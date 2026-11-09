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Η UBS διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και αυξάνει την τιμή-στόχο στα €55 ανά μετοχή, εκτιμώντας ότι η πρόσφατη υποχώρηση του τίτλου διαμορφώνει ένα ελκυστικότερο προφίλ απόδοσης-κινδύνου. Με βάση το κλείσιμο των €39,26 στις 6 Νοεμβρίου, η νέα τιμή-στόχος συνεπάγεται περιθώριο ανόδου περίπου 40%.

Κεντρικό μήνυμα της ανάλυσης είναι ότι οι πρόσφατες ανησυχίες που επιβάρυναν τη μετοχή κρίνονται υπερβολικές, τη στιγμή μάλιστα που τα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου συνεχίζουν να ενισχύονται. Η εκτίμηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου σε περίπου δύο εβδομάδες, τα οποία αναμένεται να αποτυπώσουν με σαφήνεια την ισχυρή λειτουργική του πορεία.

Για το εξεταζόμενο διάστημα, ο ελβετικός οίκος προβλέπει έσοδα €1,079 δισ. (αυξημένα κατά περίπου 18% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) €204 εκατ. (ενισχυμένη κατά περίπου 40%), έναντι €917 εκατ. και €146 εκατ. αντίστοιχα το τρίτο τρίμηνο του 2025. Ο τομέας των Παραχωρήσεων αναμένεται να αποτελέσει τον βασικό μοχλό κερδοφορίας με EBITDA €135 εκατ., ενώ οι Κατασκευές τοποθετούνται στα €54 εκατ. και η Ενέργεια στα €19 εκατ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα των Παραχωρήσεων και στην ανθεκτικότητα της κυκλοφορίας, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,2% στο τρίμηνο παρά τις ανατιμήσεις στα καύσιμα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται το ισχυρό μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό προφίλ του Ομίλου, ο οποίος διαθέτει χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων με μέση υπολειπόμενη διάρκεια άνω των 20 ετών, καθώς και ευρεία έκθεση στο νέο πρόγραμμα έργων υποδομής στην Ελλάδα.

Δεδομένου ότι η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 17 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, η UBS καταλήγει ότι η τρέχουσα αποτίμηση δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τον συνδυασμό ισχυρής ανάπτυξης, πρόσθετων πηγών υπεραξίας και υψηλής ορατότητας ταμειακών ροών που εξασφαλίζει το χαρτοφυλάκιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.