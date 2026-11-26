Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με μια αιχμηρή παρέμβαση, την ώρα που η διαπραγμάτευση για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχει περάσει στα κλειστά τραπέζια των Βρυξελλών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στρέφει τα πυρά του προς τις χώρες που επιμένουν σε ακόμη μεγαλύτερες περικοπές των κοινοτικών κονδυλίων.

Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η συνάντηση του πρωθυπουργού και των υπόλοιπων ηγετών της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής» με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναδεικνύει με ανάρτησή του στο Χ την αντίφαση ανάμεσα στις μεγάλες φιλοδοξίες της Ευρώπης και τη διαρκή συρρίκνωση των διαθέσιμων πόρων της.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας», τονίζει ο πρωθυπουργός.

Η Αθήνα έχει διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να συναινέσει σε νέες περικοπές στα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αξιοποιεί, δε, τα συμπεράσματα της έκθεσης Ντράγκι για τις τεράστιες επενδυτικές ανάγκες της Ευρώπης, προκειμένου να αντικρούσει την επιχειρηματολογία των «φειδωλών» χωρών.

Η μάχη των κονδυλίων

Η νέα συμβιβαστική πρόταση που έχει καταθέσει ο Αντόνιο Κόστα προβλέπει τη μείωση του συνολικού ύψους του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού της περιόδου 2028-2034 κατά 204 δισ. ευρώ, στα 1,78 τρισ. ευρώ. Ωστόσο, ακόμη και αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται να ικανοποιεί τις χώρες που ζητούν περαιτέρω περιορισμό των δαπανών.

Η ελληνική πλευρά αντιτείνει ότι οι νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες στην άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και την προστασία των εξωτερικών συνόρων δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε βάρος των αγροτών και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιέζει για την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης του κοινοτικού προϋπολογισμού, έχοντας ήδη καταθέσει την ελληνική πρόταση για μια κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος συχνοτήτων 6G.

Στο παρασκήνιο των Βρυξελλών, πάντως, η μάχη δεν δίνεται μόνο για τα ποσά αλλά και για το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας. Ο πρωθυπουργός επιμένει ότι ο συμβιβασμός πρέπει να κλείσει στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου, προειδοποιώντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κινδυνεύουν να καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την επίτευξη συμφωνίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.