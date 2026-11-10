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Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου Vodafone αυξήθηκαν κατά 11,4% στα €21,9 δισ. το πρώτο εξάμηνο του 2026, λόγω της ισχυρής αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες και της ενοποίησης των Safaricom, VodafoneThree και Telekom Romania. Αυτό αντισταθμίστηκε εν μέρει από τις δυσμενείς συναλλαγματικές κινήσεις.

Τα έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 12,8% στα 18,4 δισ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 5,8% σε οργανική βάση, με ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.

Στη Γερμανία τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,4%, με υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής και σταθερής τηλεφωνίας, αντανακλώντας την καλή ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και την ισχυρή ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, αντισταθμίζοντας τη πτώση της τηλεόρασης και την πίεση στον κλάδο κινητής.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 0,9%, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης σταθερής τηλεφωνίας και των υψηλότερων εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής στην κινητή τηλεφωνία.

Στην Αφρική τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 13,4%, με ανάπτυξη σε όλες τις αγορές της Vodacom τόσο σε συνδεσιμότητα όσο και σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες για εταιρικούς πελάτες αυξήθηκαν κατά 5,8% και το 2ο τρίμηνο επιτεύχθηκε η μεγαλύτερη ανάπτυξη έως σήμερα κατά 6,6%. Αυτό οφείλεται στη διψήφια αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη, καθώς και στη βελτίωση στις βασικές υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Το Προσαρμοσμένο EBITDAaL αυξήθηκε κατά 12,6% στα €6,5 δισ. και 6,4% σε οργανική βάση λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες και της βελτιωμένης λειτουργικής μόχλευσης. Το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDAaL βελτιώθηκε κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες σε οργανική βάση, φτάνοντας το 29,5%

Καταγράφηκε ζημία ύψους €3,6 δισ. (Α’ εξάμηνο οικονομικού έτους 2026: κέρδος €1,1 δισ.), η οποία οφείλεται σε λογιστικές επιβαρύνσεις που δεν συνεπάγονται εκροή μετρητών, συμπεριλαμβανομένης μιας απομείωσης αξίας στη Γερμανία —που προκλήθηκε κυρίως από δυσμενείς μεταβολές στα επιτόκια— καθώς και σε απομείωση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατόπιν της εξαγοράς της CK Hutchison Group Telecom Holding Limited από τη VodafoneThree. Τα στοιχεία αυτά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ένα λογιστικό κέρδος (χωρίς εκροή μετρητών) που προέκυψε από τη συναλλαγή που αφορά τη Safaricom.

Το προμέρισμα ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,306, σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου για σταδιακά αυξανόμενα μερίσματα.

Για το οικονομικό έτος 2027 ο Όμιλος αναβαθμίζει τις προβλέψεις του, θέτοντας το Προσαρμοσμένο EBITDAaL στο εύρος των €13,2 – 13,4 δισ. και τις Προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές στο εύρος των €2,8 – 3,0 δισ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, η Margherita Della Valle, Διευθύνουσα Σύμβουλος Ομίλου Vodafone δήλωσε: «Ξεκινήσαμε δυναμικά το νέο κεφάλαιο ανάπτυξης της Vodafone, με τα οργανικά έσοδα από υπηρεσίες να αυξάνονται κατά 5,8%. Αυτό περιλάμβανε την μεγαλύτερη ανάπτυξή μας στο Vodafone Business έως σήμερα, με επιδόσεις-ρεκόρ στις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς εστιάζουμε σε έξυπνες και ασφαλείς λύσεις για τους εταιρικούς μας πελάτες και τον Δημόσιο Τομέα. Είμαι πολύ χαρούμενη για τη συνολική απόδοση του Ομίλου μας, παρ’ όλο που η Γερμανία δεν είναι ακόμη εκεί που θα έπρεπε να είναι. Έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο δράσης σε εξέλιξη, το οποίο θα συμβάλλει στην απλοποίηση της δομής των δραστηριοτήτων μας στη Γερμανία και θα βελτιώσει την ικανοποίηση των πελατών από όλες τις υπηρεσίες μας. Η ισχυρή αύξηση των εσόδων του Ομίλου, σε συνδυασμό με τη συνεχή εστίασή μας στη βελτίωση της παραγωγικότητας, οδήγησαν σε αύξηση 6,4% στο προσαρμοσμένο EBITDAaL το Α’ εξάμηνο. Σήμερα, αναβαθμίζουμε τις προβλέψεις μας τόσο για τα κέρδη όσο και για τις ταμειακές ροές για το οικονομικό έτος και αναμένουμε να επιτύχουμε πάνω από 20% οργανική αύξηση των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών, στην πρώτη χρονιά μιας πολυετούς πορείας διψήφιας αύξησης των ταμειακών ροών.»

Vodafone Ελλάδας: Αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες το Β΄ τρίμηνο του 2026

Τα έσοδα από υπηρεσίες της Vodafone Ελλάδας αυξήθηκαν στα €286 εκατ. από €247 εκατ. το B’ τρίμηνο του 2026, με όχημα την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής και σταθερής, ενώ η επιτάχυνση των ψηφιακών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις οφείλεται στην παράδοση έργων του δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας. Η ανάπτυξη στον τομέα της κινητής υποστηρίχθηκε από την πελατειακή βάση συμβολαίων, που έφτασε τις 3.958.000 συνδέσεις, και την αύξηση του ARPU που ανήλθε στα 11,8 ευρώ.

Η χρήση δεδομένων κινητής συνέχισε επίσης να αυξάνεται, φτάνοντας τα 283.871 TB, υποστηριζόμενη από τις συνεχείς επενδύσεις της Vodafone για την επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η απόδοση των επενδύσεων αυτών αποτυπώθηκε και στις τελευταίες μετρήσεις της umlaut, οι οποίες αναγνώρισαν την Vodafone ως το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση από το 2023 στη συνολική εμπειρία, καθώς και στην απόδοση φωνής, δεδομένων και crowdsourcing. Η πελατειακή βάση σταθερής παρέμεινε σε περίπου στο ίδιο επίπεδο.

Σήμερα, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone επεκτείνεται με ισχυρό ρυθμό, ξεπερνώντας πλέον τα 650.000 σπίτια κι επιχειρήσεις. Στην κινητή τηλεφωνία, η εταιρεία ενισχύει συνεχώς το γεωγραφικό της αποτύπωμα μέσα από την επέκταση του δικτύου 5G, το οποίο πλέον καλύπτει το 96,9% του πληθυσμού σε 249 πόλεις και 72 νησιά.