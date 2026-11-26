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Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα εξελίσσεται η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, καθώς οι αποκλίνουσες επιδιώξεις των κρατών-μελών για τον επόμενο επταετή κοινοτικό προϋπολογισμό δυσχεραίνουν ακόμη και τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου διαπραγμάτευσης.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, εμφανίζεται απρόθυμη να δεσμευθεί για την επίτευξη συμφωνίας μέχρι τον Δεκέμβριο, την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επισείει την απειλή του βέτο, συνδέοντας την έγκριση του προϋπολογισμού με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Μάλιστα, ο Μερτς εμφανίστηκε τόσο απογοητευμένος με την πορεία των συνομιλιών που δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα συνεχιστούν τελικά την Παρασκευή, αν και θα διαρκέσουν μέχρι τα τέλη της χρονιάς δίδοντας δε, και μια πιθανή ημερομηνία για νέα Σύνοδο, στις 17 Δεκεμβρίου.

Η αναφορά Μερτς σε πρόωρη διακοπή της τρέχουσας Συνόδου δεν έχει επιβεβαιωθεί, πάντως, από τη θεσμική ηγεσία της ΕΕ.

Αντιστοίχως, από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκαθάρισε πως, αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι τα τέλη της χρονιάς, δεν πρόκειται να συμμετέχει περαιτέρω σε άλλες συνομιλίες.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που είναι βέβαιο είναι η απουσία ουσιαστικής προόδου κατά τις πρώτες ώρες της Συνόδου, που οδήγησε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, στην επιλογή μιας διαφορετικής διαπραγματευτικής τακτικής. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες χωρίστηκαν σε επτά μικρότερες ομάδες, με τις οποίες ο Κόστα πραγματοποιεί διαδοχικές συναντήσεις, παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι συνομιλίες αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα, με την έκβασή τους να καθορίζει εάν θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη ημέρα της Συνόδου, όπως προβλέπει ο αρχικός προγραμματισμός ή αν τελικά θα διακοπούν, όπως υποστήριξε ο Φρίντριχ Μερτς.

Στους ευρωπαϊκούς κύκλους ενισχύεται πλέον η ανησυχία ότι το χάσμα μεταξύ των κυβερνήσεων ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τον στόχο επίτευξης συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου.

Η παρέμβαση Μητσοτάκη και οι ελληνικές κόκκινες γραμμές

Εν μέσω των δύσκολων διαβουλεύσεων, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε σαφές μήνυμα κατά των νέων περικοπών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα ακύρωνε στην πράξη τις επιδιώξεις της Ευρώπης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

«Αν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάδο απορριμμάτων της ευρωπαϊκής ιστορίας», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με την παρέμβασή του, ο πρωθυπουργός ανέδειξε την αντίφαση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην επιμονή αρκετών κυβερνήσεων για συρρίκνωση των κοινοτικών δαπανών.

Η ελληνική πλευρά έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να συναινέσει σε πρόσθετες περικοπές των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική συνοχής, υποστηρίζοντας παράλληλα την αναζήτηση νέων πηγών εσόδων για τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων τον Δεκέμβριο, καθώς εκτιμά ότι οι πολιτικές εξελίξεις σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια του 2027 θα περιορίσουν σημαντικά τα περιθώρια συμβιβασμού.

Η Μελόνι αρνείται να δεσμευθεί για συμφωνία τον Δεκέμβριο

Καθοριστικό παράγοντα για την πορεία των διαπραγματεύσεων αποτελεί η στάση της Ρώμης, η οποία δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει προκειμένου να εξυπηρετηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται «έτη φωτός μακριά από μια λύση», διαμηνύοντας ότι η Ιταλία δεν θα αποδεχθεί μια συμφωνία απλώς και μόνο για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις εντός του έτους.

Η ιταλική κυβέρνηση διεκδικεί αλλαγές στον τρόπο κατανομής των ευρωπαϊκών κονδυλίων, απορρίπτει τη μείωση των πόρων για τις αγροτικές επιδοτήσεις και την περιφερειακή ανάπτυξη, ενώ εκφράζει επιφυλάξεις για την εισαγωγή νέων ευρωπαϊκών φόρων.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν, εκπροσωπούν στις διαβουλεύσεις την ομάδα των «Φίλων της Συνοχής», στην οποία ανήκει και η Ελλάδα.

Ιδιαίτερα απαισιόδοξος εμφανίστηκε και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος χαρακτήρισε σχεδόν ανύπαρκτες τις πιθανότητες συμφωνίας εντός της ημέρας, θέτοντας υπό αμφισβήτηση ακόμη και την προοπτική διευθέτησης των διαφορών πριν από τα Χριστούγεννα.

Το γερμανικό τελεσίγραφο για την Ουκρανία

Ένα ακόμη μέτωπο αντιπαράθεσης έχει ανοίξει η απαίτηση του Φρίντριχ Μερτς να συνδεθεί η συμφωνία για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο με την εξασφάλιση της οικονομικής υποστήριξης του Κιέβου.

Ο Γερμανός καγκελάριος έχει καταστήσει σαφές ότι το Βερολίνο δεν θα εγκρίνει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εάν δεν διασφαλιστεί η συμμετοχή και των 27 κρατών-μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Αντικείμενο της διαμάχης αποτελεί η πρόταση της Κομισιόν για τη χορήγηση νέου δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ, με στόχο την κάλυψη των οικονομικών και στρατιωτικών αναγκών της Ουκρανίας το 2027.

Η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Τσεχία διεκδικούν την εξαίρεσή τους από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό, με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο, να κατηγορεί ευθέως τον Γερμανό καγκελάριο για εκβιασμό.

Βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 20 δισ. ευρώ προορίζονται για μη στρατιωτικές ανάγκες και 25 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης. Η Βουλγαρία έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να συμμετάσχει μόνο στο πρώτο σκέλος του προγράμματος.

Τα δύο στρατόπεδα και η διαμάχη για τα 1,78 τρισ. ευρώ

Η συμβιβαστική πρόταση που έχει καταθέσει ο Αντόνιο Κόστα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της περιόδου 2028-2034, συνολικού ύψους περίπου 1,78 τρισ. ευρώ, δεν έχει καταφέρει να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των δύο βασικών διαπραγματευτικών στρατοπέδων.

Η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και η Σουηδία συγκροτούν το μέτωπο των δημοσιονομικά συντηρητικών χωρών, οι οποίες επιδιώκουν περαιτέρω περιστολή των δαπανών και μεταφορά πόρων προς την άμυνα, την τεχνολογία και την καινοτομία.

Απέναντί τους βρίσκονται οι 17 χώρες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», που αντιδρούν στην αποδυνάμωση των παραδοσιακών χρηματοδοτικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Γαλλία, από την πλευρά της, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση των αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ επιθυμεί την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, με δεδομένες τις προεδρικές εκλογές της άνοιξης του 2027 και την προοπτική ανόδου της Εθνικής Συσπείρωσης στην εξουσία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η προτεραιότητα του Αντόνιο Κόστα έχει μετατοπιστεί από την αναζήτηση μιας άμεσης συμφωνίας στην εξασφάλιση της αναγκαίας προόδου, ώστε να παραμείνει ρεαλιστικός ο στόχος του Δεκεμβρίου.