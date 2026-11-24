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Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) ανακάλυψαν πρόσφατα μια παραβίαση της κυβερνοασφάλειας που αποκάλυψε ορισμένες από τις μη διαβαθμισμένες πληροφορίες τους, γράφει σήμερα η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Η κυβερνοεπίθεση επηρέασε ένα δίκτυο που αναζητά πληροφορίες σε μη διαβαθμισμένα δημόσια έγγραφα, σύμφωνα με την εφημερίδα, που προσθέτει ότι δεν είναι σαφές ποιες ακριβώς πληροφορίες είχαν παραβιαστεί.

Δεν υπήρξαν προβλήματα σε κρίσιμες δυνατότητες ή σε διαβαθμισμένα συστήματα, δήλωσε αξιωματούχος του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ.