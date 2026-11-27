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Χωρίς συμφωνία και με το χάσμα μεταξύ των κρατών-μελών να παραμένει αγεφύρωτο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολύωρες διαπραγματεύσεις εξελίχθηκαν σε μετωπική σύγκρουση μεταξύ των χωρών που απαιτούν μεγαλύτερες περικοπές και εκείνων που διεκδικούν τη διατήρηση των πόρων για τη γεωργία και την πολιτική συνοχής, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, να δέχεται έντονες επικρίσεις για τους χειρισμούς του. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη Σύνοδο της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους.

Οι πολυμερείς διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε ο Αντόνιο Κόστα κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν απέφεραν την επιθυμητή σύγκλιση, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί ο αρχικός σχεδιασμός για συνέχιση των διαπραγματεύσεων την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Αποτιμώντας το αποτέλεσμα της έκτακτης Συνόδου, ελληνικές κυβερνητικές πηγές από τις Βρυξέλλες ανέφεραν ότι «οι σημερινές συζητήσεις ανέδειξαν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών».

Οι ίδιες πηγές σημείωναν ότι «δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι αυτές οι διαφορές θα γεφυρωθούν σε μία Σύνοδο» και πως «είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία».

Οργή των «φειδωλών» κατά Κόστα και αμφισβήτηση των χειρισμών του

Το κλίμα στις Βρυξέλλες επιδεινώθηκε αισθητά κατά τις τελευταίες ώρες της Συνόδου, όταν οι ηγέτες των χωρών που ζητούν μικρότερο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε συναντήσεις, ζητώντας από τον Αντόνιο Κόστα να παραχωρήσει σε άλλα πρόσωπα τον ρόλο του διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις.

Περί τις 22:00 ώρα Βρυξελλών (23:00 ώρα Ελλάδας), ήταν πλέον σαφές ότι η Σύνοδος βρισκόταν σε κρίση. Σύμφωνα με τρεις διπλωμάτες με γνώση των διαβουλεύσεων, η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Βέλγιο εξέφραζαν έντονη δυσαρέσκεια για την πορεία των συνομιλιών.

Ένας από τους διπλωμάτες περιέγραψε τους ηγέτες ως «εξοργισμένους», προειδοποιώντας ότι ο Κόστα κινδυνεύει να οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις «στον γκρεμό» και εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να αναλάβουν άλλα πρόσωπα την προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβασμού.

Η δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε και κατά την κοινή συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών στο τέλος της ημέρας. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, οι ηγέτες της Δανίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας και του Βελγίου απέρριψαν την αποτίμηση του Κόστα για την πορεία των συνομιλιών, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σημειωθεί πρόοδος.

Η ένταση αποτυπώνει τόσο τη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των λεγόμενων «φειδωλών» χωρών και των «Φίλων της Συνοχής» όσο και τη διαπραγματευτική τακτική των δύο πλευρών, στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν παραχωρήσεις.

Προϋπολογισμός 1,78 τρισ. ευρώ και απαιτήσεις για περικοπές 250 δισ.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034, συνολικού ύψους περίπου 1,78 τρισ. ευρώ.

Η πρόταση προβλέπει ήδη περικοπές ύψους 204 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσέγγιζε τα 2 τρισ. ευρώ. Ωστόσο, οι επτά δημοσιονομικά συντηρητικές χώρες θεωρούν ότι η μείωση αυτή δεν είναι επαρκής.

Ενδεικτική των πιέσεων που ασκούνται είναι η θέση του πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι συνολικές περικοπές θα πρέπει να ανέλθουν περίπου στα 250 δισ. ευρώ, προκειμένου η πρόταση να γίνει αποδεκτή από την ομάδα των «φειδωλών».

Οι συγκεκριμένες χώρες επιδιώκουν να περιορίσουν την επιβάρυνση των εθνικών τους προϋπολογισμών και ζητούν ανακατεύθυνση ευρωπαϊκών πόρων προς την άμυνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι 17 χώρες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που αντιτίθενται σε περαιτέρω περικοπές των κονδυλίων για τις παραδοσιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Σε αντίθετες κατευθύνσεις Μακρόν και Μερτς

Το μέγεθος των διαφορών αποτυπώθηκε στις χωριστές συνεντεύξεις Τύπου του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, και του Γερμανού καγκελαρίου, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Μακρόν προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπράττει ένα «στρατηγικό λάθος» με τις προτεινόμενες περικοπές, επισημαίνοντας τον κίνδυνο να υποχωρήσουν οι ευρωπαϊκές δημόσιες επενδύσεις έναντι εκείνων της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αντίθετα, ο Μερτς έκανε λόγο για «νέα κινητικότητα» στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά την περαιτέρω μείωση του συνολικού ύψους του προϋπολογισμού, που αποτελεί βασικό αίτημα της Γερμανίας και άλλων χωρών με καθαρή συνεισφορά στα κοινοτικά ταμεία.

Ο Γερμανός καγκελάριος επιβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη ημέρα διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα επιχειρήσουν να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία κατά τη διήμερη Σύνοδο του Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Ρομπ Γέτεν, υποστήριξε ότι οι συνομιλίες δεν σημείωσαν πρόοδο και ότι εναπόκειται πλέον στον Αντόνιο Κόστα να παρουσιάσει βελτιωμένη πρόταση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για «πιο εντατικές» διαπραγματεύσεις τον επόμενο μήνα.

Τελεσίγραφο Μακρόν για συμφωνία έως τις 31 Δεκεμβρίου

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε την προειδοποίησή του ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να μετατεθούν για το δεύτερο εξάμηνο του 2027, μετά τις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

«Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για την Ευρώπη», δήλωσε, εξηγώντας ότι η χρονική εγγύτητα των εκλογών δεν θα του επιτρέψει, για πολιτικούς και δημοκρατικούς λόγους, να επανεκκινήσει και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μετά το τέλος του έτους.

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί οποιονδήποτε συμβιβασμό προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

«Δεν θα υπογράψω μια μη ισορροπημένη συμφωνία», τόνισε, προσθέτοντας ότι, με τα σημερινά δεδομένα, οι αριθμοί δεν βγαίνουν.

Η Γαλλία επιμένει στη διατήρηση των αγροτικών επιδοτήσεων και επιδιώκει την επίσπευση της συμφωνίας ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027 και του ενδεχομένου ανάληψης της εξουσίας από την Εθνική Συσπείρωση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μακρόν επιτέθηκε και στη Μαρίν Λεπέν, κατηγορώντας την για «παράξενη αλαζονεία», μετά τις καταγγελίες της περί «ύποπτων πολιτικών ελιγμών» για την επίτευξη συμφωνίας πριν από τις προεδρικές εκλογές.

«Μέχρι αποδείξεως του εναντίου, δεν έχει εκλεγεί. Και ο ταπεινός σας υπηρέτης είναι εκλεγμένος μέχρι τις 13 Μαΐου 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τους υποψηφίους να επιδείξουν περισσότερη ταπεινότητα κατά την προεκλογική εκστρατεία.

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων, ο Γάλλος πρόεδρος αναχώρησε από το κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με προορισμό το Παρίσι, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Παρέμβαση Μητσοτάκη και οι ελληνικές κόκκινες γραμμές

Ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας ότι οι νέες περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό υπονομεύουν τις φιλοδοξίες της Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο απορριμμάτων της ευρωπαϊκής ιστορίας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Με την παρέμβασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την αντίφαση μεταξύ των διακηρυγμένων ευρωπαϊκών στόχων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των πιέσεων για περιορισμό των κοινοτικών δαπανών.

Η Αθήνα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί περαιτέρω περικοπές στους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, ενώ υποστηρίζει την ανάγκη εξεύρεσης νέων πηγών εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός έχει ταχθεί υπέρ της επίτευξης συμφωνίας τον Δεκέμβριο, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις σε αρκετά κράτη-μέλη θα καταστήσουν σημαντικά δυσκολότερες τις διαπραγματεύσεις εντός του 2027.

Αμετακίνητη η Μελόνι, δεν βιάζεται για συμφωνία

Πρόσθετο εμπόδιο στις προσπάθειες εξεύρεσης συμβιβασμού αποτελεί η στάση της Ιταλίας, με την Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται «έτη φωτός μακριά από μια λύση».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές ότι η Ρώμη δεν πρόκειται να συναινέσει σε μια συμφωνία μόνο και μόνο για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του Δεκεμβρίου.

Η ιταλική κυβέρνηση ζητά αναθεώρηση της κατανομής των κοινοτικών πόρων, αντιτίθεται στις περικοπές των αγροτικών επιδοτήσεων και των κονδυλίων συνοχής, ενώ διατυπώνει ενστάσεις για τις προτάσεις θέσπισης νέων ευρωπαϊκών φόρων.

Η Μελόνι, μαζί με τον πρόεδρο της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, έχει αναλάβει την εκπροσώπηση της κοινής διαπραγματευτικής θέσης των «Φίλων της Συνοχής».

Απαισιόδοξος για την έκβαση των συνομιλιών εμφανίστηκε και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει σχεδόν μηδαμινές τις πιθανότητες συμφωνίας στην έκτακτη Σύνοδο, αμφισβητώντας ακόμη και τη δυνατότητα επίτευξης συμβιβασμού πριν από τα Χριστούγεννα.

Αντιδράσεις των χωρών της Βαλτικής για περικοπές 39 δισ. ευρώ στην άμυνα

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι αντιδράσεις των χωρών της Βαλτικής απέναντι στην πρόταση Κόστα για περικοπές ύψους 39 δισ. ευρώ στα κονδύλια που συνδέονται με την ευρωπαϊκή άμυνα.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, υποστήριξε κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ότι οι περικοπές πρέπει να αποφευχθούν, καθώς «δαπανούμε το 5,4% του ΑΕΠ μας για την άμυνα, χρηματοδοτούμε σε μεγάλο βαθμό την Ουκρανία και χάνουμε το 1,5% του ΑΕΠ μας εξαιτίας του πολέμου».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο πρωθυπουργός της Λετονίας, Άντρις Κούλμπεργκς, ο οποίος, σύμφωνα με δεύτερο διπλωμάτη, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης.

«Η περικοπή της χρηματοδότησης για την ευρωπαϊκή άμυνα στέλνει ακριβώς το λάθος μήνυμα, ακριβώς τη λάθος στιγμή», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, μια τέτοια εξέλιξη θα σήμαινε ότι η Ευρώπη αδυνατεί να στηρίξει με χρηματοδότηση τις δεσμεύσεις της για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, της στρατιωτικής ισχύος και της επιχειρησιακής ετοιμότητάς της, ενώ ταυτόχρονα θα έστελνε «ένα πολύ επικίνδυνο μήνυμα» στη Ρωσία, την οποία χαρακτήρισε επιτιθέμενη χώρα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρόκειται για μια θέση που συμμερίζονται ευρέως τα κράτη-μέλη της βόρειας και της ανατολικής πτέρυγας της ΕΕ.

Κάλεσε, ωστόσο, τους Ευρωπαίους ηγέτες, εφόσον επιθυμούν πραγματικά να καταλήξουν σε συμφωνία έως τα Χριστούγεννα, να παραμερίσουν τις αμιγώς εθνικές τους επιδιώξεις και να λειτουργήσουν με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον.

Η απειλή Μερτς για βέτο και το νέο δάνειο των 45 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της πρόσθετης χρηματοδοτικής στήριξης της Ουκρανίας, με τον Φρίντριχ Μερτς να συνδέει την έγκριση του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού με τη συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών στην οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο.

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει διαμηνύσει ότι το Βερολίνο δεν θα συναινέσει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό, εάν δεν εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των χωρών της Ένωσης στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση νέου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, με στόχο την κάλυψη οικονομικών και στρατιωτικών αναγκών της χώρας το 2027.

Από το συνολικό ποσό, τα 20 δισ. ευρώ προορίζονται για μη στρατιωτικές ανάγκες και τα υπόλοιπα 25 δισ. ευρώ για στρατιωτική υποστήριξη.

Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία επιδιώκουν την εξαίρεσή τους από τη χρηματοδότηση, με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο, να κατηγορεί τον Μερτς για εκβιασμό. Η Βουλγαρία, από την πλευρά της, έχει εκφράσει την πρόθεσή της να συμμετάσχει αποκλειστικά στο μη στρατιωτικό σκέλος του δανείου.

Ο Μερτς επανέλαβε κατά τη συνέντευξη Τύπου ότι όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να συνεισφέρουν στη στήριξη της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι το ζήτημα θα αποτελούσε αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων στον τελευταίο γύρο των διαβουλεύσεων της Πέμπτης.

Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την ανάγκη να μην καλλιεργούνται αμφιβολίες σχετικά με τη συνέχιση της ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία, την οποία αμφισβητούν ορισμένοι υποψήφιοι στις γαλλικές προεδρικές εκλογές.

«Αυτό που διακυβεύεται στην Ουκρανία είναι η ασφάλεια του γαλλικού λαού», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι «εάν εγκαταλείψουμε την Ουκρανία, θα θέσουμε σε κίνδυνο την ασφάλειά μας βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα».

Το νέο ραντεβού στις 17 και 18 Δεκεμβρίου

Μετά την αποτυχία της έκτακτης Συνόδου να οδηγήσει σε ουσιαστική σύγκλιση, το βάρος των διαπραγματεύσεων μεταφέρεται πλέον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, για το οποίο οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες προετοιμάζονται ήδη, αναμένοντας πολύωρες διαβουλεύσεις.

Ο Αντόνιο Κόστα καλείται να παρουσιάσει μια αναθεωρημένη συμβιβαστική πρόταση που θα γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών, υπό την πίεση των διαφορετικών δημοσιονομικών προτεραιοτήτων, των εθνικών πολιτικών εξελίξεων και του στόχου για επίτευξη συμφωνίας πριν από το τέλος του έτους.

Πράσινο φως της ευρωζώνης για τον Ντε Κος στην προεδρία της ΕΚΤ

Στο μεταξύ, τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης συμφώνησαν να προτείνουν τον Ισπανό Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συμφώνησαν να προτείνουν τη Γαλλίδα Λοράνς Μπον και τον Γερμανό Μάρκους Μπρούνερμαϊερ.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, με ανάρτησή του στο X.