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Ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα του Wegovy σε μορφή χαπιού ανακοίνωσε η Novo Nordisk, καθώς νέα δεδομένα από την καθημερινή χρήση του φαρμάκου δείχνουν ότι οι ασθενείς που συνέχισαν τη θεραπεία για τρεις μήνες έχασαν κατά μέσο όρο το 6,2% του σωματικού τους βάρους.

Τα ευρήματα, τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν στο συνέδριο ObesityWeek στην Ουάσιγκτον, ενισχύουν τις προσπάθειες της δανέζικης φαρμακοβιομηχανίας να ανακτήσει το χαμένο έδαφος έναντι της αμερικανικής Eli Lilly, στη μάχη για την κυριαρχία στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, αναφέρει το reuters.

Το Wegovy σε μορφή δισκίου, που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Novo Nordisk για την ενίσχυση της παρουσίας της στις θεραπείες απώλειας βάρους που λαμβάνονται από το στόμα, χωρίς την ανάγκη ενέσεων.

Απώλεια 6,3 κιλών σε διάστημα τριών μηνών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Reuters, η ανάλυση βασίστηκε σε 5.872 ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την πλατφόρμα τηλεϊατρικής Ro και δεν είχαν λάβει προηγουμένως φαρμακευτική αγωγή για την απώλεια βάρους.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν να λαμβάνουν το χάπι Wegovy μεταξύ 5 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου 2026 και συνέχισαν τη θεραπεία καθημερινά για τρεις μήνες.

Το μέσο αρχικό σωματικό τους βάρος ήταν 103 κιλά, ενώ στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης είχαν χάσει κατά μέσο όρο 6,3 κιλά, που αντιστοιχούν σε μείωση 6,2%.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα σχετικά με το ποσοστό των ασθενών που πέτυχαν σημαντική απώλεια βάρους.

Περίπου έξι στους δέκα συμμετέχοντες έχασαν τουλάχιστον το 5% του αρχικού τους βάρους, ενώ σχεδόν ένας στους έξι κατέγραψε απώλεια ίση ή μεγαλύτερη του 10% μέσα στο ίδιο τρίμηνο.

Ο επικεφαλής επιστημονικός διευθυντής της Novo Nordisk, Μάρτιν Χολστ Λάνγκε, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα ενθαρρυντικά, επισημαίνοντας ότι επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές τα δεδομένα της κλινικής δοκιμής τελικού σταδίου.

Στην κλινική εκείνη μελέτη είχε καταγραφεί μείωση βάρους 5,5% έπειτα από 12 εβδομάδες θεραπείας, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό που προκύπτει από τη νέα ανάλυση.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα προέρχονται από πραγματικές συνθήκες θεραπείας και όχι από νέα τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. Επιπλέον, αφορούν ασθενείς που παρέμειναν στη θεραπεία για ολόκληρο το τρίμηνο και επομένως δεν αποτυπώνουν απαραίτητα τα αποτελέσματα όλων όσοι ξεκίνησαν να λαμβάνουν το φάρμακο.

Η μάχη με την Eli Lilly στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας

Τα νέα αποτελέσματα έρχονται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη Novo Nordisk, η οποία έχει υποστεί σημαντική υποχώρηση της χρηματιστηριακής της αξίας, καθώς ο ανταγωνισμός από την Eli Lilly έχει ενταθεί.

Η δανέζικη εταιρεία είχε αναδειχθεί στην πολυτιμότερη εισηγμένη επιχείρηση της Ευρώπης μετά την κυκλοφορία της ενέσιμης μορφής του Wegovy το 2021, επωφελούμενη από την εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Έκτοτε, όμως, η μετοχή της έχει χάσει περισσότερο από το 70% της αξίας της από το ιστορικό υψηλό της, ενώ η Eli Lilly έχει καταφέρει να την ξεπεράσει και να αναλάβει την πρωτοκαθεδρία στη συγκεκριμένη αγορά.

Η νέα γενιά θεραπειών σε μορφή χαπιού αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού μεταξύ των δύο φαρμακευτικών ομίλων.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Novo Nordisk στις αρχές Νοεμβρίου, τα φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο των συνταγογραφήσεων για την παχυσαρκία στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι εξασφαλίζει περισσότερο από το 80% των νέων συνταγογραφήσεων από του στόματος θεραπειών, στοιχείο που καταδεικνύει τη δυναμική του Wegovy σε μορφή δισκίου.

Τι δείχνει η σύγκριση με το ανταγωνιστικό χάπι

Το Wegovy περιέχει τη δραστική ουσία σεμαγλουτίδη, η οποία χρησιμοποιείται και στην ενέσιμη μορφή του φαρμάκου.

Σύμφωνα με ξεχωριστές κλινικές μελέτες, η από του στόματος χορήγηση του Wegovy συνδέθηκε με μείωση του σωματικού βάρους περίπου 14% σε διάστημα 64 εβδομάδων.

Αντίστοιχα, το ανταγωνιστικό χάπι της Eli Lilly, με την εμπορική ονομασία Foundayo, πέτυχε μείωση βάρους περίπου 11% σε διάστημα 72 εβδομάδων.

Ωστόσο, τα συγκεκριμένα ποσοστά προέρχονται από διαφορετικές μελέτες και δεν συνιστούν άμεση σύγκριση της αποτελεσματικότητας των δύο φαρμάκων.

Η Novo Nordisk είχε παρουσιάσει και τον Σεπτέμβριο αποτελέσματα από την πραγματική χρήση του Wegovy, σύμφωνα με τα οποία ασθενείς που πέρασαν από τις ενέσιμες θεραπείες στο χάπι συνέχισαν να χάνουν βάρος.

Στην ανάλυση εκείνη, η μέση απώλεια βάρους έφθασε το 4,1% μέσα σε τρεις μήνες μετά τη μετάβαση στη θεραπεία από το στόμα.

Η δυνατότητα διατήρησης της αποτελεσματικότητας χωρίς ενέσεις αποτελεί βασικό ζητούμενο για τις φαρμακοβιομηχανίες, καθώς οι νέες θεραπείες μπορούν να διευρύνουν τις επιλογές των ασθενών και να ενισχύσουν την αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Για τη Novo Nordisk, τα τελευταία ευρήματα προσφέρουν νέα επιχειρήματα στη μάχη με την Eli Lilly, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τις πωλήσεις του Wegovy και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών.