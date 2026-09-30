Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την εξέλιξη των επενδύσεων της Vodafone Ελλάδας σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές νέας γενιάς παρουσίασε ο Νίκος Πλεύρης, Διευθυντής Δικτύου της εταιρείας, συμμετέχοντας στο πάνελ «Η επόμενη μέρα ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων», του συνεδρίου «Advanced Telecoms Summit 2026». Συγκεκριμένα, ο κ. Πλεύρης σημείωσε πως η εταιρεία αναπτύσσει εντατικά σύγχρονα δίκτυα 5G, οπτικών ινών και υποθαλάσσιων καλωδίων, έχοντας υλοποιήσει επενδύσεις ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία.

Όπως ανέφερε, το ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Vodafone επεκτείνεται με ισχυρό ρυθμό, ξεπερνώντας πλέον τα 620.000 σπίτια κι επιχειρήσεις, ενώ οι ενεργές συνδέσεις FTTH υπερδιπλασιάστηκαν το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας, στόχος είναι η ανάπτυξη 850.000 γραμμών FTTH έως το 2027, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της ευρυζωνικότητας και στη σύγκλιση της Ελλάδας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, ο Νίκος Πλεύρης αναφέρθηκε στον ρόλο των υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών οδεύσεων μεταφοράς δεδομένων, ιδιαίτερα στο περιβάλλον των σύγχρονων γεωπολιτικών προκλήσεων. Η Vodafone έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στην ανάπτυξη υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων οπτικών ινών, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών, με κεντρικό άξονα τον σταθμό στο Τυμπάκι Κρήτης. Εκεί φιλοξενούνται ήδη τα υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα 2Africa και India-Europe Xpress (IEX), δύο από τα μεγαλύτερα συστήματα υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών παγκοσμίως. Μέσω αυτών, η Ελλάδα συνδέεται με τρεις ηπείρους – Ευρώπη, Αφρική και Ασία – ενισχύοντας τις διεθνείς δυνατότητες διασύνδεσης της χώρας. Παράλληλα, η Vodafone Ελλάδας έχει ολοκληρώσει την κατασκευή υποθαλάσσιων και χερσαίων καλωδίων οπτικών ινών σε Αιγαίο και Ιόνιο, συνολικού μήκους περίπου 1.500 χιλιομέτρων.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των αμέσως επόμενων επενδύσεων της Vodafone Ελλάδας, η Vodafone έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός ακόμη υποθαλάσσιου καλωδιακού συστήματος οπτικών ινών, του Thetis Express. Το νέο σύστημα θα περιλαμβάνει δύο θαλάσσια τμήματα μήκους 129 και 163 χιλιομέτρων, καθώς και χερσαίες συνδέσεις μέσω της Μήλου και των σημείων προσαιγιάλωσης σε Κρήτη και Αττική. Συνολικά, το Thetis Express θα έχει μήκος περίπου 340 χιλιομέτρων και θα συνδέει κέντρα δεδομένων στο Ηράκλειο Κρήτης και στην Αθήνα.

Με ορίζοντα το 2030, η Vodafone στοχεύει σε ένα ενιαίο, ευφυές και AI-native δίκτυο, όπου τεχνολογίες και υποδομές όπως 5G Standalone, Autonomous Networks, οπτικές ίνες, υποθαλάσσιες διασυνδέσεις και δορυφορική συνδεσιμότητα θα λειτουργούν συμπληρωματικά, προσφέροντας μεγαλύτερη αξιοπιστία, ασφάλεια και ποιότητα εμπειρίας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στα Data Centers συμβάλλει στην πρόβλεψη δυσλειτουργιών και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου, ενώ οι υποδομές μας ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ψηφιακού κόμβου μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Ασίας.