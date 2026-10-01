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Σε δύο νέες αγορές στα Βαλκάνια ετοιμάζεται να μπει η Coffee Island, την ώρα που επιταχύνει την ανάπτυξή της σε Ισπανία και Μέση Ανατολή και συνεχίζει την αναδιάρθρωση του δικτύου της στην Ελλάδα. Σκόπια και Βουλγαρία προστίθενται στον χάρτη της ελληνικής αλυσίδας, νέο κατάστημα ανοίγει τις επόμενες ημέρες στην Ιορδανία, ενώ στις 11 Οκτωβρίου προγραμματίζεται το δεύτερο σημείο στη Μαδρίτη και ήδη ετοιμάζεται τρίτο. Την ίδια ώρα, σε εταιρικό επίπεδο, ο τζίρος αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τα 45 εκατ. ευρώ.

Τις επόμενες κινήσεις περιέγραψε ο Managing & Marketing Director της Coffee Island, Πάνος Κωνσταντινόπουλος (αριστ. στη κεντρ. φωτ.), στη σημερινή εκδήλωση στο κατάστημα της Σταδίου 7, όπου η εταιρεία παρουσίασε, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, πέντε σπάνιους καφέδες από το Coorg της Ινδίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε μίλησε για την επέκταση στο εξωτερικό, αλλά και για όσα αλλάζουν στο ελληνικό δίκτυο, όπου η Coffee Island βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια σε διαδικασία αναδιοργάνωσης.

«Στις επεκτάσεις μας πρώτα ψάχνουμε την ομάδα και μετά τη χώρα», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, περιγράφοντας τη λογική με την οποία επιλέγονται οι νέες αγορές. Στην περίπτωση των Σκοπίων, η συνεργασία προέκυψε με οικογένεια επιχειρηματιών με την οποία, όπως ανέφερε, υπήρξε εξαρχής καλή συνεννόηση και κοινή αντίληψη για το εγχείρημα. Στη Βουλγαρία η Coffee Island εισέρχεται για πρώτη φορά, επίσης με τοπικό συνεργάτη.

Στη Μέση Ανατολή, το νέο κατάστημα της Ιορδανίας βρίσκεται στο τελικό στάδιο και αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Στην Αίγυπτο, όπου το καλοκαίρι λειτούργησαν νέα εποχικά σημεία σε τουριστικά θέρετρα, η εταιρεία προετοιμάζει και νέα καταστήματα, συνεχίζοντας την ανάπτυξή της στην αγορά. Στην Ισπανία, το δεύτερο κατάστημα της Μαδρίτης ανοίγει στις 11 Οκτωβρίου και ακολουθεί τρίτο.

Η Coffee Island διαθέτει σήμερα περισσότερα από 450 καταστήματα σε 50 νομούς και 92 πόλεις της Ελλάδας και πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό, με παρουσία σε τέσσερις ηπείρους.

Πάνω από 45 εκατ. ευρώ

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών, ο κ. Κωνσταντινόπουλος ανέφερε ότι η κερδοφορία κινείται σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Σημείωσε επίσης ότι η πορεία της εταιρείας της δίνει τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί και ακριβά εγχειρήματα, ακόμη και όταν αυτά δεν σχεδιάζονται με γνώμονα την άμεση απόδοση.

Στην Ελλάδα, πάντως, η εικόνα δεν περιορίζεται στα νέα ανοίγματα. Εδώ και περίπου δύο χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη αναδιοργάνωση του δικτύου, η οποία περιλαμβάνει κλεισίματα αλλά και μεταφορές καταστημάτων σε άλλα σημεία.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινόπουλο, στη διετία ένα «μικρό διψήφιο» ποσοστό των καταστημάτων έχει κλείσει. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για οριστική αποχώρηση ενός σημείου από το δίκτυο, καθώς μέρος των καταστημάτων μεταφέρθηκε.

«Κάποια έχουν κλείσει εντελώς γιατί δεν τα θέλαμε πια, κάποια έχουν μεταφερθεί», ανέφερε. Οι λόγοι, όπως εξήγησε, διαφέρουν από περίπτωση σε περίπτωση και μπορεί να αφορούν το σημείο, τον συνεργάτη, την απόδοση του καταστήματος, τον καταναλωτή ή τους όρους της μίσθωσης.

Τα ενοίκια

Ιδιαίτερη πίεση ασκούν πλέον τα εμπορικά μισθώματα. «Αντιμετωπίζουμε την τρομακτική αύξηση των ενοικίων», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα αγγίζει νωρίτερα την Coffee Island λόγω της παλαιότητας του δικτύου της. Πολλά από τα δεκαετή συμβόλαια φτάνουν στη λήξη τους, φέρνοντας την εταιρεία και τους συνεργάτες της αντιμέτωπους με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς ακινήτων.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πάντως ότι η διαδικασία αυτή δεν σημαίνει συρρίκνωση του δικτύου. «Αναδιοργανώνουμε το δίκτυό μας εδώ και δύο χρόνια με συγκεκριμένο πλάνο», ανέφερε, εκτιμώντας ότι μέχρι στιγμής η εξέλιξή του είναι σύμφωνη με τον σχεδιασμό της εταιρείας.

Παράλληλα, η Coffee Island πειραματίζεται με διαφορετικές μορφές καταστημάτων, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν σταδιακά να περάσουν στο ευρύτερο δίκτυο.

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν τρία πιλοτικά σημεία Loaded, διαφορετικού μεγέθους, όπου η Coffee Island συνδυάζεται με μικρή λιανική. Αλλαγές γίνονται παράλληλα στον σχεδιασμό των κλασικών καταστημάτων, ενώ στην Πάτρα έχει αναπτυχθεί μοντέλο all day. Προς το τέλος της χρονιάς η εταιρεία αναμένεται να αποφασίσει ποια στοιχεία θα μπορούσαν να περάσουν ευρύτερα στο δίκτυο.

«Δοκιμάζουμε concepts. Δεν μένουμε στα ίδια. Δημιουργούμε. Δοκιμάζουμε», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι ακόμη και εάν κάποιο από τα μοντέλα περάσει στο δίκτυο, δεν πρόκειται να επιβληθεί στους συνεργάτες. «Αν κάτι δούμε ότι δουλεύει και μας αρέσει θα πάρει κάποια μορφή. Αυτή τη μορφή θα μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιήσει. Δεν θα επιβληθεί σε κανέναν».

Κοινός παρονομαστής παραμένει το καφεκοπτείο. «Σε όλες αυτές τις μορφές η καρδιά είναι το καφεκοπτείο όπως το γνωρίζουμε. Θα έχει πάντα τον καφέ και μπορεί να έχει και άλλα», σημείωσε.

Οι τιμές

Οι αλλαγές στο δίκτυο γίνονται σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος εξακολουθεί να πιέζει τόσο την εταιρεία όσο και τους συνεργάτες της. Ο καφές παραμένει ακριβός και, παρά τις κατά περιόδους υποχωρήσεις των διεθνών τιμών, η εικόνα περιπλέκεται από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις.

«Γενικά δεν φαίνεται να στρώνει κάτι», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Για την ενέργεια μίλησε για «μόνιμο πονοκέφαλο», ο οποίος αφορά περισσότερο τα ίδια τα καταστήματα παρά την εταιρεία.

Η Coffee Island, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχει προχωρήσει σε αυξήσεις τιμών εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, απορροφώντας στο διάστημα αυτό μέρος των πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ανατιμήσεων, παραδέχθηκε ότι με βάση την εξέλιξη του κόστους «αυξήσεις θα έπρεπε», πρόσθεσε όμως ότι δεν θεωρεί πως θα γίνουν.

Η Ινδία

Η σημερινή παρουσίαση ανέδειξε και μια άλλη πλευρά της σχέσης της Coffee Island με την Ινδία, η οποία έχει αποκτήσει πλέον σημαντικό βάρος στις προμήθειες πρώτης ύλης. Η εταιρεία ξεκίνησε τη συνεργασία της αγοράζοντας περίπου 50 τόνους καφέ από τη χώρα, στη συνέχεια οι ποσότητες ανέβηκαν στους 100 τόνους και πλέον, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντινόπουλο, κινούνται πάνω από τους 150 τόνους και φθάνουν έως περίπου τους 200. Όπως ανέφερε, η συνεργασία με την ινδική αγορά εξελίσσεται θετικά, με τις ποσότητες που προμηθεύεται η Coffee Island να έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το ξεκίνημα.

Η συνεργασία για τους πέντε καφέδες που παρουσιάστηκαν σήμερα χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια προετοιμασίας. Μέσω του The Coorg Coffee Club η Coffee Island συγκέντρωσε πέντε περιορισμένες παρτίδες από ισάριθμες οικογενειακές φάρμες του Coorg και τις ενέταξε στο «The Origin Box».

Ανάμεσά τους βρίσκεται η Excelsa, ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος που, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής. «Πήραμε όσους είχαν. Ο,τι έβγαλαν για αυτή τη χρονιά καταφέραμε και το κλείσαμε», είπε για τη συγκεκριμένη παρτίδα.

Οι διαθέσιμες ποσότητες είναι τόσο μικρές ώστε δεν επαρκούν για κανονική διάθεση στο δίκτυο του εξωτερικού. Η κασετίνα με τους πέντε καφέδες θα διατεθεί στα καταστήματα στην Ελλάδα και η εταιρεία υπολογίζει ότι μπορεί να εξαντληθεί μέσα σε περίπου μία εβδομάδα.

«Μπαίνουμε μέσα χονδρά. Δεν μας ενδιαφέρει το κέρδος. Το βάλαμε σε αυτή την τιμή ώστε ένας καταναλωτής να μπορεί να το δοκιμάσει», ανέφερε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

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