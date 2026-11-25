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Προσωρινός ανάδοχος για τη μεγάλη ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αναδεικνύεται η AKTOR, επικρατώντας μεταξύ πέντε ανταγωνιστικών κατασκευαστικών σχημάτων στον διαγωνισμό προϋπολογισμού 165 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Ο όμιλος υπέβαλε τη μεγαλύτερη έκπτωση, ύψους 31%, με τη ΜΕΤΚΑ να ακολουθεί με 28,5%. Η κοινοπραξία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ – ΤΡΙΤΟΝ προσέφερε έκπτωση 17%, η ΑΒΑΞ 14%, η ΤΕΡΝΑ 11% και η ΕΚΤΕΡ 7,4%.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, προβλέπει την ανάπλαση συνολικής έκτασης 176 στρεμμάτων, με τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμμάτων, την κατασκευή δύο νέων εκθεσιακών κτιρίων, την αναβάθμιση του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης» και τη δημιουργία 1.064 υπόγειων θέσεων στάθμευσης.

Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2027, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2030. Βασική πρόκληση του εγχειρήματος αποτελεί η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ΔΕΘ κατά τη διάρκεια των έργων.

Πώς θα γίνει η ανάπλαση

Εντός χρονοδιαγράμματος κινούνται οι διαδικασίες για το έργο ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ-Helexpo AE στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, όπως διαβεβαίωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ανδρέας Μαυρομμάτης, μιλώντας στο συνέδριο του «Newsbeast».

«Έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε διασφαλισμένη κρατική χρηματοδότηση της τάξης των 205 εκατ. ευρώ και την υποστήριξη όλων των φορέων, του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου και της κυβέρνησης, κάτι πολύ σημαντικό, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί (…) Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και ως διοικητικό συμβούλιο η αντιμετώπισή μας δεν είναι πως ό,τι δεν προλάβουμε να κάνουμε στη θητεία μας θα το αφήσουμε για την επόμενη. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα» διαβεβαίωσε.

Οι τρεις φάσεις του έργου

Ο κ. Μαυρομμάτης ανέλυσε με περαιτέρω λεπτομέρεια τις τρεις φάσεις του έργου της ανάπλασης, οι οποίες έχουν ήδη ανακοινωθεί: «η ανάπλαση σχεδιάστηκε με έναν όρο, να μην σταματήσει να λειτουργεί η ΔΕΘ-Helexpo ούτε μια ημέρα. Στο πλαίσιο αυτό, η κατασκευή θα γίνει σε τρεις φάσεις» είπε.

Κατά την πρώτη φάση, που θα έχει διάρκεια 19 μηνών, θα κατεδαφιστούν κάποια από τα υφιστάμενα περίπτερα, ώστε να εκκινήσει και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του «Hall 1», του πρώτου εκθεσιακού περιπτέρου από τα δύο που προβλέπεται να έχουν δημιουργηθεί μέχρι το τέλος της κατασκευαστικής περιόδου.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, θα μπορούν να πραγματοποιούνται όλες οι υφιστάμενες εκθέσεις. Ψάξαμε ειδικές λύσεις για να έχουμε ολόκληρη τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (σ.σ. τη γενική έκθεση του Σεπτεμβρίου) και την Agrotica, που είναι πάρα πολύ μεγάλες εκθέσεις και έχουμε εντοπίσει αυτές τις λύσεις, οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα» σημείωσε.

Στη δεύτερη φάση, με διάρκεια 12 μηνών, θα ανεγερθεί το «Hall 2», το δεύτερο από τα καινούργια περίπτερα. Σε αυτή τη φάση, θα έχει ήδη οικοδομηθεί το «Hall 1», που θα συνυπάρχει με κάποια από τα υφιστάμενα περίπτερα και ήδη τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου θα είναι περισσότερα σε σχέση με σήμερα.

Στην τρίτη φάση θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος, δηλαδή το μητροπολιτικό πάρκο, το οποίο «θα είναι ανοιχτό και προσβάσιμο στους πολίτες 365 ημέρες τον χρόνο, για αναψυχή και άθληση», καθώς η εκθεσιακή δραστηριότητα δεν θα ανταγωνίζεται τη χρήση του από τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης και αντίστροφα. Το πάρκο θα είναι ανοιχτό και «ταυτόχρονα θα λαμβάνουν χώρα τα events και οι εκθέσεις. Θα υπάρχουν βέβαια σαφή επιχειρησιακά πλάνα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας και διεξαγωγής των εκθέσεων» εξήγησε.

Κάντο όπως η Βαρκελώνη

Ως προς το ποιες νέες διεθνείς εκθέσεις θα ήθελε να προσελκύσει στη Θεσσαλονίκη η ΔΕΘ-Helexpo στο αναπλασμένο εκθεσιακό της κέντρο, ο κ. Μαυρομμάτης σημείωσε ότι η διοίκηση προσεγγίζει αυτό το θέμα με τρεις διαφορετικούς τρόπους, εκ των οποίων ο σημαντικότερος συνδυάζεται με το τι στοχεύει να αναπτύξει η πόλη.

Η πρώτη προσέγγιση, σημείωσε, έχει να κάνει με το ποια έκθεση λείπει από το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και τη χρειάζεται η αγορά. Η δεύτερη, με το αν σε εκθέσεις που ήδη υπάρχουν, μπορούν να «κολλήσουν» άλλες διεθνείς διοργανώσεις που θα τις συμπληρώσουν.

Και η τρίτη και σημαντικότερη σχετίζεται με το ποιοι είναι οι στόχοι της πόλης -του δήμου, της Περιφέρειας, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών της κέντρων- σε σχέση με το ποιοι τομείς και κλάδοι χρειάζεται να αναπτυχθούν, στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να παραχθεί εκείνη η έκθεση, που θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου.

Όπως είπε, αντίστοιχες κινήσεις έχουν κάνει η Βαρκελώνη, η Κοπεγχάγη και η Σιγκαπούρη. Η Βαρκελώνη, για παράδειγμα, που στις αρχές του 2000 αποφάσισε να δημιουργήσει ένα hub καινοτομίας, κατόρθωσε να φέρει το 2006 από τις Κάννες την περίφημη έκθεση «World Mobile Congress (WMC)», που αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο της τεχνολογίας.