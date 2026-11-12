Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η πρώτη επενδυτική κίνηση του νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), που δημιούργησε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο (πρώην Υπερταμείο), δίνει το στίγμα της στρατηγικής που θα ακολουθήσει. Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, από τις οποίες το Ταμείο προσδοκά επενδυτικές αποδόσεις, αλλά και νέες παραγωγικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Η αρχή έγινε με την τοποθέτηση 35 εκατ. ευρώ στην ICEYE, την ευρωπαϊκή εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας με αποτίμηση άνω των 10 δισ. ευρώ, η οποία σχεδιάζει να δημιουργήσει στη χώρα τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής δορυφόρων που θα διαθέτει στην Ευρώπη.

Με επικεφαλής τον κ. Στέλιο Φράγκο, το HIIF διαθέτει αρχικό κεφάλαιο 300 εκατ. ευρώ και φιλοδοξεί να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις 1 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, το Ταμείο βρίσκεται ήδη πολύ κοντά στη δεύτερη επενδυτική του κίνηση.

Η συμφωνία με την ICEYE, που ανακοινώθηκε χθες παρουσία του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε υπογραφεί στις 30 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Το HIIF απέκτησε προνομιούχες μετοχές της εταιρείας, συμμετέχοντας στον γύρο χρηματοδότησης Series F, μέσω του οποίου η ICEYE άντλησε 485 εκατ. ευρώ σε νέα κεφάλαια.

Στον ίδιο γύρο συμμετείχαν η General Atlantic, η EQT μέσω του Scaleup Europe Fund, η Qatar Investment Authority και τα φινλανδικά κρατικά επενδυτικά ταμεία Solidium και Tesi. Στους υφιστάμενους επενδυτές περιλαμβάνονται η BlackRock, η General Catalyst και η γαλλική Bpifrance. Μαζί με τις συναλλαγές υφιστάμενων μετοχών, η συνολική αξία των συναλλαγών ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ.

Το εργοστάσιο

Η σχεδιαζόμενη παραγωγική μονάδα της ICEYE θα αναπτυχθεί σε χώρο άνω των 8.000 τετραγωνικών μέτρων, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία το 2028. Όταν αναπτύξει πλήρως τη δυναμικότητά της, θα μπορεί να κατασκευάζει έως 150 δορυφόρους ετησίως για τη διεθνή αγορά, δημιουργώντας μια νέα παραγωγική δραστηριότητα υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Στις εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται η συναρμολόγηση, η ενσωμάτωση και οι δοκιμές δορυφόρων, καθώς και η κατασκευή υποσυστημάτων. Θα αναπτυχθούν επίσης δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, διευρύνοντας τον ρόλο της ελληνικής παρουσίας της ICEYE πέρα από την κατασκευή επιμέρους εξαρτημάτων.

Η ICEYE Hellas διαθέτει ήδη γραμμή παραγωγής υποσυστημάτων στο Νέο Ψυχικό, με περισσότερους από 40 εργαζομένους, και κατασκευάζει εξαρτήματα που προορίζονται για τις διεθνείς ανάγκες της εταιρείας. Το νέο εργοστάσιο θα επιτρέψει τη σημαντική επέκταση αυτής της δραστηριότητας, με τον σχεδιασμό να προβλέπει περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης έως το 2028.

Η ανάπτυξη της ελληνικής ομάδας συνδέεται και με την επιστροφή επιστημόνων και στελεχών από το εξωτερικό. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο επικεφαλής της ICEYE Hellas, κ. Βασίλης Χαλουλάκος, στον οποίο αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή εκδήλωση, επισημαίνοντας τη σημασία τέτοιων επενδύσεων για την προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, η ICEYE επιδιώκει να διευρύνει τις συνεργασίες της με ελληνικές επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς. Έχει ήδη υπογράψει τριετές μνημόνιο συνεργασίας με την Adamant Composites από την Πάτρα, ενώ συνεργάζεται και με το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ. Με τη λειτουργία του εργοστασίου ανοίγονται προοπτικές και για άλλους Έλληνες προμηθευτές που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας.

Η εταιρεία των 10 δισ.

Η ICEYE ιδρύθηκε το 2014 ως spin-off του Πανεπιστημίου Aalto της Φινλανδίας και μέσα σε λίγο περισσότερο από μία δεκαετία έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς παρόχους δορυφορικών συστημάτων ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR).

Έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 84 δορυφόρους και διαθέτει, σύμφωνα με την ίδια, τον μεγαλύτερο αστερισμό SAR στον κόσμο. Απασχολεί περισσότερους από 1.300 εργαζομένους διεθνώς, ενώ επτά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η ελληνική, έχουν επιλέξει τα συστήματά της.

Τα οικονομικά μεγέθη εξηγούν το ενδιαφέρον των επενδυτών. Το 2025 η ICEYE εμφάνισε έσοδα 278 εκατ. ευρώ και EBITDA 112 εκατ. ευρώ, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Η αποτίμησή της, σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας, ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ.

Η τεχνολογία SAR επιτρέπει τη λήψη εικόνων της επιφάνειας της Γης ακόμη και μέσα από πυκνή νέφωση, καπνό ή στο σκοτάδι. Χρησιμοποιείται στην άμυνα, στην επιτήρηση συνόρων και θαλάσσιων περιοχών, αλλά και στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η ζήτηση για τέτοιες δυνατότητες ενισχύεται, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου οι κυβερνήσεις αυξάνουν τις δαπάνες για την ασφάλεια και τη δορυφορική παρακολούθηση.

Από πελάτης, μέτοχος

Η σχέση της ICEYE με την Ελλάδα ξεκίνησε μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, με σύμβαση για την κατασκευή δύο δορυφόρων SAR, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δύο ελληνικοί δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά από τον Νοέμβριο του 2025, προσφέροντας στη χώρα νέες δυνατότητες παρακολούθησης για την άμυνα, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία.

Από εκείνη την πρώτη σύμβαση η συνεργασία επεκτάθηκε στην παραγωγή υποσυστημάτων στην Αθήνα και τώρα αποκτά και μετοχική διάσταση. Την εξέλιξη περιέγραψε χαρακτηριστικά ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ICEYE, κ. Rafal Modrzewski: «Η χώρα που μας εμπιστεύτηκε μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων γίνεται επενδυτής μας και εμείς επενδύουμε στην Ελλάδα».

Ο ίδιος επισήμανε ότι μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια η ελληνική ομάδα απέδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κατασκευής δορυφόρων διεθνών προδιαγραφών, στοιχείο που συνέβαλε στην απόφαση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στη χώρα.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, ανακοίνωσε ότι έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένονται νέοι διαγωνισμοί στο πλαίσιο του HELLAS-SPACE 2.0 για οπτικούς και θερμικούς δορυφόρους ελληνικής ιδιοκτησίας, με εφαρμογές στην επιτήρηση θαλασσών και συνόρων, στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και στον εντοπισμό πυρκαγιών.

Το επενδυτικό στοίχημα

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε ρητά στην προσδοκία σημαντικών επενδυτικών οφελών για το Δημόσιο από τη συμμετοχή στην ICEYE, συνδέοντάς την με τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Στέλιος Φράγκος έδωσε έμφαση στο αναπτυξιακό αποτύπωμα της επένδυσης και στις νέες παραγωγικές δυνατότητες που μπορεί να δημιουργήσει στην Ελλάδα. Ο διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, κ. Γιάννης Παπαχρήστου, συνέδεσε την έναρξη της δραστηριότητας του HIIF με τη διεύρυνση του ρόλου του οργανισμού, ο οποίος, πέρα από τη διαχείριση των υφιστάμενων συμμετοχών του, προχωρά πλέον και σε νέες επενδύσεις.

Στο επενδυτικό πεδίο του HIIF περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η καινοτομία, οι ψηφιακές υποδομές, η ενέργεια, η πράσινη μετάβαση, καθώς και η γαλάζια και κυκλική οικονομία. Στόχος είναι η προσέλκυση ιδιωτικών και διεθνών κεφαλαίων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου να κινητοποιήσουν μεγαλύτερες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία.