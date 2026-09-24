Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η κινεζική φαρμακευτική εταιρεία InnoCare Pharma ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι υπέγραψε συμφωνία ερευνητικής συνεργασίας και αδειοδότησης με την αμερικανική Eli Lilly, συνολικής αξίας έως περίπου 3,35 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία αφορά την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, αξιοποιώντας την πλατφόρμα ανακάλυψης φαρμάκων της InnoCare, με στόχο τον εντοπισμό και την προώθηση νέων ενώσεων για έως και πέντε θεραπευτικούς στόχους.

Η InnoCare, με έδρα το Πεκίνο, θα λάβει έως 100 εκατ. δολάρια σε αρχικές και βραχυπρόθεσμες πληρωμές.

Επιπλέον, η κινεζική εταιρεία μπορεί να εισπράξει περίπου 3,25 δισ. δολάρια σε πληρωμές που συνδέονται με την επίτευξη αναπτυξιακών και εμπορικών οροσήμων.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης κλιμακωτά μονοψήφια δικαιώματα (royalties) επί των μελλοντικών ετήσιων καθαρών πωλήσεων των προϊόντων που θα προκύψουν από τη συνεργασία.

Εστίαση σε καρκίνο και αυτοάνοσα νοσήματα

Η InnoCare Pharma ειδικεύεται στην ανάπτυξη θεραπειών για τον καρκίνο και τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι θα αναπτύξει νέα φάρμακα μέσω της τεχνολογικής της πλατφόρμας, προκειμένου να ανακαλύψει και να εξελίξει υποψήφιες θεραπευτικές ενώσεις.

Εκπρόσωπος της Eli Lilly δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με τις συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες στις οποίες θα επικεντρωθεί η συνεργασία.

Διαβάστε ακόμη

OpenAI: Μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης χάκαρε κυβερνητική ιστοσελίδα στην Αυστραλία

Παγκόσμιο sell off στα ομόλογα: Εκτίναξη αποδόσεων στις ΗΠΑ σε υψηλό σχεδόν 20 ετών

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Οι νέοι κλάδοι που μπαίνουν στο σύστημα και τι αλλάζει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ