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Υπό τον έλεγχο του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιήλθε η Greek Air. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της δραστηριότητάς της σε νέους τομείς, προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού ελέγχου στην ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης αεροσκαφών.

Το deal, όπως έχει αναφέρει το Newmoney.gr, κυοφορούνταν εδώ και αρκετούς μήνες, με την Greek Air να αποτελεί «πολύφερνη νύφη».

Η εταιρεία διαθέτει νεόκτιστη έδρα στο Κορωπί (σε απόσταση μόλις 10 λεπτών από τον Διεθνή Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος»), καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα ελικοδρόμια στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε έκταση 27.000 τ.μ., οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν υπόστεγο 1.200 τ.μ. και επιπλέον 1.400 τ.μ. για συνεργεία κινητήρων, γραφεία, αίθουσα εκπαίδευσης και αποθηκευτικούς χώρους ανταλλακτικών και λιπαντικών.

Ο απαιτητικός τομέας της τεχνικής συντήρησης αεροσκαφών, ο οποίος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των αερομεταφορών, εμφανίζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα. Αυτό αποδίδεται αφενός στις συχνές διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας που επιβάλλουν την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων με στόχο τον επιμερισμό του ρίσκου, και αφετέρου στη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, η οποία διασφαλίζει άμεση εγγύτητα σε ευρύτατο φάσμα προορισμών μέσω πτήσεων διάρκειας δύο έως δυόμισι ωρών.

Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες συντήρησης αεροσκαφών και ελικοπτέρων -όχι μόνο της πολιτικής αεροπορίας, αλλά και της Πολιτικής Προστασίας και της Πολεμικής Αεροπορίας– βαίνουν αυξανόμενες, εξαιτίας της εντατικοποίησης του πτητικού έργου καθώς και της προμήθειας νέων μέσων.

Για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η απόκτηση της Greek Air αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των πρόσφατων συνεργασιών της με την Airbus, τη Rheinmetall Land Systems και τη Shield AI.