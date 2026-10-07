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Η Worldline [Euronext: WLN], εταιρεία πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναπτύσσει ένα συντονισμένο πλαίσιο περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα. Από ετήσιες δράσεις καθαρισμού έως την ανακύκλωση και τη μείωση της χρήσης πλαστικού στην καθημερινή λειτουργία των γραφείων, το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της Worldline Greece και Cardlink, a Worldline brand.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στα Worldline Clean Up Days, την ετήσια παγκόσμια κινητοποίηση από το Worldline Corporate Foundation. Στις 17 Σεπτεμβρίου, εθελοντές της Worldline Greece, σε συνεργασία με τη Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Save Your Hood, καθάρισαν την παραλία του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) στον Πειραιά, συγκεντρώνοντας 3.200 λίτρα απορριμμάτων. Νωρίτερα, στις 5 Ιουνίου, η ομάδα εθελοντών καθάρισε δασική έκταση στην περιοχή του Χολαργού συγκεντρώνοντας αντίστοιχα 4.500 λίτρα απορριμμάτων. ​

Συνολικά από αυτά, 6.700 λίτρα ήταν σύμμεικτα και 1.000 λίτρα ανακυκλώσιμα, ενώ μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν πλαστικές και αλουμινένιες συσκευασίες, καφάσια, φελιζόλ, καθίσματα γηπέδου και συσκευασίες μιας χρήσης. ​ ​

Η φετινή διεθνής διοργάνωση των Worldline Clean Up Days, που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 18 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Sustainable Development Week, συνδύασε για ακόμα μία χρονιά την εθελοντική προσφορά με την οικονομική υποστήριξη περιβαλλοντικών σκοπών, καθώς το Worldline Corporate Foundation διαθέτει €20.000 για την ενίσχυση περιβαλλοντικών οργανώσεων, στην επιλογή των οποίων συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι. ​

Τα Clean Up Days αποτελούν πλέον μια δράση με συνέχεια για τη Worldline στην Ελλάδα. Η συνεργασία με τη Save Your Hood ξεκίνησε το 2024 στο Δάσος Χαϊδαρίου, όπου εθελοντές συγκέντρωσαν 4.100 λίτρα απορριμμάτων. Το 2025 ακολούθησε ο καθαρισμός του υγρότοπου της Αρτέμιδας, της παραλίας του Αγίου Νικολάου και της Θέας Δάφνης, όπου συλλέχθηκαν περίπου 7.200 λίτρα απορριμμάτων.

Για τη Worldline στην Ελλάδα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης περιβαλλοντικής προσέγγισης που περνά και στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Σε αυτή περιλαμβάνονται η συλλογή ρούχων, παιδικών ειδών, παιχνιδιών και smartphones, η εφαρμογή no-plastic policy στις κουζίνες των γραφείων, καθώς και η συλλογή χαρτιού και μπαταριών προς ανακύκλωση. ​

Μέσα από πρωτοβουλίες με συνέχεια και ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων της, η Worldline στην Ελλάδα ενσωματώνει την περιβαλλοντική υπευθυνότητα τόσο στην εταιρική της λειτουργία όσο και στη σχέση της με τις τοπικές κοινωνίες.