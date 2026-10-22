Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αναδιατάσσει τα πιόνια του στην επιχειρηματική σκακιέρα ο Βλάσης Γεωργάτος, με νέες επενδύσεις, εξαγορές αλλά και επιλεκτικές αποεπενδύσεις που αλλάζουν τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του.

Από τη Mailo’s, όπου ενίσχυσε τη συμμετοχή του για να προχωρήσει στη συνέχεια σε μερική ρευστοποίησή της, μέχρι την Αίγλη Ζαππείου, τους σταθμούς εξυπηρέτησης στην εθνική οδό και τις τουριστικές επενδύσεις στην Πάρο, ο επιχειρηματίας πίσω από την αλυσίδα «Γρηγόρης» ανοίγει νέα μέτωπα, αξιοποιώντας τη VG Holding ως βασικό επενδυτικό του όχημα.

Οι κινήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος διεύρυνε τις δραστηριότητές του και αύξησε τις ενοποιημένες πωλήσεις στα 115,1 εκατ. ευρώ το 2025, χωρίς όμως να πετύχει ανάλογη βελτίωση στην κερδοφορία. Αντιθέτως, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 12,3%, καθώς η αύξηση των λειτουργικών δαπανών περιόρισε το όφελος από την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών. Στον ενοποιημένο τζίρο περιλαμβάνονται τόσο οι δραστηριότητες της αλυσίδας «Γρηγόρης» όσο και της Air Canteen, η οποία ενοποιείται πλήρως μέσω του υποομίλου Γρηγόρης.

Η κίνηση στη Mailo’s

Στη Mailo’s, ο Βλάσης Γεωργάτος προχώρησε μέσα σε διάστημα περίπου 15 μηνών από την ενίσχυση της συμμετοχής του σε μερική αποεπένδυση. Τον Απρίλιο του 2025 η VG Holding άσκησε δικαίωμα προαίρεσης και απέκτησε επιπλέον ποσοστό 15% της αλυσίδας έναντι 3 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τη συμμετοχή της από 20% σε 35%. Για τη χρηματοδότηση μέρους της συναλλαγής αξιοποιήθηκε νέο ομολογιακό δάνειο, από το οποίο αντλήθηκαν 1,5 εκατ. ευρώ.

Στις 17 Ιουλίου 2026 η VG Holding μεταβίβασε στη Halcyon Equity Partners ποσοστό 8,90% της Mailo’s, διατηρώντας σημαντική μετοχική παρουσία στην αλυσίδα. Η επενδυτική εταιρεία της Ελένης Μπαθιανάκη απέκτησε συνολικά συμμετοχή λίγο μεγαλύτερη του 20%, με το υπόλοιπο ποσοστό της συναλλαγής να προέρχεται από τον ιδρυτή της Mailo’s, Νίκο Μουτσουρούφη. Το νέο μετοχικό σχήμα έχει ως στόχο να στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της αλυσίδας, ιδιαίτερα στις αγορές του εξωτερικού.

Το τίμημα που εισέπραξε η VG Holding από την πώληση του ποσοστού της δεν δημοσιοποιείται. Η συναλλαγή της επέτρεψε, πάντως, να ρευστοποιήσει μέρος της επένδυσης, παραμένοντας μέτοχος στη Mailo’s.

Αίγλη και αυτοκινητόδρομοι

Το 2025 έφερε και νέες τοποθετήσεις στην εστίαση. Η VG Holding απέκτησε συμμετοχή 50% στη νεοσύστατη Zappa Athens ΙΚΕ, η οποία εκμεταλλεύεται το εστιατόριο στην Αίγλη Ζαππείου, με αρχική κεφαλαιακή εισφορά 10 χιλ. ευρώ.

Μεγαλύτερο οικονομικό αντικείμενο είχε η κίνηση που πραγματοποιήθηκε μέσω του υποομίλου Γρηγόρης στον χώρο των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων. Η Γρηγόρης ΑΒΕΕ χρηματοδότησε με δάνειο 2,1 εκατ. ευρώ τη συνδεδεμένη Green Robin ΙΚΕ, η οποία τον Δεκέμβριο του 2025 εξαγόρασε το 100% της ΑΛΕΑ ΑΕ, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση σταθμών εξυπηρέτησης στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τρίπολης.

Η συναλλαγή διευρύνει την παρουσία του επιχειρηματικού σχήματος στην αγορά της εστίασης που συνδέεται με τις μετακινήσεις. Στο ίδιο πεδίο δραστηριοποιείται και η Air Canteen, στην οποία η VG Holding διαθέτει έμμεση συμμετοχή 29,02% μέσω του υποομίλου Γρηγόρης. Η Air Canteen επέκτεινε το δίκτυό της μέσα στο 2025, με νέες παρουσίες στους αερολιμένες Σκιάθου και Καλαμάτας.

Παράλληλα, ο υποόμιλος Γρηγόρης προχώρησε στην πώληση των συμμετοχών του στις Rues Classiques και Blue River Ltd, ενώ ενίσχυσε με 1 εκατ. ευρώ το κεφάλαιο της πλήρως ελεγχόμενης Down Wind.

Το μέτωπο της Πάρου

Πέρα από την εστίαση, ο Βλάσης Γεωργάτος διατηρεί επενδυτική παρουσία στον τουρισμό και στην ακίνητη περιουσία, με την Πάρο να κατέχει ιδιαίτερη θέση στο χαρτοφυλάκιό του.

Στις οικονομικές καταστάσεις καταγράφονται ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και ακίνητα στην περιοχή της Σάντα Μαρίας και της Νάουσας. Μέσα στο 2025 η VG Holding συμμετείχε με 500 χιλ. ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Seven Santa Maria.

Σε επίπεδο ομίλου, η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα διαμορφώθηκε στα 34,15 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, από 32,73 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η μεταβολή αυτή προήλθε κυρίως από κέρδη αναπροσαρμογής της εύλογης αξίας των ακινήτων, ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, και όχι από νέες αγορές αντίστοιχου μεγέθους.

Η πρόκληση των αριθμών

Η επενδυτική κινητικότητα συνοδεύτηκε από αύξηση των πωλήσεων, όχι όμως και της κερδοφορίας. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της VG Holding ενισχύθηκε κατά 8,7% το 2025, φθάνοντας τα 115,09 εκατ. ευρώ από 105,92 εκατ. ευρώ το 2024. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 70,26 εκατ. ευρώ, με το μικτό περιθώριο να παραμένει ουσιαστικά σταθερό στο 61,1%.

Αντίθετα, τα EBITDA υποχώρησαν κατά 12,3%, στα 14,85 εκατ. ευρώ από 16,93 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν κατά περίπου 21%, στα 12,64 εκατ. ευρώ από σχεδόν 16 εκατ. ευρώ.

Η πίεση στην κερδοφορία συνδέεται με την ταχύτερη αύξηση των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με τις πωλήσεις. Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και οι λοιπές σχετικές λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν συνολικά κατά 16,1%, στα 72,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο εκείνου του κύκλου εργασιών.

Από την άλλη πλευρά, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν στα 11,88 εκατ. ευρώ, έναντι 9,44 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 6,24 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 87,14 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές υποχρεώσεις να ανέρχονται σε 43,57 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2025 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 8,86 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 186 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης αποτυπώνει αυξημένες βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, χωρίς ωστόσο το συγκεκριμένο μέγεθος να αρκεί από μόνο του για συμπέρασμα σχετικά με τη σημερινή ρευστότητα του ομίλου.

Οι κινήσεις του 2026

Η εικόνα των δανειακών υποχρεώσεων έχει ήδη διαφοροποιηθεί μέσα στο 2026. Τον Φεβρουάριο η Seven Santa Maria προχώρησε σε πρόωρη και ολοσχερή αποπληρωμή ομολογιακού δανείου, ενώ τον Ιούλιο η μητρική VG Holding εξόφλησε πλήρως δύο ομολογιακά δάνεια που είχαν εκδοθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Για τη συνέχεια, η διοίκηση της VG Holding εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, με προτεραιότητες την ανάπτυξη των δικτύων, την επέκταση σε νέες αγορές, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.