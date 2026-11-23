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Η τεχνητή νοημοσύνη, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και η εμπειρία που προσφέρει το φυσικό κατάστημα θα αποτελέσουν τους τρεις βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν το μέλλον του λιανεμπορίου έως το 2030.

Την εκτίμηση αυτή διατύπωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Πλαίσιο Computers, Κώστας Γεράρδος, στη διάρκεια συζήτησης με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Μαλλά στο digital economy forum 2026: «Building Intelligence», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου κινήθηκε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές, από τους λογαριθμικούς κανόνες, τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές και τα μικρά καταστήματα της Στουρνάρη έως το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα σύγχρονα logistics και την τεχνητή νοημοσύνη.

Μέσα από προσωπικές αναμνήσεις, χαρακτηριστικά περιστατικά και επιχειρηματικές αποφάσεις, ο Κώστας Γεράρδος περιέγραψε όχι μόνο την πορεία της Πλαίσιο, αλλά και τις διαδοχικές αλλαγές που διαμόρφωσαν την ελληνική αγορά τεχνολογίας τις τελευταίες πέντε δεκαετίες.

Η τεχνητή νοημοσύνη και το κατάστημα του 2030

Αναφερόμενος στο μέλλον του λιανεμπορίου, ο κ. Γεράρδος επισήμανε ότι η μεγαλύτερη ευκαιρία από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης δεν βρίσκεται στην αντικατάσταση εργαζομένων, αλλά στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους. Διαχώρισε χαρακτηριστικά δύο προσεγγίσεις. Την αντικατάσταση ανθρώπινων εργασιών και την ενίσχυση της ανθρώπινης εργασίας. Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επεξεργάζεται τεράστιο όγκο δεδομένων και να βελτιστοποιεί αποφάσεις που αφορούν τη γκάμα προϊόντων, τα αποθέματα, τις τιμές και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων αποκλειστικά για τη μείωση του προσωπικού αποτελεί περιορισμένη προσέγγιση. Η ουσιαστική ευκαιρία είναι να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να επιτυγχάνουν αποτελέσματα τα οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν εφικτά. Αυτή είναι και η κατεύθυνση που, όπως ανέφερε, επιδιώκει να ακολουθήσει η Πλαίσιο.

Για το φυσικό κατάστημα του 2030 προσδιόρισε δύο βασικές ανάγκες: την ευκολία και την εμπειρία. Ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να παραλαμβάνει γρήγορα το προϊόν που επιθυμεί, ακόμη και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της επιλογής του, αξιοποιώντας οργανωμένα logistics, τοπικά σημεία εξυπηρέτησης και θυρίδες παραλαβής.

Παράλληλα, το φυσικό κατάστημα θα πρέπει να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια συναλλαγή. Ο κ. Γεράρδος χρησιμοποίησε το παράδειγμα της καφετέριας. Ο πελάτης δεν πηγαίνει μόνο για να πιει καφέ, αλλά και για τον χώρο, την εξυπηρέτηση και την κοινωνική επαφή. Αντίστοιχα, το κατάστημα του μέλλοντος θα πρέπει να δημιουργεί λόγους επίσκεψης που δεν μπορούν να υποκατασταθούν από μια ηλεκτρονική αγορά. Η πρόκληση, όπως σημείωσε, είναι να συνδυαστούν η αναβαθμισμένη εμπειρία, η ταχύτητα εξυπηρέτησης και η οικονομική βιωσιμότητα.

Η επιχειρηματική ευκαιρία των 80.000 δραχμών

Η αναδρομή στην ιστορία της Πλαίσιο ξεκίνησε από το 1969, όταν ο Γιώργος Γεράρδος, φοιτητής τότε του Πολυτεχνείου, άνοιξε το πρώτο κατάστημα της εταιρείας, μόλις 14 τετραγωνικών μέτρων, στην οδό Στουρνάρη, με αρχικό κεφάλαιο 80.000 δραχμών.

Η ιδέα προέκυψε από μια διαφορά τιμής. Όταν μετακινήθηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές του, διαπίστωσε ότι τα ίδια είδη τεχνικού σχεδίου πωλούνταν στην πρωτεύουσα σχεδόν στη διπλάσια τιμή. Ο Κώστας Γεράρδος απέδωσε την αρχική επιτυχία της επιχείρησης στο εμπορικό ένστικτο του πατέρα του, στη γνώση των αναγκών των συμφοιτητών του και στην προσωπική σχέση με τους πελάτες. Σε αυτά προστέθηκε η εξαιρετικά απαιτητική καθημερινή εργασία, που συχνά έφθανε τις 15 ώρες.

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή ήρθε τη δεκαετία του 1980. Οι προσωπικοί υπολογιστές άρχισαν να αποκτούν ευρύτερη απήχηση και η Στουρνάρη εξελίχθηκε σε ένα από τα πρώτα οικοσυστήματα τεχνολογίας στην Ελλάδα. Ο ίδιος θυμήθηκε ότι, όταν έφθαναν τα φορτηγά με τους υπολογιστές Spectrum, η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε οι πελάτες παραλάμβαναν τα προϊόντα σχεδόν απευθείας από το φορτηγό. Θυμήθηκε επίσης τα χρόνια που εργαζόταν ο ίδιος στο κατάστημα, όταν οι πελάτες κυκλοφορούσαν με σημειώσεις και τιμοκαταλόγους, συγκρίνοντας εξαρτήματα και τιμές από κατάστημα σε κατάστημα. Ήταν η εποχή κατά την οποία ο προσωπικός υπολογιστής περνούσε σταδιακά από τα χέρια των ειδικών στα γραφεία και στα ελληνικά νοικοκυριά, ενώ η Πλαίσιο ανέπτυσσε τη δραστηριότητά της στους υπολογιστές Turbo-X.

Ο κατάλογος των 150 σελίδων και το ηλεκτρονικό εμπόριο

Η δεκαετία του 1990 αποτέλεσε την επόμενη φάση ανάπτυξης. Με τα τραπεζικά επιτόκια ιδιαίτερα υψηλά και την επέκταση μέσω νέων καταστημάτων να απαιτεί σημαντικά κεφάλαια, η Πλαίσιο αναζήτησε διαφορετικό μοντέλο εξυπηρέτησης. Το 1991 άνοιξε το δεύτερο κατάστημα στο Ψυχικό, ενώ το 1995 δημιουργήθηκε έντυπος κατάλογος περίπου 150 σελίδων, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούσαν να επιλέγουν προϊόντα χωρίς να επισκέπτονται το κατάστημα.

Ο κ. Γεράρδος θυμήθηκε ότι πελάτες σταματούσαν έξω από το κατάστημα της Στουρνάρη μόνο και μόνο για να παραλάβουν τον νέο κατάλογο και να ενημερωθούν για τις τελευταίες αφίξεις. Ο συνδυασμός καταλόγου, εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και κέντρου διανομής στη Μεταμόρφωση έθεσε τις βάσεις για το μοντέλο πολυκαναλικής εξυπηρέτησης που σήμερα είναι γνωστό ως omnichannel.

Το 1999 η Πλαίσιο εισήχθη στο Χρηματιστήριο (δεν είναι πλέον εισηγμένη) και δημιούργησε ηλεκτρονικό κατάστημα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγορές μέσω διαδικτύου αποτελούσαν ακόμη δραστηριότητα κυρίως των περισσότερο εξοικειωμένων με την τεχνολογία καταναλωτών.

Ο μεγάλος ανταγωνισμός και η μάχη της επιβίωσης

Η ανάπτυξη της αγοράς συνοδεύτηκε από έντονο ανταγωνισμό. Ο Κώστας Γεράρδος χαρακτήρισε το 2005 ως την περίοδο της μεγαλύτερης ανταγωνιστικής πίεσης που είχε αντιμετωπίσει η Πλαίσιο, με την είσοδο ισχυρών διεθνών αλυσίδων. Η επόμενη δοκιμασία ήταν η ελληνική οικονομική κρίση. «Το cash flow ήταν το κλειδί», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι η ρευστότητα, η διαχείριση των αποθεμάτων και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων καθόρισαν την επιβίωση των επιχειρήσεων.

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησε η επέκταση της Πλαίσιο στις μεγάλες οικιακές συσκευές, μια απόφαση που, όπως ανέφερε, είχε προκαλέσει αρχικά προβληματισμό για το κατά πόσο τα προϊόντα αυτά ταίριαζαν στην τεχνολογική ταυτότητα της εταιρείας. Η ανάπτυξη των έξυπνων οικιακών συσκευών και οι ανάγκες των πελατών συνέβαλαν τελικά στην απόφαση εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην περίοδο της πανδημίας, όταν το υποχρεωτικό κλείσιμο των καταστημάτων ανέτρεψε απότομα τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας. Όπως εξήγησε ο κ. Γεράρδος, περίπου το 70% των πωλήσεων προερχόταν τότε από τα φυσικά καταστήματα. Η μεταφορά μεγάλου μέρους της ζήτησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο δημιούργησε πρωτοφανείς απαιτήσεις στις αποθήκες, στις παραδόσεις και στην εξυπηρέτηση πελατών.

Εργαζόμενοι των καταστημάτων μετακινήθηκαν προσωρινά στα logistics και στα τηλεφωνικά κέντρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απότομη αύξηση των παραγγελιών.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι συμμετείχε προσωπικά κάποιες φορές στις παραδόσεις προϊόντων, μεταφέροντας παραγγελίες σε περιοχές όπως η Νέα Ερυθραία, η Δροσιά και η Σταμάτα. Το περιστατικό ανέδειξε, σύμφωνα με την αφήγησή του, τη σημασία της ευελιξίας, της συνεργασίας και της δυνατότητας άμεσης προσαρμογής μιας επιχείρησης σε απρόβλεπτες συνθήκες.

Όραμα, τόλμη και αφοσίωση

Στο τέλος της συζήτησης, ο δημοσιογράφος ζήτησε από τον Κώστα Γεράρδο να αναφερθεί στα διδάγματα της επιχειρηματικής διαδρομής της Πλαίσιο για όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.Η απάντησή του επικεντρώθηκε σε τρεις προϋποθέσεις: όραμα, τόλμη και αφοσίωση. Όπως εξήγησε, ένας επιχειρηματίας χρειάζεται να μπορεί να αναγνωρίσει τη μεγάλη προοπτική μιας μικρής ιδέας, να διαθέτει το θάρρος να αναλαμβάνει κινδύνους και να είναι βαθιά αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει.

Η προσωπική αυτή τοποθέτηση συνέδεσε το ξεκίνημα του Γιώργου Γεράρδου το 1969 με τις προκλήσεις της σημερινής επιχειρηματικότητας. Πενήντα επτά χρόνια μετά την ίδρυση της Πλαίσιο, η αγορά έχει περάσει από τους λογαριθμικούς κανόνες στους προσωπικούς υπολογιστές, από τους έντυπους καταλόγους στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πλέον στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, η ικανότητα έγκαιρης αναγνώρισης των αλλαγών, η προσαρμογή στις νέες συνθήκες και η διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη εξακολουθούν να αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης.