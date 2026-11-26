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Να επιταχύνει την επιστροφή του οικονομικού μερίσματος στους πολίτες στο εσωτερικό και να προστατεύσει το ελληνικό μερίδιο από την ευρωπαϊκή πίτα επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από το χθεσινό υπουργικό συμβούλιο περνά σήμερα στο τραπέζι των δύσκολων διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες.

Με το πράσινο φως της Κομισιόν στον ελληνικό προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός προσέρχεται στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με σαφή κόκκινη γραμμή, οποιαδήποτε άλλη περικοπή από τους πόρους της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Κάθε μήνας μετράει

«Έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές», υπενθύμισε ο πρωθυπουργός στους υπουργούς, ζητώντας συγκεκριμένους στόχους και «πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα». Με τις προβλέψεις για ανάπτυξη 2,3%, αύξηση των επενδύσεων κατά 8% και μείωση του χρέους κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στην ενίσχυση των εισοδημάτων απέναντι στην επίμονη ακρίβεια, χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική σταθερότητα. Αντιπαρέβαλε, μάλιστα, στις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης έναν οικονομικό σχεδιασμό που εκτείνεται πέραν των εκλογών, μέχρι το 2030.

Από την αύξηση των συντάξεων κατά σχεδόν 3% και τις φοροελαφρύνσεις μέχρι τον στόχο των 1.000 ευρώ για τον κατώτατο μισθό στις αρχές του 2028, το ζητούμενο είναι οι παρεμβάσεις αυτές να γίνουν αισθητές στην καθημερινότητα. Στην παρουσίαση του Θάνου Πετραλιά τονίστηκε ότι όλα πρέπει να γίνουν «πενηνταράκια» στους πολίτες, με τη χαρακτηριστική επισήμανση ότι ο κόσμος δεν αγοράζει δείκτες.

Όταν η συζήτηση έφτασε στα οφέλη που θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά των ελεύθερων επαγγελματιών από τη φορολογική μεταρρύθμιση, υπήρξαν υπουργοί που εισηγήθηκαν να ανοίξουν νωρίτερα, τον Μάρτιο, οι φορολογικές δηλώσεις, ώστε οι ελαφρύνσεις να γίνουν εγκαίρως αισθητές ενόψει των εκλογών. «Όχι, και τον Απρίλιο είναι καλά», ήταν, κατά πληροφορίες, η απάντηση του πρωθυπουργού.

Η αποστροφή αυτή δίνει, σύμφωνα με στέλεχος της κυβέρνησης, πρόσθετο πολιτικό βάρος στην επισήμανσή του λίγο νωρίτερα ότι υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος μέχρι τις εκλογές, υποδηλώνοντας ότι στο δικό του ημερολόγιο μεσολαβεί ικανό διάστημα από τον Απρίλιο μέχρι την κάλπη.

Το τετ α τετ

Η ανάγκη να αναδεικνύεται το κυβερνητικό έργο, χωρίς να αποσιωπώνται οι εκκρεμότητες, απασχόλησε τους υπουργούς και προς το τέλος της συνεδρίασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κατ’ιδίαν συνομιλία με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, στον απόηχο της μεγάλης έρευνας του κυριακάτικου Πρώτου Θέματος για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων, αλλά και του χθεσινού δημοσιεύματος της Καθημερινής για τα κενά στους αναπληρωτές.

Με αφορμή τις προσλήψεις στα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας, άνοιξε και ένα μίνι ντιμπέιτ γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση απαντά στην κριτική. Η υπουργός Παιδείας επιστράτευσε στοιχεία για τις παρεμβάσεις στα σχολεία και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι επιθέσεις που δέχεται έχουν προσλάβει και προσωπικά χαρακτηριστικά.

Η παρατήρησή της προκάλεσε την παρέμβαση του Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος υποστήριξε ότι τέτοια ζητήματα δεν αφορούν μεμονωμένους υπουργούς αλλά την κυβέρνηση στο σύνολό της. Στη συζήτηση συμμετείχαν και οι Θεόδωρος Λιβάνιος και Χρίστος Δήμας, ενώ υπενθυμίστηκε ότι η ετήσια χρηματοδότηση των δήμων για τη συντήρηση των σχολείων έχει διπλασιαστεί, από 30 σε 60 εκατ. ευρώ.

Η γραμμή που έδωσε ο πρωθυπουργός ήταν να μη μένει αναπάντητη η κριτική εκεί όπου υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά και να μην εξωραΐζεται η εικόνα εκεί όπου υπάρχουν ακόμη προβλήματα.

Διπλό μέτωπο

Με τις μηχανές των τρακτέρ να ζεσταίνονται, εκτενής ήταν η συζήτηση για τις αγροτικές ενισχύσεις. Πέραν της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου, ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε σε δύο αλλαγές. Σχεδόν μισό αιώνα μετά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, το ελληνικό Δημόσιο αποκτά τον πλήρη έλεγχο των δεδομένων των επιδοτήσεων, ενώ ο κύκλος πληρωμών μεταφέρεται στο πρώτο εξάμηνο, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Την ώρα, δηλαδή, που στο εσωτερικό επιχειρείται να μπει σε τάξη το σύστημα διανομής των ενισχύσεων, στις Βρυξέλλες κρίνεται το ύψος των διαθέσιμων πόρων για την επταετία 2028-2034.

Η Αθήνα προσέρχεται στη διαπραγμάτευση με διάθεση συμβιβασμού, αλλά χωρίς περιθώρια νέων υποχωρήσεων στο σκέλος των περικοπών. Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν την προσπάθεια του Αντόνιο Κόστα να γεφυρώσει διαμετρικά αντίθετες θέσεις και διαπιστώνουν ότι αρκετές ελληνικές διεκδικήσεις έχουν ενσωματωθεί στο νέο διαπραγματευτικό κείμενο (Negobox), ξεκαθαρίζουν όμως ότι η Συνοχή και η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν αντέχουν άλλο ψαλίδι.

Η ελληνική ένσταση υπερβαίνει τα όρια της εθνικής διεκδίκησης. Στο Μαξίμου εντοπίζουν μια βασική αντίφαση στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Ενώ οι ηγέτες αναγνωρίζουν, με βάση και την έκθεση Ντράγκι, την ανάγκη περισσότερων επενδύσεων και ανεβάζουν τον πήχη για την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία, περιορίζουν τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Η πρόταση Κόστα συρρικνώνει, τον προϋπολογισμό κατά 180,6 δισ. ευρώ έναντι της αρχικής πρότασης της Κομισιόν, με την Τσεχία και την Ουγγαρία να έχουν ήδη εκδηλώσει την αντίθεσή τους. Στο σκέλος των εσόδων, πάντως, η Αθήνα έχει καταγράψει ένα διαπραγματευτικό κέρδος. Η πρωτοβουλία του Κυριάκου Πιερρακάκη για τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών συχνοτήτων 6G έχει βρει θέση στο νέο Negobox, ανοίγοντας μια δυνητική πηγή ευρωπαϊκών πόρων ύψους 12-15 δισ. ευρώ.

Ευρωπαϊκές αναταράξεις

Και ενώ ο Κόστα επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ένα άλλο ρήγμα ανοίγει στο Ευρωκοινοβούλιο. Όπως αποκάλυψε χθες το Politico, Σοσιαλιστές και Φιλελεύθεροι πάγωσαν τις συνομιλίες με το ΕΛΚ για πολιτική συμφωνία, στον απόηχο των συμπράξεων της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς με την ακροδεξιά.

Η εξέλιξη δεν συνδέεται ευθέως με τη σημερινή Σύνοδο. Ακόμη, όμως, και αν ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πετύχει τον στόχο της συμφωνίας των «27» μέχρι τον Δεκέμβριο, ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα χρειαστεί τη συναίνεση ενός Ευρωκοινοβουλίου στο οποίο οι παραδοσιακές πλειοψηφίες είναι πλέον λιγότερο δεδομένες.