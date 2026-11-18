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Με περίπου 190 συμμετέχοντες από startups, επενδυτικά funds και επιχειρήσεις τεχνολογίας, η Ελλάδα καταγράφει φέτος τη μεγαλύτερη παρουσία της στην ιστορία του Slush, που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στο Ελσίνκι. Η διεθνής διοργάνωση, που συγκεντρώνει ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνολογίας και των επενδυτικών κεφαλαίων, αποτελεί για την ελληνική αποστολή μια ευκαιρία να διεκδικήσει νέες χρηματοδοτήσεις, να αναζητήσει συνεργάτες και να αποκτήσει πρόσβαση σε αγορές του εξωτερικού.

Περίπου 150 μέλη της αποστολής έφτασαν χθες στη φινλανδική πρωτεύουσα με ειδική πτήση από την Αθήνα, ενώ άλλοι 40 βρίσκονταν ήδη στο Ελσίνκι. Την πρωτοβουλία και την οργάνωση έχει αναλάβει η Endeavor Greece, με την υποστήριξη της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ).

«Μη γυρίσετε στην πατρίδα σας μόνο με ιστορίες. Γυρίστε με συνεργάτες, συμβόλαια και επενδυτικά προσύμφωνα». Με αυτή την προτροπή ο Φινλανδός υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων, κ. Sakari Puisto, απευθύνθηκε χθες το βράδυ στα μέλη της ελληνικής αποστολής, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε η Endeavor Greece στο Ελσίνκι.

Η διάθεση μεταξύ των συμμετεχόντων είναι αισιόδοξη. Άλλοι αναζητούν κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης των εταιρειών τους, άλλοι επιδιώκουν εμπορικές συνεργασίες και κάποιοι βρίσκονται εδώ για να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνολογίες και τις επιχειρήσεις που προσελκύουν το ενδιαφέρον των μεγάλων διεθνών funds. Το πλεονέκτημα του Slush είναι ότι φέρνει όλους αυτούς τους ανθρώπους στον ίδιο χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα για συναντήσεις που διαφορετικά θα απαιτούσαν μήνες προετοιμασίας.

Το Slush

Το Slush ξεκίνησε το 2008 ως μια μικρή συνάντηση της φινλανδικής startup κοινότητας και εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα ετήσια ραντεβού της διεθνούς τεχνολογικής αγοράς. Φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, συγκεντρώνει 5.800 startups, 3.300 επενδυτές και συνολικά περίπου 12.000 συμμετέχοντες, ενώ στο διήμερο έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 25.000 επιχειρηματικές συναντήσεις.

Ανάμεσα στα επενδυτικά σχήματα που εκπροσωπούνται βρίσκονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς, όπως τα Sequoia, Index Ventures, Accel, Andreessen Horowitz και General Catalyst.

Το μέγεθος της διοργάνωσης φαίνεται και από τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο φετινό πρόγραμμα. Στο Ελσίνκι βρίσκονται ο κ. Benedetto Vigna, CEO της Ferrari, ο κ. Reid Hoffman, συνιδρυτής του LinkedIn, ο κ. David Silver, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και ο κ. Thomas Wolf, συνιδρυτής της Hugging Face. Στους ομιλητές περιλαμβάνεται επίσης ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, κ. Alexander Stubb, καθώς και ο κ. Torsten Reil, συνιδρυτής της αμυντικής τεχνολογικής εταιρείας Helsing.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ελληνική αποστολή έχει η συμμετοχή στο πρόγραμμα των επικεφαλής δύο εταιρειών με σημαντική δραστηριότητα στην Ελλάδα: του κ. Rafal Modrzewski, συνιδρυτή και CEO της ICEYE, και του κ. Fabrizio del Maffeo, συνιδρυτή και CEO της Axelera AI.

Πέρα από τις ομιλίες, η καρδιά του Slush χτυπά στις συναντήσεις μεταξύ startups και επενδυτών. Εκεί παρουσιάζονται επιχειρηματικά σχέδια, συζητούνται πιθανές χρηματοδοτήσεις και ξεκινούν επαφές που μπορεί να εξελιχθούν σε συμφωνίες αρκετούς μήνες αργότερα.

Οι χαιρετισμοί

Στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Endeavor Greece, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την άφιξη της ελληνικής αποστολής, συμμετείχαν και εκπρόσωποι της φινλανδικής κυβέρνησης και θεσμικών φορέων, απευθύνοντας χαιρετισμούς στους παρευρισκομένους.

Ο κ. Puisto αναφέρθηκε στην ανάπτυξη της φινλανδικής τεχνολογικής αγοράς, επικαλούμενος περισσότερες από 4.000 εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τον χώρο των startups από το 2010. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της κρατικής επενδυτικής εταιρείας Tesi και φορέων της φινλανδικής αγοράς, οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν περισσότερους από 50.000 εργαζομένους παγκοσμίως και εμφανίζουν συνολικά έσοδα άνω των 13 δισ. ευρώ. Στις εταιρείες που έχουν περάσει στη φάση της ταχείας ανάπτυξης, μάλιστα, περισσότεροι από ένας στους τρεις εργαζομένους στη Φινλανδία έχουν διεθνές υπόβαθρο.

Στρέφοντας το ενδιαφέρον του στις σχέσεις με την Ελλάδα, ο Φινλανδός υπουργός ανέφερε ότι το διμερές εμπόριο έφτασε περίπου τα 800 εκατ. ευρώ το 2025. Επικαλέστηκε τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα φινλανδικών επιχειρήσεων με δραστηριότητα στην ελληνική αγορά: την ICEYE, που επεκτείνει την παραγωγή δορυφόρων στη χώρα μας, τη Nokia, με το μεγάλο τεχνολογικό της κέντρο στην Αθήνα, και τη Wärtsilä, που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία. Εκτίμησε επίσης ότι η ενέργεια και η άμυνα προσφέρουν περιθώρια για περαιτέρω επιχειρηματικές συνεργασίες.

Στην εκδήλωση μίλησε και ο πρέσβης της Ελλάδας στη Φινλανδία, κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο οποίος στάθηκε στην ανθεκτικότητα και στην ικανότητα των δύο χωρών να μετατρέπουν τις δυσκολίες σε ευκαιρίες.

Η ελληνική αποστολή

Η φετινή συμμετοχή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική μέχρι τη βιοτεχνολογία και τις διαστημικές εφαρμογές.

Ανάμεσα στις εταιρείες που συμμετέχουν είναι η Axelera AI, που αναπτύσσει επεξεργαστές για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και έχει παρουσία στην Ελλάδα, καθώς και οι Terra Robotics, PhosPrint, Oumi, Solmeyea και Moving Doors.

Στην αποστολή βρίσκεται και η ICEYE, η φινλανδική εταιρεία δορυφορικής τεχνολογίας που αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Η παρουσία της αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την πρόσφατη επένδυση των 35 εκατ. ευρώ του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, η οποία συνδέεται με τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας στη χώρα μας.

Ισχυρή είναι και η εκπροσώπηση των επενδυτικών κεφαλαίων, με στελέχη των Venture Friends, Big Pi Ventures, Uni.Fund, Corallia Ventures και iGrow Venture Partners. Παρούσα είναι επίσης η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤΕ, κα. Αντιγόνη Λυμπεροπούλου ενώ επικεφαλής της αποστολής από πλευράς Endeavor Greece είναι ο Managing director κ. Παναγιώτης Καραμπίνης.

Η ελληνική παρουσία έχει ενισχυθεί σημαντικά μέσα σε έναν χρόνο. Πέρυσι, σύμφωνα με την Endeavor, περισσότεροι από 130 Έλληνες συμμετείχαν στο Slush, με την Ελλάδα να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση μεταξύ των εθνικών αποστολών. Φέτος ο αριθμός πλησιάζει τους 190.

Για τις επόμενες δύο ημέρες, σημείο αναφοράς της ελληνικής συμμετοχής θα είναι το ειδικό περίπτερο της Endeavor στον χώρο του Slush, όπου έχουν προγραμματιστεί παρουσιάσεις εταιρειών και συναντήσεις με επενδυτές. Παράλληλα, η Endeavor διοργανώνει σε συνεργασία με το The Recursive ειδική εκδήλωση για τη δημιουργία μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων έξω από τα παραδοσιακά διεθνή κέντρα καινοτομίας.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν επισκέψεις και επαφές με φινλανδικές εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται στην κβαντική τεχνολογία, στη διαστημική βιομηχανία και στα αμυντικά συστήματα.