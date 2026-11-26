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Την ανάγκη επίτευξης συμφωνίας για τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος του 2026 υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να προσέλθουν στις διαπραγματεύσεις με εποικοδομητική διάθεση και πνεύμα συμβιβασμού.

Όπως επισήμανε, η συζήτηση και η έγκριση του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ αποτελούν το σημαντικότερο θέμα στην ατζέντα της Συνόδου.

«Χρειαζόμαστε έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις χρηματοδοτικές ανάγκες των βασικών προτεραιοτήτων μας», ανέφερε ο κ. Κόστα.

Στις προτεραιότητες αυτές περιλαμβάνονται η στήριξη των αγροτών, των πόλεων και των περιφερειών, η αύξηση των επενδύσεων στην ασφάλεια και την άμυνα, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, καθώς και η ανταπόκριση στις προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά στο κόστος της ενέργειας και της στέγασης.

Την ίδια στιγμή, όπως τόνισε, είναι αναγκαίο οι εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να διατηρηθούν σε εύλογα επίπεδα.

Τα τρία σημεία της διαπραγμάτευσης

Ο Αντόνιο Κόστα προσδιόρισε τρεις βασικούς άξονες στους οποίους επιδιώκει να φέρει πιο κοντά σε συμφωνία τους Ευρωπαίους ηγέτες:

-Το συνολικό ύψος του νέου πολυετούς προϋπολογισμού.

-Την κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των διαφορετικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Τη συμφωνία για ένα ισορροπημένο και αποτελεσματικό πλαίσιο νέων ιδίων πόρων της ΕΕ, ώστε οι εθνικές συνεισφορές να παραμείνουν σε εύλογα επίπεδα.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κάλεσε τους ηγέτες των 27 να συμμετάσχουν στη συζήτηση με ανοιχτό πνεύμα, εποικοδομητική προσέγγιση και διάθεση συμβιβασμού, υπενθυμίζοντας ότι για την έγκαιρη έγκριση του προϋπολογισμού, έως το τέλος του έτους, απαιτείται ομοφωνία.

«Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν είναι όπως οι εθνικοί προϋπολογισμοί, για την έγκριση των οποίων αρκεί μια πλειοψηφία. Εδώ χρειαζόμαστε ομοφωνία», υπογράμμισε.

Για να επιτευχθεί αυτή, πρόσθεσε, όλοι οι ηγέτες θα πρέπει να ακούσουν ο ένας τον άλλον και να λάβουν υπόψη τις θέσεις των υπόλοιπων κρατών-μελών, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος.