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Η εταιρία Verallis ανακοινώνει ότι στις 09.10.2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 4.150.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας €0,04 εκάστης στην Κατηγορία Μετοχών της EN.A. Growth της Euronext Athens.

Στις 07.10.2026 η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών της Euronext Athens ενέκρινε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Μετοχών της EN.A. Growth της Euronext Athens.

Σύμβουλος ΕΝ.Α. για την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην EN.A. Growth της Euronext Athens είναι η «Koubaras Ltd».

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής στα αγγλικά και ελληνικά θα είναι VRLS, με λατινικούς χαρακτήρες.

Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρίας είναι €0,95 ανά μετοχή.

Οι μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης.

Το Πληροφοριακό Έγγραφο που συντάχθηκε για την ένταξη των μετοχών στην Κατηγορία Μετοχών της EN.A. Growth της Euronext Athens είναι διαθέσιμο από τις 07.10.2026 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες της Euronext Athens, της Εταιρίας και του Συμβούλου ΕΝ.Α. Growth.

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