχύεται στο 59,6%, από 56,5% το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της σχέσης εξαγωγών προς εισαγωγές.

Σε επίπεδο κλάδων, η εξαγωγική δραστηριότητα κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2026 παρουσίασε θετική εικόνα στους περισσότερους τομείς, με τα πετρελαιοειδή να καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, κατά €3.597,5 εκατ. (+44,9%), συμβάλλοντας καθοριστικά στη συνολική άνοδο των ελληνικών εξαγωγών. Σημαντική ενίσχυση σημείωσε και ο κλάδος των τροφίμων, με αύξηση €635,2 εκατ. (+10,5%), ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία των μηχανημάτων–οχημάτων, με άνοδο €429,8 εκατ. (+13,6%), και των πρώτων υλών, με €246,8 εκατ. (+22,6%). Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα βιομηχανικά προϊόντα, καταγράφοντας αύξηση €223,8 εκατ. (+4,4%), τα χημικά προϊόντα με €207,3 εκατ. (+5,0%) και τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα με €46,8 εκατ. (+1,9%). Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι εξαγωγές ποτών–καπνών, με οριακή αύξηση €0,3 εκατ. Αντίθετα, υποχώρηση παρουσίασαν τα λίπη και έλαια, με μείωση €136,6 εκατ. (-19,3%), καθώς και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, τα οποία κατέγραψαν πτώση €4,6 εκατ. (-4,5%) σε σύγκριση με το αντίστοιχο οκτάμηνο του 2025.

Διαβάστε ακόμη

Φόρος 10% στα κέρδη από crypto με «παγίδα» στα αποδεικτικά αγοράς

Μετρό: Ξένος εμπειρογνώμονας επιστρατεύεται για την ασφαλή επανεκκίνηση στην Κυψέλη

Δημόσιο: Στα 3,82 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ