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Η περίοδος του χρόνου κατά την οποία μπορείς να αποκτήσεις τηλεοράσεις σε Black Friday προσφορές πλησιάζει! Με τόσα μοντέλα και προσφορές στην αγορά, όμως, είναι εύκολο να παρασυρθείς από μια μεγάλη έκπτωση ή ένα εντυπωσιακό μέγεθος. Πριν κάνεις την επιλογή σου, όμως, οφείλεις να γνωρίζεις ποια χαρακτηριστικά κάνουν πραγματικά τη διαφορά και ποια μπορείς να αφήσεις σε δεύτερη μοίρα.

Από την τεχνολογία του πάνελ μέχρι τις smart λειτουργίες και τις συνδέσεις, ας δούμε τι χρειάζεται να προσέξεις για να κάνεις μια αγορά που θα σε καλύψει για χρόνια.

Το σωστό μέγεθος για τον χώρο σου

Μην επιλέξεις τηλεόραση αποκλειστικά με βάση την τιμή ή τη διαγώνιό της. Η απόσταση θέασης παίζει καθοριστικό ρόλο. Αν ο καναπές σου βρίσκεται περίπου 2 μέτρα από αυτή, οι 55 ίντσες αποτελούν μια καλή επιλογή. Για μικρότερη απόσταση, προτίμησε κάτι μικρότερο στις 43 ή τις 48 ίντσες. Αν, τέλος, είσαι στα 2,5-3 μέτρα, μπορείς να κινηθείς προς τις 65 ή 75 ίντσες. Έλεγξε επίσης το πραγματικό πλάτος της συσκευής, ειδικά αν σκοπεύεις να την τοποθετήσεις σε έπιπλο ή στον τοίχο.

OLED, QLED ή Mini LED;

Η τεχνολογία της οθόνης επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα εικόνας. Οι τηλεοράσεις OLED ξεχωρίζουν για το πραγματικό μαύρο και την εξαιρετική τους αντίθεση, καθώς κάθε pixel φωτίζεται ανεξάρτητα. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή για ταινίες και σειρές, ειδικά σε σκοτεινούς χώρους.

Οι QLED αξιοποιούν την τεχνολογία Quantum Dot για έντονα χρώματα και υψηλή φωτεινότητα, ενώ οι Mini LED χρησιμοποιούν μικρότερα LED στον οπίσθιο φωτισμό, προσφέροντας καλύτερο έλεγχο της αντίθεσης. Οι δύο τελευταίες τεχνολογίες μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές επιλογές για φωτεινά σαλόνια.

Αν πάλι το budget σου είναι περιορισμένο, μια συμβατική LED τηλεόραση μπορεί να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες σου χωρίς μεγάλο κόστος.

4K, HDR και ρυθμός ανανέωσης

Η ανάλυση 4K αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή, ειδικά στις μεγαλύτερες διαγωνίους. Παράλληλα, η υποστήριξη HDR επιτρέπει την καλύτερη απόδοση φωτεινών και σκοτεινών περιοχών σε συμβατό περιεχόμενο, προσφέροντας πιο πλούσια εικόνα. Έλεγξε ακόμα αν το μοντέλο υποστηρίζει πρότυπα όπως HDR10, HDR10+ ή Dolby Vision – ειδικά αν αρέσκεσαι να παρακολουθείς σειρές και ταινίες.

Ο ρυθμός ανανέωσης είναι εξίσου σημαντικός. Τα 60 Hz επαρκούν για τις περισσότερες καθημερινές χρήσεις, όμως αν παρακολουθείς αθλητικά ή παίζεις video games, ένα πάνελ 120 Hz μπορεί να προσφέρει ομαλότερη κίνηση.

Αν παίζεις video games, έλεγξε τη συνδεσιμότητα

Για σύνδεση PS5, Xbox ή gaming PC στην τηλεόρασή σου, αναζήτησε HDMI 2.1, VRR και ALLM. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες βοηθούν στη μείωση της καθυστέρησης και στην ομαλότερη απεικόνιση των παιχνιδιών. Έχε στον νου, ωστόσο, ότι δεν υποστηρίζουν απαραίτητα όλες οι θύρες HDMI κάθε λειτουργία, γι’ αυτό μην αμελήσεις να ελέγξεις λεπτομερώς τις προδιαγραφές του μοντέλου που σε ενδιαφέρει.

Το λειτουργικό σύστημα μετράει

Google TV, webOS και Tizen είναι μερικές από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες smart TV. Η καθεμία έχει τα πλεονεκτήματά της, οπότε η επιλογή είναι καθαρά θέμα προτιμήσεων. Έλεγξε ότι υποστηρίζονται οι εφαρμογές streaming που χρησιμοποιείς, ότι το μενού είναι εύχρηστο και ότι ο κατασκευαστής προσφέρει ενημερώσεις λογισμικού. Μια γρήγορη και εύχρηστη πλατφόρμα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινή εμπειρία.

Μην κοιτάς μόνο το ποσοστό έκπτωσης

Μια τηλεόραση με έκπτωση 40% δεν είναι απαραίτητα καλύτερη αγορά από ένα μοντέλο με μικρότερη έκπτωση. Σύγκρινε τον ακριβή κωδικό μοντέλου, τις προδιαγραφές και την τιμή του σε διαφορετικά καταστήματα. Έλεγξε επίσης την προηγούμενη τιμή της, καθώς η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι η τιμή αναφοράς μιας έκπτωσης είναι κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή των προηγούμενων 30 ημερών. Να θυμάσαι ότι στη Black Friday, η καλύτερη αγορά δεν είναι απαραίτητα εκείνη με τη μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά εκείνη που προσφέρει τα χαρακτηριστικά που πραγματικά χρειάζεσαι στην καλύτερη δυνατή τιμή.