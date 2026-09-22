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Όταν αποφασίζεις να περάσεις την πόρτα της εξόδου από την ισχυρότερη εταιρεία chips στον κόσμο, η συζήτηση με τον CEO δεν είναι ποτέ εύκολη. Για ορισμένους πρώην εργαζομένους του αμερικανικού κολοσσού των chips, όμως, η αντίδραση του CEO ήταν διαφορετική από αυτή που περίμεναν, αντί για θυμό ή προσπάθεια να τους εμποδίσει, βρήκαν απέναντί τους έναν επικεφαλής πρόθυμο να τους πει ακριβώς τι πιστεύει, ακόμη κι αν αυτό δεν ήταν πάντα ευχάριστο. Οι εμπειρίες πρώην στελεχών της Nvidia αποκαλύπτουν μια εικόνα, τόσο του τρόπου διοίκησης του Χουάνγκ, όσο και της εταιρικής κουλτούρας που έχει δημιουργήσει.

«Δεν έχετε καταλάβει πόσο δύσκολο θα είναι»

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το BusinessInsider, οι Ντέιβιντ Χέλερ και Νικίτα Ρούντιν είχαν περάσει χρόνια στη Nvidia δουλεύοντας πάνω στη ρομποτική και τις τεχνολογίες προσομοίωσης. Το 2024 αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον κολοσσό και να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία, τη Flexion Robotics, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας νοημοσύνης για ρομπότ. Όταν ενημέρωσαν τον Χουάνγκ, εκείνος δεν προσπάθησε να τους σταματήσει. Είχε, ωστόσο, δύο παρατηρήσεις.

Η πρώτη αφορούσε το αρχικό όνομα της startup, Checkpoint, το οποίο τους είπε ευθέως ότι ήταν κακό και έπρεπε να αλλάξει. Η δεύτερη ήταν πολύ πιο ουσιαστική, τους προειδοποίησε ότι δεν είχαν ακόμη συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο θα ήταν το ταξίδι που ξεκινούσαν. Οι δύο founders τελικά άλλαξαν το όνομα της εταιρείας σε Flexion Robotics. Η σχέση τους με τη Nvidia, πάντως, δεν τελείωσε με την παραίτησή τους. Η Nvidia επένδυσε αργότερα στην εταιρεία, η οποία έχει συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 57 εκατομμύρια δολάρια και επεκτείνεται πλέον στις ΗΠΑ, με νέο γραφείο στο Σαν Φρανσίσκο.

120 λεπτά με τον Χουάνγκ πριν το μεγάλο «αντίο»

Διαφορετική ήταν η περίπτωση του Μπινγκ Σου. Ο Σου είχε ενταχθεί στη Nvidia μετά την εξαγορά της πρώτης του startup το 2024. Νωρίτερα φέτος αποφάσισε να αποχωρήσει, εγκαταλείποντας, όπως λέει, ένα δυνητικά πολύ μεγάλο πακέτο μετοχών της Nvidia, προκειμένου να δημιουργήσει την INT21, μια startup που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτίωση λογισμικού που σχετίζεται με chips.

Όταν ανακοίνωσε την απόφασή του, ο Χουάνγκ πέρασε περίπου δύο ώρες μαζί του και με άλλα στελέχη της Nvidia συζητώντας τη δουλειά του και προσπαθώντας να τον πείσει να παραμείνει. Στη διάρκεια της συζήτησης, όμως, του έδωσε και μια ιδιαίτερα προσωπική συμβουλή.

«Το πρόβλημά σου είναι η επικοινωνία»

Σύμφωνα με τον Σου, ο Χουάνγκ του είπε ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημά του ήταν ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε. Ο Σου είχε την τάση να θεωρεί ότι οι συνομιλητές του διέθεταν το ίδιο τεχνικό υπόβαθρο με εκείνον, με αποτέλεσμα οι εξηγήσεις του να γίνονται δύσκολα κατανοητές. Για έναν άνθρωπο που ετοιμαζόταν να γίνει ξανά founder και CEO, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο.

Ο Σου χαρακτήρισε την παρατήρηση του Χουάνγκ ως την πιο ειλικρινή κριτική που είχε δεχθεί για τον εαυτό του την τελευταία δεκαετία και αποφάσισε να δουλέψει περισσότερο πάνω στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί.

Η κουλτούρα της Nvidia

Οι ιστορίες αυτές φωτίζουν μια πλευρά του τρόπου με τον οποίο διοικεί ο Χουάνγκ τη Nvidia. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι γνωστός για την άμεση επικοινωνία του και για το γεγονός ότι παρακάμπτει συχνά τα παραδοσιακά επίπεδα διοίκησης, θέλοντας να έχει προσωπική εικόνα για όσα συμβαίνουν στην εταιρεία. Η ίδια ευθύτητα φαίνεται ότι ακολουθεί ορισμένες φορές και τους ανθρώπους που αποφασίζουν να φύγουν.

Στην περίπτωση των ιδρυτών της Flexion Robotics, δεν προσπάθησε να τους αποτρέψει, αλλά τους προειδοποίησε για τις δυσκολίες που θα συναντούσαν. Στην περίπτωση του Σου, προσπάθησε να τον κρατήσει, αλλά παράλληλα του επισήμανε αυτό που θεωρούσε μεγαλύτερη προσωπική του αδυναμία. Από τα κενά στην επικοινωνία, μέχρι το ρίσκο του επιχειρείν, το δίδαγμα του ισχυρού άνδρα της Nvidia ήταν κοινό. Στην αρένα των startups, μια καλή ιδέα είναι απλώς η αφετηρία. Η πραγματική επιτυχία κρίνεται στο αν ξέρεις ακριβώς τι σε περιμένει εκεί έξω, και φυσικά, αν είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις.

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