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Μια διαφορετική προσέγγιση στη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής επιχειρεί να υιοθετήσει η Ιαπωνία, καθώς μια νεοφυής εταιρεία από το Τόκιο σχεδιάζει σπίτια με ενσωματωμένους ρομποτικούς βοηθούς, αντί για ανθρωποειδή ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους.

Η startup MW Inc. φιλοδοξεί να διαθέσει την πρώτη κατοικία εξοπλισμένη με ρομποτικό σύστημα στο Τόκιο έως το 2028 και στη συνέχεια να φτάσει στην κατασκευή έως και 10.000 τέτοιων κατοικιών τον χρόνο μέχρι το 2035, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 5% των νέων κατοικιών που κατασκευάζονται σήμερα στην Ιαπωνία.

Από τα ανθρωποειδή ρομπότ στα «έξυπνα» σπίτια

Η Ιαπωνία υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη δίποδων ρομπότ εδώ και δεκαετίες, όμως η MW επιλέγει διαφορετικό δρόμο από το κύμα ανθρωποειδών μηχανών που αναπτύσσεται στην Κίνα και σε άλλες αγορές.

Αντί να δημιουργήσει ένα ρομπότ με ανθρώπινη μορφή, ικανό να κινείται μέσα σε έναν χώρο γεμάτο εμπόδια, η εταιρεία ενσωματώνει τη ρομποτική στην ίδια την αρχιτεκτονική του σπιτιού.

Η λογική της είναι ότι ειδικά σχεδιασμένες μηχανές, τοποθετημένες σε οροφές και τοίχους, μπορούν να εκτελούν πιο αποτελεσματικά καθημερινές εργασίες.

«Πιστεύω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προλάβουμε» την Κίνα στα ανθρωποειδή ρομπότ, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της MW, Σούζο Ναρίτα, υποστηρίζοντας ότι η Ιαπωνία πρέπει να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της στα βιομηχανικά ρομπότ και στη μηχανική υλικών.

Ρομποτικοί βραχίονες για ρούχα και ψώνια

Το σύστημα της MW αποτελείται από δύο ρομποτικούς βραχίονες με λαβές που κινούνται πάνω σε ράγες στην οροφή του σπιτιού.

Οι βραχίονες μπορούν να διπλώνουν ρούχα, να μεταφέρουν προϊόντα από τα ψώνια και να εκτελούν άλλες καθημερινές εργασίες.

Σε επίδειξη στο Τόκιο, το ρομπότ κατάφερε να ξεχωρίσει προϊόντα όπως η σάλτσα σόγιας που έπρεπε να τοποθετηθούν στο ντουλάπι από εκείνα που ανήκαν στο ψυγείο.

Κατάφερε επίσης να διπλώσει με ακρίβεια μια πετσέτα που πήρε από το στεγνωτήριο, αν και η προσπάθειά του να διπλώσει ένα μπλουζάκι δεν ήταν εξίσου επιτυχημένη.

Γιατί η MW απορρίπτει τα ανθρωποειδή

Ο 37χρονος Ναρίτα υποστηρίζει ότι τα ημι-ανθρωποειδή συστήματα έχουν περισσότερο νόημα για τις μέσες ιαπωνικές κατοικίες, οι οποίες είναι μικρότερες σε σχέση με τις αμερικανικές.

Παράλληλα, η ασφάλεια αποτέλεσε βασικό παράγοντα στην απόφαση να μην επιλεγεί ένα ανθρωποειδές μοντέλο.

Τα ρομπότ της MW κινούνται πάνω σε προκαθορισμένες ράγες, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, τα καθιστά ευκολότερα στον έλεγχο και περιορίζει τους κινδύνους ανεξέλεγκτης κίνησης.

Επένδυση 20 εκατ. δολαρίων και σχέδια επέκτασης

Η MW, γνωστή και ως «Mu», έχει συγκεντρώσει συνολικά περίπου 3 δισ. γιεν σε αρχικό γύρο χρηματοδότησης, με τη συμμετοχή επενδυτών όπως η Spiral Innovation Partners και οι επενδυτικοί βραχίονες των Sumitomo Mitsui Banking, Fukuoka Financial Group και Mitsubishi UFJ Financial Group.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αντλήσει ακόμη περίπου 10 δισ. γιεν σε επόμενο γύρο χρηματοδότησης μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης και υλικού.

Η MW, που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια και απασχολεί περίπου 50 εργαζόμενους, σχεδιάζει να επεκταθεί εκτός Ιαπωνίας από το 2029, χωρίς να έχει λάβει ακόμη απόφαση για πιθανή εισαγωγή στο χρηματιστήριο.

Η έμπνευση από τον Iron Man

Η ιδέα της εταιρείας προήλθε από το «έξυπνο σπίτι» του Τόνι Σταρκ, του φανταστικού δισεκατομμυριούχου μηχανικού πίσω από τον χαρακτήρα Iron Man της Marvel.

Ο Ναρίτα περιγράφει τη MW ως μια εταιρεία «φυσικής τεχνητής νοημοσύνης», με στόχο τη δημιουργία ενός πραγματικού αντίστοιχου του ψηφιακού βοηθού J.A.R.V.I.S.

Προς το παρόν, βασική πηγή εσόδων της εταιρείας είναι η αγορά ακινήτων. Η MW έχει ήδη κατασκευάσει κατοικίες που μπορούν να εξοπλιστούν με τα ρομπότ όταν αυτά είναι έτοιμα, πιθανότατα από το 2028.

Η μηνιαία συνδρομή για τη χρήση των ρομποτικών υπηρεσιών αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 5.000 και 10.000 γιεν.

Η εταιρεία έχει ήδη πουλήσει μια τριώροφη κατοικία στην περιοχή Μεγκούρο του Τόκιο και έχει κατασκευάσει ακόμη τέσσερα ακίνητα σε Γιοκοχάμα και Φουκουόκα, με τιμές μεταξύ 200 και 400 εκατ. γιεν.

Στα μελλοντικά σχέδια περιλαμβάνονται μεγαλύτερες κατοικίες σε περιοχές όπως η παραθαλάσσια πόλη Φούτσου και το ορεινό θέρετρο Καρουιζάβα, ενώ η MW εξετάζει την εφαρμογή των ρομπότ της και σε ξενοδοχεία ή καταστήματα λιανικής.

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