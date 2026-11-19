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Παρελθόν από τη διοίκηση της Σαπλάι Γιουνίκ, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από την Coffee Island, αποτελεί πλέον ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, που μέχρι πρότινος, είχε τη θέση του προέδρου και CEO, της γνωστής αλυσίδας καφέ. Με βάση ανακοίνωση που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο πρόεδρος και CEO είναι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Αντιπρόεδρος η Βασιλική Λιόλιου και μέλος ο Παναγιώτης Λιόλιος.

Οι αλλαγές έρχονται στον απόηχο των δικαστικών εξελίξεων για την υπόθεση του φερόμενου σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 13 Νοεμβρίου του 2032.

Γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο χορήγησε δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας.

Τα δικαιώματα εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας χορηγήθηκαν αναλυτικά ως εξής:

Την εταιρεία εκπροσωπεί για όλες τις εταιρικές υποθέσεις είτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, είτε το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Λιόλιος χωριστά ο καθένας εξ αυτών. Η δε εταιρεία θα δεσμεύεται δια μιας υπογραφής είτε αυτής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντινόπουλου, είτε αυτής του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Λιόλιου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.

Ειδικώς ο Πρόεδρος Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτουν αυτοδικαίως το δικαίωμα της περαιτέρω εξουσιοδότησης (υποκατάστασης) προς άλλα φυσικά πρόσωπα για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων, όπως ιδίως για τις πάσης φύσεως τραπεζικές συναλλαγές.