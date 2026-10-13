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Με επενδύσεις που ξεπερνούν το €1,5 δισ. την τελευταία δεκαετία, η Vodafone Ελλάδας συνεχίζει να ενισχύει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά, με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών. Μετρώντας περισσότερα από 30 χρόνια παρουσίας στη χώρα, διατηρεί σταθερό επενδυτικό προσανατολισμό, υποστηρίζοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η Vodafone Ελλάδας επιταχύνει τις επενδύσεις της, ξεκλειδώνοντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την ελληνική οικονομία. Η στρατηγική της εταιρείας εστιάζει σε τρεις κρίσιμους πυλώνες: την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς, τον λειτουργικό της μετασχηματισμό και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, που απαντούν αποτελεσματικά στις ανάγκες τους.

Στο επίκεντρο 5G, οπτικές ίνες και διεθνείς διασυνδέσεις

Οι επενδύσεις που υλοποιεί η Vodafone Ελλάδας έχουν διαμορφώσει ένα ισχυρό αποτύπωμα στις ψηφιακές υποδομές της χώρας από τα δίκτυα 5G και οπτικών ινών έως τις διεθνείς υποθαλάσσιες συνδέσεις. Η Vodafone διατηρεί σταθερή ροή επενδύσεων για τη συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμισή όλων των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Στην κινητή τηλεφωνία, η εταιρεία ενισχύει συνεχώς το γεωγραφικό της αποτύπωμα μέσα από την επέκταση του δικτύου 5G, το οποίο πλέον καλύπτει το 96,9% του πληθυσμού σε 249 πόλεις και 72 νησιά. Ακόμη, επενδύει συστηματικά στην επέκταση και την ποιοτική αναβάθμιση του δικτύου της, ενισχύοντας την κάλυψη σε κομβικές υποδομές όπως αεροδρόμια, λιμάνια, αυτοκινητοδρόμους και πλοία που εξυπηρετούν εμπορικές γραμμές σε Αιγαίο, Ιόνιο και Κρήτη. Γι’ αυτό αποτελεί το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της umlaut.

Παράλληλα, προχωρά στην ανάπτυξη του Vodafone 5G+, του δικτύου τεχνολογίας 5G Standalone (5G SA) που προσφέρει γρηγορότερες ταχύτητες, καλύτερο χρόνο απόκρισης και μεγαλύτερη αξιοπιστία από ποτέ. Το νέο δίκτυο διατέθηκε αρχικά στην Πάτρα, όπου προσφέρει σχεδόν καθολική κάλυψη και ακολουθούν Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στη σταθερή τηλεφωνία, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών επεκτείνεται με ισχυρό ρυθμό ξεπερνώντας τα 600.000 νοικοκυριά, ενώ οι ενεργές συνδέσεις FTTH υπερδιπλασιάστηκαν το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό της Vodafone, οι γραμμές FTTH αναμένεται να φτάσουν τις 850.000 έως το 2027, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ευρυζωνικότητας και τη σύγκλιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές ψηφιακό οικοσύστημα, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία κρίσιμων υποδομών που διαμορφώνουν συνθήκες ασφαλούς και ανθεκτικής συνδεσιμότητας στη χώρα μας και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Η προσαιγιάλωση των διεθνών καλωδίων India-Europe Express και 2Africa στον υπερσύγχρονο σταθμό προσαιγιάλωσης της Vodafone στο Τυμπάκι Κρήτης συμβάλλουν στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο συνδεσιμότητας που συνδέει την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία.

Νέο μοντέλο καταστημάτων και αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη

Εκτός από τις υποδομές, η Vodafone Ελλάδας υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις και στον κλάδο της εξυπηρέτηση πελατών. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει ήδη τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων της, μέσα από επενδυτικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα €15 εκατ. Το νέο μοντέλο καταστημάτων Vodafone συνδυάζει ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων με προηγμένες υπηρεσίες και εξειδικευμένη υποστήριξη, δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνεισφορά

Αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της Vodafone Ελλάδας παραμένει η βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία υλοποιεί στοχευμένες δράσεις που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης. Παράλληλα, αξιοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο κοινωνικής προσφοράς και θετικού μετασχηματισμού. Σημαντική είναι και η συνεισφορά του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες ενισχύει την ψηφιακή εκπαίδευση, την καινοτομία των νέων και την ψηφιακή ευημερία παιδιών και οικογενειών σε ολόκληρη τη χώρα.

Καθώς ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών μετασχηματίζεται με ταχείς ρυθμούς, η Vodafone Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, να απλοποιεί το λειτουργικό της μοντέλο και να ενισχύει την οργανωτική της ευελιξία. Με τους ανθρώπους της στο επίκεντρο και τη στήριξη ενός διεθνούς ομίλου με ισχυρή παρουσία παγκοσμίως, επιβεβαιώνει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.