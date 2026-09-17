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Σε διψήφιο αριθμό πλησιάζουν ήδη οι φετινές εξαγορές νεοφυών εταιρειών στην Ελλάδα. Μια διαφορά όμως σε σύγκριση με ότι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια στο εγχώριο οικοσύστημα, είναι ότι από τη λίστα του 2026 προκύπτουν κάποια νέα χαρακτηριστικά, των συμφωνιών οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής.

Ένα από αυτά θεωρείται η συνεχώς αυξανόμενη τάση ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων της χώρας -προερχόμενων από βασικούς κλάδους της οικονομίας- να επενδύουν στην τεχνολογία και σε αντικείμενα ικανά να προσφέρουν επιπλέον «ώθηση» σε μια δραστηριότητά τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι στα deals του έτους πρωταγωνιστούν ορισμένα «βαριά» ονόματα του επιχειρείν, όπως η Metlen και η Motor Oil, με επικεφαλής τους Ευάγγελο Μυτιληναίο, αντίστοιχα και Γιάννη Β.Βαρδινογιάννη, ή ακόμα, ο εισηγμένος όμιλος πληροφορικής QnR, η Alter Ego Media, αλλά και ορισμένοι ισχυροί ξένοι «παίκτες».

Στην κατηγορία των startup εντάσσονται τόσο η Joule η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από τη Metlen, όσο και η Satori Analytics, όπου επένδυσε η Motor Oil.

Η συμφωνία για την Joule ανακοινώθηκε μετά τα μέσα Αυγούστου και ανήκει στα 9 -ως τώρα- exits του 2026 για ελληνικές startups (Πηγή: Marathon Venture Capital).

Όπως έχει αναφέρει η ίδια η Metlen σχετικά, η εξαγορά της Joule (Γιώργος Παπαθεοδώρου, Χριστόφορος Καραδήμας, Σπύρος Μίχας), μιας ελληνικής εταιρείας ενεργειακού λογισμικού, αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της στον τομέα της εκπροσώπησης και βελτιστοποίησης ενεργειακών χαρτοφυλακίων.

Στον πυρήνα της εξαγοράς, προσθέτει ο μεγάλος εισηγμένος βιομηχανικός και ενεργειακός όμιλος, βρίσκεται η πλατφόρμα jHub, ένα προηγμένο σύστημα απομακρυσμένης εποπτείας, ελέγχου και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σταθμών αποθήκευσης.

Από την πλευρά της η Motor Oil, από τις ηγέτιδες δυνάμεις στον τομέα των καυσίμων, του ενεργειακού κλάδου και όχι μόνο, επέλεξε να κάνει ένα στρατηγικό άνοιγμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη με την επένδυσή της στη Satori Analytics (ύψους 5,1 εκατ. ευρώ), αποκτώντας ωστόσο μειοψηφική συμμετοχή (24,8%) στο μετοχικό της κεφάλαιο, άρα δεν πρόκειται για πλήρη εξαγορά.

Η Satori Analytics (2014-2026), με CEO και ιδρυτή τον Μιχάλη Γεωργακόπουλο, έχει εξελιχθεί σε μία από τις εξειδικευμένες εταιρείες ΑΙ και αξιοποίησης δεδομένων στη ΝΑ Ευρώπη και το πελατολόγιό της εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας, από την ενέργεια και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέχρι το λιανεμπόριο, την υγεία, τη βαριά βιομηχανία και τις κατασκευές. Το deal του Σεπτεμβρίου είναι μάλιστα συνέχεια της προηγούμενης συνεργασίας των δυο πλευρών, σε όλη σχεδόν την επιχειρησιακή αλυσίδα της Motor Oil.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο εισηγμένος στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens όμιλος πληροφορικής της QnR (πρόεδρος και μεγαλομέτοχος Σοφία Σωτηράκου, διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Πασχαλάκης) πρόσθεσε στο σερί των εξαγορών του το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών (51%) της νεοφυούς MTIS, κίνηση η οποία σηματοδότησε τη δυναμική είσοδό του στους τομείς της ναυτιλιακής τεχνολογίας και της αμυντικής τεχνολογίας (defence tech), με εφαρμογές διττής χρήσης (dual-use).

Σημαντική ήταν και η συμφωνία της Alter Ego Media για την εξαγορά του 50,1% της πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων More –με ιδρυτή τον Χάρη Καρώνη– έναντι 20,04 εκατ. ευρώ από την Werealize.com Investments Limited, που κρατάει το 49,9% (με δυνατότητα προσαύξησης του οικονομικού ανταλλάγματος της συναλλαγής, υπό προϋποθέσεις, ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα της More.gr κατά τις χρήσεις 2026, 2027 και 2028, με ανώτατο όριο τα 30,06 εκατ. ευρώ).

Από τη λίστα του 2026 απουσιάζει κατά πολλούς το ακριβό exit, καθώς γίνεται μεν λόγος και για την εξαγορά του πλειοψηφικού ποσοστού της δημοφιλούς πλατφόρμας του e commerce Skroutz από την Blackstone με πωλητή το mega fund της CVC, με αποτίμηση που άγγιξε τα 650 εκατ. ευρώ, αλλά πολλοί είναι αυτοί που… διαφωνούν με την ιδέα ότι θα μπορούσε να λογίζεται ως νεοφυής μια ώριμη εταιρεία με «ηλικία» 21 έτη (2005-2026).

Στις άλλες συμφωνίες της χρονιάς με φόντο το ελληνικό νεοφυές τεχνολογικό οικοσύστημα συμπεριλαμβάνονται και οι εξαγορές των Norma BI (Foodics), Irida Labs (Renesas Electronics), Viral Loops (EMERGE Commerce), interworks.cloud (Climb Global Solution) και ForAllSecure (Bugcrowd).

Κοινοπραξία στην Ελλάδα

Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί ότι παρατηρείται μια γενικότερη στροφή των ισχυρών ελληνικών επιχειρηματικών και βιομηχανικών ομίλων για νέες επενδύσεις σε εγχώριες τεχνολογικές εταιρείες, νεοφυείς ή μη, ενώ δεν λείπουν και τα παραδείγματα ορισμένων διεθνών deals, όπως το «τριπλό χτύπημα» της THEON (Κρίστιαν Χατζημηνάς), από τους leaders της αμυντικής βιομηχανίας στους τομείς της εξειδίκευσής της (αναπτύσσει και παράγει πρωτοποριακά συστήματα νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για εφαρμογές άμυνας και ασφάλειας με παγκόσμιο αποτύπωμα), για τις Twin Prime, MERIO και HGH, μια αμερικανική και δυο γαλλικές.

Η THEON, υπενθυμίζεται, συμφώνησε για την απόκτηση μονοψήφιου μειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής στη νεοφυή Twin Prime (ιδρύθηκε 2025), έναντι συνολικού τιμήματος 3 εκατ. δολ. σε μετρητά.

Παράλληλα, η THEON και η Twin Prime θα συστήσουν κοινοπραξία, με συμμετοχή 60% για τη THEON και 40% για την Twin Prime, με σκοπό την ανάπτυξη, εμπορική αξιοποίηση και διάθεση εξειδικευμένων λύσεων Τεχνητής Νοημοσύνης, βασισμένων στην πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης της Twin Prime.

Η κοινοπραξία θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, επιταχύνοντας τις δραστηριότητες της υφιστάμενης ομάδας ΑΙ της THEON.

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