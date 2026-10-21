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Καλύτερα των αναμενομένων αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο ανακοίνωσε η Tesla μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης στη Wall Street, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών τόσο σε επίπεδο κερδών όσο και εσόδων, παρά την υποχώρηση των εσόδων από τις πωλήσεις αυτοκινήτων.

Η μετοχή της εταιρείας κατέγραψε μικρή άνοδο στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και τις προοπτικές του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,48 δολάρια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των αναλυτών για 0,43 δολάρια.

Παράλληλα, τα έσοδα ανήλθαν σε 28,05 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 27,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG.

Στο προσκήνιο η πιθανή συγχώνευση Tesla και SpaceX

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Έλον Μασκ προς τους επενδυτές της SpaceX, κατά την παρουσίαση των τριμηνιαίων επιδόσεων της εταιρείας, σχετικά με το ενδεχόμενο συγχώνευσης των δύο επιχειρηματικών ομίλων.

Ο Μασκ χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση «καλή ιδέα», αποκαλύπτοντας ότι τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών έχουν ήδη συστήσει ειδικές επιτροπές για να εξετάσουν μια πιθανή συμφωνία.

«Νιώθω σαν να χορεύω κλακέτες μέσα σε ναρκοπέδιο», δήλωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προοπτική συγχώνευσης.

«Πιστεύω ότι θα ήταν καλή ιδέα; Ναι», ανέφερε ο Μασκ, προσθέτοντας ωστόσο ότι η τελική απόφαση εξαρτάται από τη στήριξη των μετόχων.

Όπως εξήγησε, στην περίπτωση της Tesla απαιτείται θετική ψήφος που να αντιπροσωπεύει το 50% του συνόλου των μετοχών, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα υψηλό εμπόδιο.

Πτώση εσόδων σε αυτοκίνητα και ενέργεια

Παρά την υπέρβαση των συνολικών εκτιμήσεων, η εικόνα των επιμέρους δραστηριοτήτων της Tesla ανέδειξε σημαντικές πιέσεις.

Στον βασικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενα στα 20,56 δισ. δολάρια κατά το τρίτο τρίμηνο.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στον ενεργειακό τομέα, όπου τα έσοδα περιορίστηκαν κατά 16%, στα 2,88 δισ. δολάρια.

Έτσι, παρά τις καλύτερες από τις αναμενόμενες συνολικές επιδόσεις, η Tesla βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση της μείωσης των εσόδων σε δύο σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς, την ώρα που οι δηλώσεις του Μασκ για ενδεχόμενη συγχώνευση με τη SpaceX προσθέτουν μια νέα παράμετρο στις προοπτικές του ομίλου.